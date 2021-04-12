نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور أهلا رمضان للتهنئة على الأحباب والأصحاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الناس ويحرصون على إرسال التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم الي جميع الأقارب والأحبة والجيران سواء كان ذلك عن طريق الاتصال بهم أو مباركتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت رائجة الأن عن طريق صور اهلاً رمضان، ويهتمون بتحضير عبارات عن التهنئة بحلول هذا الشهر الكريم.

صور أهلا رمضان

كل عام والأمة العربية بخير وفي تقدم دائم.

أهنئكم بحلول شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم بالخير والبركات، وأن يجعل لكم من الجنة نصيب ويضاعف الله لكم حسناتكم ويغفر لكم سيئاتكم.

اللهم بلغنا وإياكم شهر رمضان وأنت راضي عنا وتولنا برحمتك يا ارحم الراحمين.

كل عام وأنتم بخير وأسال الله أن يجمع شملنا وأن يزيد الود بيننا.

تهتف القلوب بمجيئك وتتسارع لعمل الخير وكسب الثواب ونيل رضاك يا الله.

اللهم بلغنا رمضان بلا مفقودين، ووفقنا وقربنا منك وأجعل قلوبنا عامرة بذكرك.

نبذة عن شهر رمضان

شهر رمضان من أفضل الشهور المباركة لدي المسلمين، فالناس تنتظره من العام الي العام، فيه تزيد الخيرات ويقبل الدعاء ويفتح الله لنا أبواب التوبة، ويغلق لنا أبواب النار مما يزيد من الفرص أمام الناس ليتقربوا من الله أكثر ويبتعدوا عن كل ما من شأنه إغضاب الله.

يرسل الكثير من الناس رسائل التهنئة الي بعضهم البعض عند دخول شهر رمضان الكريم ليبلغوا محبتهم للأشخاص الأخرين، مرحبين ببعضهم بأجمل الرسائل والتهاني.

شهر رمضان شهرة المغفرة والصيام الذي يتضاعف فيه الثواب ونصبح من الله أقرب من أي وقت، كما يجعلنا نشعر براحة بال كبيرة وطيب خاطر ويجعلنا دائمًا متفائلين.

رمضان مع اللمة يكون أجمل، لمة الأصدقاء ولمة العائلة والخروج مع الأصدقاء والتمتع بالأجواء الرمضانية.

أسأل الله أن يملأ قلوبكم بالفرح والطمأنينة وأن يزيل عنكم الهموم، ويخرجكم الي أوسع الأبواب.