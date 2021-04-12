نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية شهر رمضان المبارك 2021 مواقيت الصلاة والافطار طوال الشهر الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إمساكية شهر رمضان المبارك 2021 وبعد الانتظار لوقت طويل شهر رمضان الكريم المعظم الجليل أصبح يتساءل عدد كبير من الأشخاص على الامساكية الخاصة بشهر رمضان لهذا العام 2021 داخل جمهورية مصر العربية والدول العربية ومعرفة الموعد الرسمي لأول يوم في شهر رمضان الكريم ولكننا سوف نستعرض اليوم كم كبير من الأخبار والخدمات العائلة التي نحتاجها على مدار اليوم للاستطلاع ومعرفة امساكية شهر رمضان الكريم والوقت الخاص الإفطار والإمساك وكل هذا سوف نتحدث عليه من خلال مقالنا هذا.

إمساكية شهر رمضان الفضيل 2021

يحرص المسلمين خلال شهر رمضان المبارك على النظر في مواعيد الإمساك وأذان المغرب قبل إفطاره للتأكد من صحة صومه في التوقيتات الصحيحة اليومية، في حال لم يسمع الأذان أو سمعه، مما أدي لزيادة البحث عن إمساكية شهر رمضان الفضيل لعام ٢٠٢١م وذلك بعد إعلان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ان الثلاثاء ، هو اول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2021. ويبحث عدد كبير من الأشخاص على امساكية شهر رمضان الكريم وسوف نضعها لكم اليوم امساكية شهر رمضان، سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل لعام 2021 وسوف ينتهي يوم 12 من شهر مايو لعام 2021

مواعيد امساكية شهر رمضان الكريم 2021

وفقا لامساكية رمضان هذا العام فإن أول يوم يعد أقصر ايام الشهر الفضيل في عدد ساعات الصيام، والتي تصل هذا اليوم الي أربعة عشر ساعة و41 دقيقة ، وتزداد مدة الصيام خلال شهر رمضان المبارك دقيقتين كل يوم ، وبذلك يكون أطول يوم في شهر رمضان هو اخر ايام الشهر المعظم الموافق 12 مايو المقبل ، إذ تصل عدد ساعات الصيام إلى خمسة عشر ساعة و 35 دقيقة .

إمساكية شهر رمضان في الجيزة

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:10 ص 05:38 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:08 ص 05:36 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:07 ص 05:35 ص 12:03 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:06 ص 05:34 ص 12:02 م 03:38 م 06:31 م 08:01 م السبت 5 17 أبريل، 2021 04:04 ص 05:33 ص 12:02 م 03:38 م 06:31 م 08:01 م الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:03 ص 05:32 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:02 ص 05:31 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:00 ص 05:30 ص 12:02 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:59 ص 05:29 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 م الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:58 ص 05:28 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 م الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:57 ص 05:27 ص 12:01 م 03:37 م 06:35 م 08:05 م السبت 12 24 أبريل، 2021 03:55 ص 05:26 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 م الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:54 ص 05:25 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 م الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:53 ص 05:24 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 م الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:52 ص 05:23 ص 12:00 م 03:37 م 06:38 م 08:08 م الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:50 ص 05:22 ص 12:00 م 03:37 م 06:38 م 08:08 م الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:49 ص 05:21 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 م الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:48 ص 05:20 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 م السبت 19 01 مايو، 2021 03:47 ص 05:19 ص 12:00 م 03:37 م 06:40 م 08:10 م الأحد 20 02 مايو، 2021 03:46 ص 05:19 ص 12:00 م 03:36 م 06:41 م 08:11 م الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:45 ص 05:18 ص 12:00 م 03:36 م 06:41 م 08:11 م الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:43 ص 05:17 ص 11:59 ص 03:36 م 06:42 م 08:12 م الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:42 ص 05:16 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 م الخميس 24 06 مايو، 2021 03:41 ص 05:15 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 م الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:40 ص 05:14 ص 11:59 ص 03:36 م 06:44 م 08:14 م السبت 26 08 مايو، 2021 03:39 ص 05:14 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م الأحد 27 09 مايو، 2021 03:38 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:37 ص 05:12 ص 11:59 ص 03:36 م 06:46 م 08:16 م الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:36 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:35 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م

