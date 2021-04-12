شوف عروض العثيم لشهر رمضان تخفيضات كبيرة بكل فروع المملكة العربية السعودية

عروض العثيم لشهر رمضان وتخفيضات كبيرة بمناسبة بداية شهر رمضان والتخفيضات في كافة الفروع المنتشرة في المملكة العربية السعودية وهي من أقوي عروض العثيم التي يتم تقديمها طوال شهر رمضان بأسعار في متناول الجميع في أقسام عديدة داخل كل الفروع ، عروض العثيم بالسعودية من أكبر العروض التي يمكن تقديمها عن غيرها من المتاجر الأخري لأنه يتم عمل تلك العرض والتخفيضات بشكل أسبوعي وأيضاً هناك عروض بشكل يومي علي المنتجات الطازجة ، عروض العثيم الترويجية بشكل كبير في أقسام عديدة من السلع المختلفة في كافة الفروع علي مستوي السعودية ، تخفيضات العثيم لشهر رمضان تشهد تخفيضات كبيرة مما يجعل المستهلكين للأقبال علي كافة الفروع لشراء كل ما يحتاج إليه المواطنين طوال شهر رمضان وسوف نعرض لكم عروض العثيم الأسبوعية وما هي التخفيضات التي تمت داخل الأسواق الخاصة بأسواق العثيم وما هي عروض العثيم اليوم .

عروض العثيم لشهر رمضان الخاصة بقسم المواد الغذائية المختلفة في كل الفروع

تخفيضات العثيم لشهر رمضان علي صدور الدجاج من ساديا الطازجة طرية وزن 2 كيلو بسعر 32.95 بدلاً من 55 ريال . تخفيضات العثيم لشهر رمضان علي زيت القلي نوع العربي وسعره الحالي 19.95 ريال وسعره السابق 29.75 ريال سعودي . تخفيضات العثيم لشهر رمضان علي الأرز نوع صنوايت الشهير وسعره الحالي 26.95 ريال وسعره السابق 38.95 ريال . تخفيضات العثيم لشهر رمضان علي معجون الطماطم من منتجات السعودية وسعره 15.95 ريال وسعره السابق 19.95 ريال . تخفيضات العثيم لشهر رمضان علي البطاطس من نوع LAMBWESTON وسعره 31.95 ريال وسعره السابق 47 ريال . العثيم العروض الترويجية علي الحليب الشهير نوع أنكور والكيس بسعر 38.95 ريال وسعره السابق 68.95 ريال سعودي . العثيم العروض الترويجية علي الفراولة من منتجات مونتانا مجمدة وسعرها 8.95 وسعرها السابق 12.95 ريال سعودي . العثيم العروض الترويجية والتخفيضات علي نوعية المناديل الخاصة بالوجه “النورس” وسعرها 16.95 ريال سعودي . تخفيضات العثيم لشهر رمضان علي نوعيات مسحوق الغسيل نوع تايد والكيس سعره 27.95 بدلاً من 71.95 ريال سعودي .

العروض الأخري القوية علي منتجات متنوعة في كافة الفروع المنتشرة بالسعودية

عرض علي الكريم كراميل عدد 3 ربطة بسعر 26.95 ريال سعودي .

عرض علي شوربة شوفان كويكر وزن 500 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي .

عرض علي الدقيق من أنتاج مطاحن الكويت عدد 2 ربطة بسعر 28.95 ريال سعودي .

عرض علي الجبن الرائع كيري عدد 5 حبات وزن الحبة 216 جرام بسعر 29.95 بدلاً من 48.95 ريال سعودي .

تخفيضات العثيم لشهر رمضان علي مفروم الغنم وزن 400 جرام أنتاج السعودية وسعر الكرتون 49.95 بدلاً من 67 ريال .

علي مفروم الغنم وزن 400 جرام أنتاج السعودية وسعر الكرتون 49.95 بدلاً من 67 ريال . العرض علي عجينة السنبلة نوع سبرنج ورول وزن 160 جرام بسعر 2.95 ريال سعودي بدلاً من 5.50 ريال سعودي .

العثيم العروض الترويجية علي عجينة السنبلة بيف بستري وزن 400 جرام وسعرها 3.95 ريال بدلاً من 9 ريال سعودي .

علي عجينة السنبلة بيف بستري وزن 400 جرام وسعرها 3.95 ريال بدلاً من 9 ريال سعودي . عروض العثيم لشهر رمضان علي سكر الأسرة كيس وزن 10 كيلو بسعر 19.95 ريال بدلاً من 35.50 ريال سعودي .

علي سكر الأسرة كيس وزن 10 كيلو بسعر 19.95 ريال بدلاً من 35.50 ريال سعودي . العثيم العروض الترويجية علي لقمة القاضي نوع هونيج وزن 500 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 9.25 ريال .

التخفيضات الكبيرة في كافة الفروع المنتشرة علي مستوي السعودية ويتم تقديمها بشكل أسبوعي طوال شهر رمضان .

التخفيضات تشمل أقسام عديدة في كل الفروع مثل أقسام اللحوم والدواجن والأدوات الكهربائية وغيرها من الأقسام .

تسري هذه العروض علي الأسبوع والذي يتم تحديد التواريخ له ببدايته ونهاية الأسبوع وبعدها يتم عمل التخفيضات الجديدة .

عروض العثيم لشهر رمضان وسوف يتم تقديم الخفيضات طوال الشهر بشكل متتالي بشكل أسبوعي علي كل الأقسام المختلفة في كل الفروع علي مستوي المملكة العربية السعودية وسنوافيكم بكل التخفيضات التي يتم عملها بشكل أسبوعي وما هو الجديد الذي يتم بها في كل أسبوع وذلك طوال شهر رمضان .