نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء اليوم الاول من رمضان 1442/2021 في المقال التالي
يبحث عدد كبير من الأشخاص عن دعاء اليوم الأول من رمضان 2021 فهو من الأدعية التي نستقبل بها شهر رمضان المبارك شهر الشهر الرائع الذي ينتظره كل مسلم كل عام ويعد الدعاء من الأمور المستحبة لدي الله سبحانه وتعالى والنداء وطلب المغفرة والرحمة والنداء بما يريده الإنسان طوال الشهر، ونحرص من خلال موقع ثقفني أن نقدم لكم دعاء اليوم الأول من رمضان 2021 لكي يستطيع الجميع العثور عليه.
دعاء اليوم الاول من رمضان 2021
دعاء دخول رمضان 2021
يستقبل كل مسلم شهر رمضان المبارك بسعادة كبيرة وحماس فهو شهر كريم ينتظره كل مسلم فهو شهر الحصول على أجر العبادة المضاعف وهناك العديد من الأدعية المختلفة التي يمكنك الدعاء بها في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وهي:
اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين.
اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.
موعد شهر رمضان 2021
يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام يوم 13 أبريل 2021 وهو شهر الخير والبركة الذي يستقبله كل مسلم في كافة المدن والدول بحماس وحب كبير فهو من الأشهر المقدسة لدي كل مسلم ومسلمة ولذلك نقدم لكم في هذا المقال بعض الأدعية التي يمكنك ترددها في اليوم الأول من شهر رمضان.
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