إمساكية شهر رمضان في الاقصر

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:12 ص 05:36 ص 11:57 ص 03:27 م 06:19 م 07:49 م الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:11 ص 05:35 ص 11:57 ص 03:27 م 06:20 م 07:50 م الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:10 ص 05:34 ص 11:57 ص 03:27 م 06:20 م 07:50 م الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:08 ص 05:33 ص 11:57 ص 03:27 م 06:21 م 07:51 م السبت 5 17 أبريل، 2021 04:07 ص 05:32 ص 11:56 ص 03:27 م 06:21 م 07:51 م الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:06 ص 05:31 ص 11:56 ص 03:26 م 06:22 م 07:52 م الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:05 ص 05:30 ص 11:56 ص 03:26 م 06:22 م 07:52 م الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:04 ص 05:29 ص 11:56 ص 03:26 م 06:23 م 07:53 م الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 04:03 ص 05:28 ص 11:56 ص 03:26 م 06:23 م 07:53 م الخميس 10 22 أبريل، 2021 04:02 ص 05:27 ص 11:55 ص 03:25 م 06:24 م 07:54 م الجمعة 11 23 أبريل، 2021 04:01 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:25 م 06:24 م 07:54 م السبت 12 24 أبريل، 2021 04:00 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:25 م 06:25 م 07:55 م الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:59 ص 05:25 ص 11:55 ص 03:25 م 06:25 م 07:55 م الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:57 ص 05:24 ص 11:55 ص 03:25 م 06:26 م 07:56 م الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:56 ص 05:23 ص 11:55 ص 03:24 م 06:26 م 07:56 م الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:55 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:24 م 06:27 م 07:57 م الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:54 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:24 م 06:27 م 07:57 م الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:53 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:24 م 06:28 م 07:58 م السبت 19 01 مايو، 2021 03:52 ص 05:20 ص 11:54 ص 03:23 م 06:28 م 07:58 م الأحد 20 02 مايو، 2021 03:51 ص 05:19 ص 11:54 ص 03:23 م 06:29 م 07:59 م الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:50 ص 05:18 ص 11:54 ص 03:23 م 06:29 م 07:59 م الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:50 ص 05:18 ص 11:54 ص 03:23 م 06:30 م 08:00 م الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:49 ص 05:17 ص 11:54 ص 03:23 م 06:30 م 08:00 م الخميس 24 06 مايو، 2021 03:48 ص 05:16 ص 11:54 ص 03:22 م 06:31 م 08:01 م الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:47 ص 05:16 ص 11:53 ص 03:22 م 06:31 م 08:01 م السبت 26 08 مايو، 2021 03:46 ص 05:15 ص 11:53 ص 03:22 م 06:32 م 08:02 م الأحد 27 09 مايو، 2021 03:45 ص 05:14 ص 11:53 ص 03:22 م 06:32 م 08:02 م الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:44 ص 05:14 ص 11:53 ص 03:22 م 06:33 م 08:03 م الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:43 ص 05:13 ص 11:53 ص 03:22 م 06:33 م 08:03 م الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:43 ص 05:13 ص 11:53 ص 03:21 م 06:34 م 08:04 م

إمساكية شهر رمضان في اسيوط

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:15 ص 05:40 ص 12:03 م 03:35 م 06:26 م 07:56 م الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:14 ص 05:39 ص 12:03 م 03:35 م 06:27 م 07:57 م الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:13 ص 05:38 ص 12:03 م 03:35 م 06:27 م 07:57 م الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:11 ص 05:37 ص 12:03 م 03:34 م 06:28 م 07:58 م السبت 5 17 أبريل، 2021 04:10 ص 05:36 ص 12:02 م 03:34 م 06:28 م 07:58 م الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:09 ص 05:35 ص 12:02 م 03:34 م 06:29 م 07:59 م الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:08 ص 05:34 ص 12:02 م 03:34 م 06:29 م 07:59 م الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:07 ص 05:33 ص 12:02 م 03:34 م 06:30 م 08:00 م الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 04:06 ص 05:32 ص 12:01 م 03:34 م 06:31 م 08:01 م الخميس 10 22 أبريل، 2021 04:04 ص 05:31 ص 12:01 م 03:33 م 06:31 م 08:01 م الجمعة 11 23 أبريل، 2021 04:03 ص 05:31 ص 12:01 م 03:33 م 06:32 م 08:02 م السبت 12 24 أبريل، 2021 04:02 ص 05:30 ص 12:01 م 03:33 م 06:32 م 08:02 م الأحد 13 25 أبريل، 2021 04:01 ص 05:29 ص 12:01 م 03:33 م 06:33 م 08:03 م الأثنين 14 26 أبريل، 2021 04:00 ص 05:28 ص 12:01 م 03:33 م 06:33 م 08:03 م الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:59 ص 05:27 ص 12:00 م 03:33 م 06:34 م 08:04 م الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:58 ص 05:26 ص 12:00 م 03:32 م 06:34 م 08:04 م الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:57 ص 05:25 ص 12:00 م 03:32 م 06:35 م 08:05 م الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:56 ص 05:24 ص 12:00 م 03:32 م 06:35 م 08:05 م السبت 19 01 مايو، 2021 03:55 ص 05:24 ص 12:00 م 03:32 م 06:36 م 08:06 م الأحد 20 02 مايو، 2021 03:54 ص 05:23 ص 12:00 م 03:32 م 06:37 م 08:07 م الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:53 ص 05:22 ص 12:00 م 03:32 م 06:37 م 08:07 م الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:52 ص 05:21 ص 12:00 م 03:31 م 06:38 م 08:08 م الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:51 ص 05:21 ص 11:59 ص 03:31 م 06:38 م 08:08 م الخميس 24 06 مايو، 2021 03:50 ص 05:20 ص 11:59 ص 03:31 م 06:39 م 08:09 م الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:49 ص 05:19 ص 11:59 ص 03:31 م 06:39 م 08:09 م السبت 26 08 مايو، 2021 03:48 ص 05:19 ص 11:59 ص 03:31 م 06:40 م 08:10 م الأحد 27 09 مايو، 2021 03:47 ص 05:18 ص 11:59 ص 03:31 م 06:41 م 08:11 م الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:46 ص 05:17 ص 11:59 ص 03:31 م 06:41 م 08:11 م الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:45 ص 05:17 ص 11:59 ص 03:30 م 06:42 م 08:12 م الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:44 ص 05:16 ص 11:59 ص 03:30 م 06:42 م 08:12 م

