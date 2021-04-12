نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء التراويح اول يوم رمضان 2021/1442 في المقال التالي
دعاء التراويح اول يوم رمضان هناك الكثير من الأدعية الجميلة لصلاة التراويح التي يمكن للأمام الدعاء بها أثناء الصلاة وتعد صلاة التراويح من الصلوات التي يؤديها كل مسلم في شهر رمضان المبارك بعد صلاة العشاء مباشرة ونقدم لكم بعض الأدعية التي يمكنك الدعاء بها.
دعاء التراويح اول يوم رمضان
دعاء صلاة التراويح مكتوب من الأدعية التي يريدها عدد كبير من الأشخاص وتعد صلاة التراويح من صلوات النفل وهي سنة يقوم بها كل مسلم في شهر رمضان المبارك وهناك العديد من الأدعية الجميلة التي يرددها المسلم أثناء صلاته وأجمل هذه الأدعية هي:
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اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت وعافِنا فيمَن عافيْت وتَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت وبارِك لَنا فيما أَعْطَيْت وقِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك أنَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت وَلا يَعِزُّ من عادَيت تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْت فَلَكَ الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت وَلَكَ الشُّكرُ عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وَأَوْلَيت.
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اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان .. يا منان .. يا ذا الجلال و الاكرام
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داونا اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين و بكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا إذا وورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب
دعاء التراويح مكتوب
شهر رمضان المبارك موعده يوم 1 رمضان 1442 الموافق 13 أبريل 2021 ومع ثبوت الهلال فإن صلاة التراويح بعد العشاء آخر ليلة شهر شعبان وتمتلئ المساجد بالمصلين كل يوم بعد صلاة العشاء لصلاة التراويح ونقدم لكم في السطور التالية بعض الأدعية الجميلة.
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اللهم خالق الإنسان فارق الفرقان ومنزل القران، اللهم يا عالم الإعلان والسر، يارب بارك لجميع المسلمين ولنا جميعا بصوم رمضان الكريم.
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اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفسته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته .
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اللهم أنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام .
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