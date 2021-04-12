“مكتوبة” تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك 2021 لمعايدة الاهل والاحبة ramadan kareem

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك والذي ينتظرة المسلمون في جميع انحاء الوطن العربي كل عام لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، سواء كانت بالزينة الرمضانية أو بارسال تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك أو الصور المكتوبة وغيرها من العادات الرمضانية التي من خلالها يتم نشر الفرحة، فرمضان هو شهر الفرحه والخير الصيام والعبادة.

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

من المقرر أن يبدأ غدًا الثلاثاء 13 ابريل/نيسان أول يوم من ايام الصيام وأول ايام شهر رمضان المبارك ليكون اليوم 12 ابريل الموافق 30 شعبان أول يوم في صلاة التراويح والتهجُد وأول يوم في السحور، ومن المقرر أن يكون أذان الفجر اليوم في تمام الساعة الرابعة والواحد وعشرون دقيقة، على أن تكون صلاة المغرب في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءًا.

شاهد أيضاً: تهنئة شهر رمضان 2021

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك مكتوبة