شوف أقوى العروض في أسواق العثيم في مختلف الأماكن بمناسبة شهر رمضان

يوجد أكثر من ماركت دولي ومحلي خاص بالمملكة العربية السعودية وتعتبر تلك المتاجر من أهم المتاجر بالسعودية والتي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في شراء المستلزمات الخاصة بهم في الحياة اليومية من أمثلة تلك الأسواق سوق بنده الشهير ويعتبر الأكثر تداولاً بالمملكة ويتبعه أسواق العثيم التي تنتشر في مختلف الأماكن بالسعودية يشمل منتجات العثيم جميع ما يحتاجه المواطنين من ناحية المنتجات الغذائية أولاً بإعتبارها الأكثر إستهلاكاً والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتي لا يقل الإستهلاك والسحب عليها بشكل يومي بسبب الإهتمام الكبير من قبل المواطنين وكثرة الإصدارات بشكل يومي ويعتبر أسواق العثيم بالمملكة شاملة لجميع المنتجات وأكثرها راحة للمواطنين وحرصاً عليهم بسبب الأهتمام الكبير بطرح العروض على مدار الأسبوع وفي تلك الفترة تصل العروض بنسبة 70% على بعض المنتجات.

أقوى عروض العثيم

بسبب الإقبال الشديد في تلك الفترة نظراً اقتراب شهر رمضان وإتاحة الفرصة للتسوق عبر الموقع الخاص والتوصيل الى المنازل بسبب إلتزام بعض العملاء بالمنازل وعدم الخروج خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا، ونقدم لكم اليوم لائحة ببعض العروض في العثيم من خلال هذا المقال.

العروض والتخفيضات:

تشمل عروض أسواق العثيم المواد الغذائية الخاصه بالمطبخ حيث يصل كيلو الدقيق من هالي عبوة مغلفة بسعر 3 ريال سعودي خلال فترة العرض بدلاً من السعر الأصلي 5 ريال سعودي.

تشمل عروض أسواق العثيم الحلويات حيث يصل عبوة لقمة القاضي سعة 500 جرام بسعر 4 ريال سعودي خلال فترة العرض بدلاً من السعر الأصلي 6 ريال سعودي.

تشمل عروض أسواق العثيم المواد الغذائية حيث يصل سعر عبوة الأرز سعة 10 كيلوغرام كبيرة الحجم من هالي بسعر 27 ريال سعودي خلال فترة العرض بدلاً من السعر الأصلي 37 ريال سعودي.

عروض الحلويات: