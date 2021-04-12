شوف عروض العثيم اليوم othaim market وتخفيضات شهر رمضان في اسواق العثيم مول السعودية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم othaim market بخصومات شهر رمضان الحصرية في اسواق العثيم مول السعودية، حيث تستمر عروض العثيم ليوم الاثنين في شهر رمضان المبارك، وهذا ضمن عروض العثيم الاسبوعية الجديدة التي تم طرحها لهذا الأسبوع، واليوم نقدم لكم تخفيضات خاصة على المنتجات بأرخص الأسعار.

عروض العثيم اليوم othaim market وتخفيضات شهر رمضان في اسواق العثيم مول السعودية

تخفيضات العثيم الجديدة في العثيم ماركت نعرضها لكم على كافة منتجات ساديا، وداري، والسنبلة، حيث تعد تلم من أشهر الشركات المصنعة للأغذية سريعة التحضير في المملكة، والتخفيضات لفترة محدودة حتى مساء الغد الموافق 1 رمضان 1442 من الهجرة.

عروض العثيم

في التالي نقدم أغذية السنبلة من خضراوات، ولحوم، ومعجنات، حيث تدخل جميعها ضمن تخفيضات العثيم سوبر ماركت في الفروع:

برجر السنبلة دجاج 24 قطعة، بسعر 31.95 ريال سعودي.

قطع دجاج السنبلة ناجت/ حار حجم 400 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي.

ستربس الدجاج السنبلة حجم 750 جرام، بسعر 24.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.

العثيم

التالي يضم كل ما هو جديد وحصري من منتجات ساديا من الدجاج والخضراوات، والأسعار تجدوها فيما يلي كما وردت في عثيم السعودية:

صدور دجاج ساديا حجم 450 جرام، بسعر 10.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد ساديا حجم 1000 جرام، بسعر 12.50 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

أجنحة دجاج ساديا مجمدة حجم 900 جرام، بسعر 6.50 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.

افخاذ دجاج غليظة مجمدة ساديا حجم 900 جرام، بسعر 8.50 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.

العثيم مول

يضم سوبر ماركت العثيم خصومات كبيرة على منتجات شركة داري من أغذية محفوظة ومجمدة، نعرض لكم منها التالي:

دجاج داري مجمد حجم 1000 جرام، بسعر 12.50 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

صدور دجاج داري طرية حجم 1 كيلو جرام، بسعر 19.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.

صدور دجاج داري طرية حجم 2 كيلو جرام، بسعر 33.95 بدلًا من 52.50 ريال سعودي.

مفروم غنم داري حجم 400 جرام، بسعر 4.95 ريال سعودي للحبة و 94.95 ريال سعودي للكرتون.

خصومات أسواق العثيم قدمناها لكم وكل ما يخصها من أسعار ومواعيد، من بين مختلف تخفيضات السعودية المتاحة بكل المتاجر الكبرى، حيث تستمر العروض حتى يوم الغد فقط، فاغتنموا الفرصة قبل فواتها، ولا تنسوا متابعتنا للمزيد من عروض العثيم الطازج ، وخصومات العثيم اون لاين.