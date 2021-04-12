نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجمل صور عن شهر رمضان 2021 “رمضان احلى مع” صور رمضانية جميله ومعبرة تهنئكم بقدوم شهر رمضان في المقال التالي
اجمل صور عن شهر رمضان 2021
رمضان 2021
يحتفل المسلمين حول العالم بقدوم شهر رمضان المبارك بعدد من الطقوس الخاصة خاصة في مصر التي لها طقوس خاصة في رمضان من أهمها شراء فوانيس شهر رمضان والتي تملأ المحلات في كافة محافظات مصر، والتي يمكن اعتبارها واحدة من أهم سمات شهر رمضان في مصر، حيث أنه يبعث البهجة والسرور في نفوس الأطفال وأبائهم، ولا يعتبر الفوانيس هي المظهر الوحيد لرمضان في مصر ولكن يوجد أيضا الزينة التي يتم تعليقها في الشوارع وعلى المنازل احتفالا بشهر رمضان المبارك، ويتهادى الناس قبل بدء الشهر الكريم ب اجمل صور عن شهر رمضان 2021 عبر وسائل التواصل المختلفة مثل الماسنجر والفيس بوك والماسنجر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من وجود جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي تجتاح البلاد منذ فترة إلا أن الأسواق في مصر قد امتلئت بالمواطنين لشراء احتياجات شهر رمضان المبارك التي يفضل الكثيرين شرائها احتفالا بالشهر المبارك من أطعمة مميزة وغيرها، أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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