إمساكية شهر رمضان في القاهرة

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:09 ص 05:37 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:08 ص 05:36 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:07 ص 05:35 ص 12:03 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:05 ص 05:34 ص 12:02 م 03:38 م 06:31 م 08:01 م السبت 5 17 أبريل، 2021 04:04 ص 05:33 ص 12:02 م 03:37 م 06:31 م 08:01 م الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:03 ص 05:32 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:02 ص 05:31 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:00 ص 05:30 ص 12:01 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:59 ص 05:29 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 م الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:58 ص 05:28 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 م الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:56 ص 05:27 ص 12:01 م 03:37 م 06:35 م 08:05 م السبت 12 24 أبريل، 2021 03:55 ص 05:26 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 م الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:54 ص 05:25 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 م الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:53 ص 05:24 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 م الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:51 ص 05:23 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 م الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:50 ص 05:22 ص 12:00 م 03:37 م 06:38 م 08:08 م الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:49 ص 05:21 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 م الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:48 ص 05:20 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 م السبت 19 01 مايو، 2021 03:47 ص 05:19 ص 12:00 م 03:36 م 06:40 م 08:10 م الأحد 20 02 مايو، 2021 03:46 ص 05:18 ص 12:00 م 03:36 م 06:41 م 08:11 م الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:44 ص 05:18 ص 11:59 ص 03:36 م 06:41 م 08:11 م الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:43 ص 05:17 ص 11:59 ص 03:36 م 06:42 م 08:12 م الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:42 ص 05:16 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 م الخميس 24 06 مايو، 2021 03:41 ص 05:15 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 م الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:40 ص 05:14 ص 11:59 ص 03:36 م 06:44 م 08:14 م السبت 26 08 مايو، 2021 03:39 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م الأحد 27 09 مايو، 2021 03:38 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:37 ص 05:12 ص 11:59 ص 03:36 م 06:46 م 08:16 م الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:36 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:35 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م

