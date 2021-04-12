دعاء صلاه التراويح في شهر رمضان الكريم 1442

نقدم لكم دعاء صلاه التراويح حيث تعد صلاه القيام من ضمن الصلوات في الاسلام وهي سنه مؤكده عن نبينا ممد صلي الله عليه وسلم وليست فرض حيث يصليها جميع المسلمين في كل ليله بعد صلاه العشاء فلقد قال نبينا محمد من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وتعد صلاه التراويح من السنن النافله التي يتقرب بها كل مسلم من الله عز وجل كي ينال عفوه ورضاه ويغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

دعاء صلاه التراويح

يبحث العديد من المسلمين في جميع بلاد العالم خول معرفه دعاء صلاه التراويح والذي سوف نقدمه لكم نقول اللهم اهدنا فيمن هديت و عافنا فيمن عافيت و تولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت و قنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت فأنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد يا ربنا على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك يا الله من جميع ذنوبنا وخاطينا ونتوب إليك اغفر زنوبنا فأنك انت الغفور وتب علينا يا ربنا فأنك انت الغفور الرحيم.

عدد ركعات صلاه التراويح

اختلف علماء ومشايخ الأمة الإسلامية في هذه الأمر حيث لم يثبت رقم معين عن نبينا محمد صلي الله عليه وسلم في ذالك الأمر إلا أن أم المؤمنين عائشه قامت بتأديتها في احدي عشر ركعه ولاكن من الممكن ان تزيد عدد الركعات او تنقص فهناك من كان يصلي عشرين ركعه أو اكثر أو اقل فلم يثبت رقم معين في ذالك الأمر وحيث ان النبي لم يحدد لها عدد معين من الركعات.