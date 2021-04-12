فضل دعاء اليوم الاول من شهر رمضان أجمل ادعية اول يوم رمضان 1442

دعاء أول يوم رمضان سيهل علينا شهر مبارك على الله فيه يزاد العمل الطرق وتضاعف الأجر والثواب، فيه أيام مباركة وليالي عظيمة فيه ليلة تعادل الف شهر ولا هي منها، من عبد الله فيها فكأنما أقام الف ليلة، فيه تنزل الرحمات والمغفرة والرضوان من الله سبحان وتعالى وتساءل الشياطين وتغلق النيران وتفتح الجنان، ويعد شهر رمضان من الأيام المنفوحة التي لها بركات فعلى كل مسلم أن يكثر من الدعاء حيث قال الرسول فيما معناه ألا في عين داركم هذا نفحات ألا فتعرضوا لها لعل يصيبكم فيها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا، وهذا تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء والاستغفار لعل تصيبه تلك النفحات.

فضل الدعاء في رمضان

فضل دعاء اول ايام رمضان الصائم مستجاب الدعوة فيجب أن يكثر الدعاء خاصة أثناء الصيام ويشكل خاص عند الإفطار حيث له دعوة لا ترد وفي الثلث الأخير من الليل حيث يتجلى الله تعالى إلى السماء الدنيا فينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له وذلك حتى يطلع الفجر، كما أن الدعاء، في ليلة القدر من الدعاء المستجاب الذي لا يرد فهنيئا لكم قام هذه، الليلة فإن دعوته ليس، بينها وبين الله حجاب، وتلك الليلة هى في الليالي العشر الوترية في شهر رمضان، كما أن أفضل أول ليلة من ليالي شهر رمضان فضل عظيم ودعاء مستجاب وهي التي تبدأ من أذان مغرب يوم الاثنين الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢١.

بما ندعو الله في أول أيام رمضان

ندعو الله بما نحب ونرغب من الدعاء ولكن هناك دعاء جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعائشة حينما سألته ماذا تدعو أول أيام رضمان، قولى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، العالم السر منا لا تكشف الستر عنا،ولكن متى يشترط في الدعاء هو استحضار النية والإخلاص والإذلال للخالق عز وجل في الطلبن ونتابع معكم أجمل تفاصيل الادعية المستحبة في أيام شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات.