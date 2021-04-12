نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مكتوبة” تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك 2021 لمعايدة الاهل والاحبة ramadan kareem في المقال التالي
تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك والذي ينتظرة المسلمون في جميع انحاء الوطن العربي كل عام لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، سواء كانت بالزينة الرمضانية أو بارسال تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك أو الصور المكتوبة وغيرها من العادات الرمضانية التي من خلالها يتم نشر الفرحة، فرمضان هو شهر الفرحه والخير الصيام والعبادة.
تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك
من المقرر أن يبدأ غدًا الثلاثاء 13 ابريل/نيسان أول يوم من ايام الصيام وأول ايام شهر رمضان المبارك ليكون اليوم 12 ابريل الموافق 30 شعبان أول يوم في صلاة التراويح والتهجُد وأول يوم في السحور، ومن المقرر أن يكون أذان الفجر اليوم في تمام الساعة الرابعة والواحد وعشرون دقيقة، على أن تكون صلاة المغرب في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءًا.
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تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك مكتوبة
- لقد انتشرت روائح شهر رمضان أود أن أهنئكم بقدوم هذا الشهر أعاده الله علينا بالخير والبركة.
- كل عام وأنت إلى الله أقرب بمناسبة قدوم هذا الشهر الفضيل.
- مرحب بقراءة القرآن وتلاوة الذكر الحكيم عساكم من عواده.
- مرحب شهر الطاعات والبركات كل عام وأنتم بخير وبصحة بمناسبة حلول شهر رمضان شهر التقوى والإيمان.
- اللهم بلغنا هذا الشهر العظيم لا فاقدين ولا مفقودين.
- اللهم اجعل هذا الشهر من أجمل الأيام وارفع عنا البلاء ما نعلمه ومالا نعلمه.
- عساكم من عواده أدعوكم إلى المسامحة والعفو عمن آذاه عسى الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
- أدعو من الله أن تكون أيامك سعيدة وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم هذا الشهر الجليل.
- أود أن أذكرك بفعل الطاعات والبركات في هذا الشهر المبارك عسى أن تقبل فيه أدعيتنا وأعمالنا الصالحة.
- كل عام وانت بخير والحمد لله على نعمة رمضان وعلى نعمة مواسم الطاعات.
- سبحانك اللهم لك الحمد بقدر ما لم تعط وما أعطيت لك الحمد أن هديتني إلى الحكمة وجعلتني أرى أن نور المصباح الضئيل الذي يضيء جوانب بيتي.
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