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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 2021 فلسطين ومواقيت الصلاة في شهر رمضان وعدد ساعات الصيام في المقال التالي
امساكية رمضان 2021 فلسطين ، يبحث الكثير من المسلمين في فلسطين عن امساكية رمضان 2021 فلسطين لمعرفة المواقيت الخاصة ببداية شهر رمضان المبارك في فلسطين، وسوف نقوم معكم بعرض أهم ملامح الامساكية الخاصة برمضان في فلسطين التي تعتبر واحدة من أهم الدول التي يكون رمضان بها ذو طابع خاص على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد.
امساكية رمضان 2021 فلسطين
تبعا ل امساكية رمضان 2021 فلسطين فسوف يبدأ أول أيام شهر رمضان المبارك يوم غد الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، حيث سيكون موعد أذان الفجر الساعة الرابعة و 43 دقيقة بتوقيت فلسطين، أما موعد أذان المغرب فسيكون الساعة السابعة و12 دقيقة في أول أيام شهر رمضان المبارك، وبذلك يصوم المسلمين في فلسطين في أولى أيام شهر رمضان المبارك هذا العام ما يقرب من 14 ساعة و21 دقيقة، ليزداد عدد ساعات الصيام بصورة تدريجية حتى يصل في إلى 15 ساعة و18 دقيقة في أخر أيام شهر رمضان.
امساكية رمضان 2021 فلسطين الخليل
يعتبر شهر رمضان المبارك هو تاسع أشهر التقويم الهجري، حيث يأتي بعد شهر شعبان الذي ينتهي اليوم الإثنين، ويعتبر شهر رمضان من الأشهر المميزة لدى المسلمين عن باقي أشهر السنة الهجرية، حيث يمتنع فيه المسلمين عن الطعام والشراب من أذان الفجر وحتى أذان المغرب، وعلى الرغم من وجود جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي تجتاح العالم، إلا أن الحكومة الفلسطينية قد أعلنت عن السماح بأداء الصلوات دون السماح بعمل أي موائد إفطار أو اعتكاف، مع الاستمرار في عدم فتح الأضرحة ودورات المياه، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد منعا لانتشار الفيروس بين الناس خاصة مع بدء المرحلة الثالثة من الجائحة في عدد كبير من دول العالم.
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