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عمر شويل - جدة موعد برنامج رامز عقله طار من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من محبي رامز جلال ومتابعي البرنامج الخاصة بة في شهر رمضان المبارك، ويعد برنامج رامز من أفضل وأجمل المبارك التي تلقي الملايين من المشاهدات في شهر رمضان المبارك فهو برنامج كوميدي عبارة عن مقالب في بعض الضيوف وأصدقاء رامز جلال ويحب هذا البرنامج الملايين من الأشخاص في مختلف الدول في الوطن العربي لذلك نوفر لكم في هذا المقال موعد برنامج رامز عقله طار الجديد 2021.

موعد برنامج رامز عقله طار 2021

موعد برنامج رامز عقله طار الجديد هو برنامج عبارة عن مقالب واستطاع رامز جلال أن يكون شعبية كبيرة طوال السنوات الماضية حيث اعتاد الجميع أن كل شهر رمضان سيكون به برنامج مقالب خاص برامز جلال ومن أبرز البرامج التي قدمها رامز طوال السنوات الماضية مثل برنامج رامز قلب الأسد وبرنامج رامز ثعلب الصحراء وبرنامج رامز عنخ أمون وبرنامج رامز واكل الجو وبرنامج رامز تحت الأرض وبرنامج رامز مجنون رسمي والعديد من البرامج المميزة التي يقوم بها رامز جلال كل شهر رمضان في كل عام، وبرنامج هذا العام هو برنامج رامز عقلة طار الذي اعلن عنة منذ ايام قليلة.

أعلنت قناة ام بي سي مصر والسعودية أنها سوف تقوم بإذاعة برنامج رامز عقلة طار الجديد بشكل حصري علي شاشاتها بدءا من أول يوم في شهر رمضان المبارك ويتكون البرنامج من 30 حلقة كاملة تحتوي على 30 ضيف مختلف وموعد البرنامج هو الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكره والسادسة والنصف بتوقيت مصر ويمكن للجميع متابعته بكل سهولة بشكل مجاني.

ضيوف برنامج رامز عقله طار

هناك الكثير من الضيوف في برنامج رامز جلال الجديد أبرزهم الفنانة ريهام حجاج والفنانة سمية الخشاب ومحمد هنيدي وحمو بيكا ولاعب النادي الأهلي المصري محمد مجدي أفشة واللاعب مروان محسن واللاعب أشرف بن شرقي واللاعب فرجاني ساسي والعديد من الفنانين والنجوم في مختلف المجالات.