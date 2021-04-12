شوف عروض اكسترا رمضان 2021 هلت عروض شهر الجود

عروض اكسترا رمضان 2021 أقوى العروض المقدمة من أكسترا الآن، وبمناسبة حلول الشهر الفضيل تقدم اكسترا مجلة عروض مميزة وخصومات كبيرة على الأجهزة المنزلية الصغيرة عبر موقعها الإلكتروني وذلك حتى يوم 5 يونيو 2021 ، وتقدم لنا الآن إكسترا الكثير من العروض والاختيارات المميزة من الأجهزة المنزلية الصغيرة ذات الجودة الكبيرة منها المقلايات الكهربائية الصحية التي تستخدم دون زيت، أيضا هناك أجهزة الشواء الكهربائية المختلفة الغير قابلة للالتصاق ذات الماركات المختلفة أيضا أنواع مميزة من المكانس الكهربائية بدون كيس والتي أصبح عليها إقبال كبير الفترة الماضية لسهولة استخدامها في المنازل، الكثير من العروض التي يمكنكم متابعتها الآن عبر موقعنا ثقفني.

عروض رمضان من اكسترا

أقوى العروض المقدمة الآن من extra على الأجهزة المنزلية الصغيرة وهي عروض خاصة للغاية من اكسترا تقدمها بمناسبة الشهر الفضيل حيث تقدم الآن عروض كثيرة وخصومات بنسب كبيرة على الأجهزة المنزلية الصغيرة وخاصة الأجهزة الصغيرة والأدوات المنزلية المقدمة من شركة تيفال العالمية وتصل بعض الأجهزة إلى نسبة خصم 50% على السعر الأصلي لتوفر الكثير لمشتريها ومن أقوى الخصومات المقدمة الآن :

مكنسة كهربائية بدون كيس من تيفال بسعر 599 ريال سعودي

مكواة بالبخار وعجلات لسهولة التنقل من تيفال بسعر 359 ريال سعودي

مكواة بالبخار من تيفال بسعر 459 ريال سعودي

مكنسة كهربائية بدون كيس من تيفال بسعر 249 ريال سعودي

شواية صحية غير قابلة للالتصاق بالكهرباء من تيفال بسعر 219 ريال سعودي

شواية زكية من تيفال ذات 6 برامج متخصصة بسعر 599 ريال سعودي

القلاية العملاقة من مولينيكس لللي الكهربائي بدون زيت بسعر 349 ريال سعودي

شواية انيسيو من تيفال بقوة 2000 وات بسعر 189 ريال سعودي

عجان ماستر شيف غورميه من مولينيكس بسعر 899 ريال سعودي

قدمنا لكم الآن كافة العروض المقدمة عبر الموقع الإلكتروني extra وكما ذكرنا من قبل تستمر العروض حتى الخامس من يونيو القادم ويمكنكم الطلب والشراء من خلال لاموقع الإلكتروني وبإمكانية التوصيل المجاني في حالة زيادة سعر الطلبات عن 99 ريال سعودي فقط تأكد من أختيار مدينتك عبر الموقع الإلكتروني بشكل صحيح للحصول على المنتجات من أقرب فرع اكسترا بمدينتك.