امساكية رمضان في الاسكندرية

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:14 ص 05:43 ص 12:09 م 03:44 م 06:34 م 08:04 م الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:12 ص 05:42 ص 12:08 م 03:44 م 06:35 م 08:05 م الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:11 ص 05:40 ص 12:08 م 03:44 م 06:36 م 08:06 م الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:10 ص 05:39 ص 12:08 م 03:44 م 06:36 م 08:06 م السبت 5 17 أبريل، 2021 04:07 ص 05:37 ص 12:07 م 03:44 م 06:38 م 08:08 م الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:05 ص 05:36 ص 12:07 م 03:44 م 06:38 م 08:08 م الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:04 ص 05:35 ص 12:07 م 03:44 م 06:39 م 08:09 م الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:03 ص 05:34 ص 12:07 م 03:44 م 06:40 م 08:10 م الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 04:01 ص 05:33 ص 12:07 م 03:44 م 06:40 م 08:10 م الخميس 10 22 أبريل، 2021 04:00 ص 05:32 ص 12:06 م 03:44 م 06:41 م 08:11 م الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:59 ص 05:31 ص 12:06 م 03:44 م 06:42 م 08:12 م السبت 12 24 أبريل، 2021 03:57 ص 05:30 ص 12:06 م 03:44 م 06:42 م 08:12 م الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:56 ص 05:29 ص 12:06 م 03:44 م 06:43 م 08:13 م الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:55 ص 05:28 ص 12:06 م 03:44 م 06:44 م 08:14 م الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:54 ص 05:27 ص 12:05 م 03:44 م 06:44 م 08:14 م الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:52 ص 05:26 ص 12:05 م 03:44 م 06:45 م 08:15 م الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:51 ص 05:25 ص 12:05 م 03:44 م 06:46 م 08:16 م الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:50 ص 05:24 ص 12:05 م 03:44 م 06:46 م 08:16 م السبت 19 01 مايو، 2021 03:49 ص 05:23 ص 12:05 م 03:44 م 06:47 م 08:17 م الأحد 20 02 مايو، 2021 03:47 ص 05:22 ص 12:05 م 03:43 م 06:48 م 08:18 م الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:46 ص 05:21 ص 12:05 م 03:43 م 06:48 م 08:18 م الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:45 ص 05:20 ص 12:05 م 03:43 م 06:49 م 08:19 م الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:44 ص 05:19 ص 12:05 م 03:43 م 06:50 م 08:20 م الخميس 24 06 مايو، 2021 03:43 ص 05:18 ص 12:04 م 03:43 م 06:51 م 08:21 م الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:42 ص 05:18 ص 12:04 م 03:43 م 06:51 م 08:21 م السبت 26 08 مايو، 2021 03:40 ص 05:17 ص 12:04 م 03:43 م 06:52 م 08:22 م الأحد 27 09 مايو، 2021 03:39 ص 05:16 ص 12:04 م 03:43 م 06:53 م 08:23 م الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:38 ص 05:15 ص 12:04 م 03:43 م 06:53 م 08:23 م الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:37 ص 05:14 ص 12:04 م 03:43 م 06:54 م 08:24 م الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:36 ص 05:14 ص 12:04 م 03:43 م 06:55 م 08:25 م

إمساكية شهر رمضان في العريش

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 03:57 ص 05:26 ص 11:53 ص 03:28 م 06:19 م 07:49 م الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 03:56 ص 05:25 ص 11:53 ص 03:28 م 06:20 م 07:50 م الخميس 3 15 أبريل، 2021 03:54 ص 05:24 ص 11:52 ص 03:28 م 06:21 م 07:51 م الجمعة 4 16 أبريل، 2021 03:53 ص 05:23 ص 11:52 ص 03:28 م 06:21 م 07:51 م السبت 5 17 أبريل، 2021 03:51 ص 05:22 ص 11:52 ص 03:28 م 06:22 م 07:52 م الأحد 6 18 أبريل، 2021 03:50 ص 05:21 ص 11:52 ص 03:28 م 06:23 م 07:53 م الأثنين 7 19 أبريل، 2021 03:49 ص 05:19 ص 11:51 ص 03:28 م 06:23 م 07:53 م الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 03:47 ص 05:18 ص 11:51 ص 03:28 م 06:24 م 07:54 م الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:46 ص 05:17 ص 11:51 ص 03:28 م 06:25 م 07:55 م الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:45 ص 05:16 ص 11:51 ص 03:28 م 06:25 م 07:55 م الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:43 ص 05:15 ص 11:51 ص 03:28 م 06:26 م 07:56 م السبت 12 24 أبريل، 2021 03:42 ص 05:14 ص 11:50 ص 03:28 م 06:27 م 07:57 م الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:41 ص 05:13 ص 11:50 ص 03:28 م 06:27 م 07:57 م الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:40 ص 05:12 ص 11:50 ص 03:28 م 06:28 م 07:58 م الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:38 ص 05:11 ص 11:50 ص 03:28 م 06:29 م 07:59 م الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:37 ص 05:10 ص 11:50 ص 03:28 م 06:29 م 07:59 م الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:36 ص 05:09 ص 11:50 ص 03:28 م 06:30 م 08:00 م الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:35 ص 05:08 ص 11:49 ص 03:28 م 06:31 م 08:01 م السبت 19 01 مايو، 2021 03:33 ص 05:07 ص 11:49 ص 03:28 م 06:31 م 08:01 م الأحد 20 02 مايو، 2021 03:32 ص 05:06 ص 11:49 ص 03:28 م 06:32 م 08:02 م الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:31 ص 05:05 ص 11:49 ص 03:28 م 06:33 م 08:03 م الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:30 ص 05:05 ص 11:49 ص 03:28 م 06:34 م 08:04 م الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:29 ص 05:04 ص 11:49 ص 03:28 م 06:34 م 08:04 م الخميس 24 06 مايو، 2021 03:27 ص 05:03 ص 11:49 ص 03:28 م 06:35 م 08:05 م الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:26 ص 05:02 ص 11:49 ص 03:28 م 06:36 م 08:06 م السبت 26 08 مايو، 2021 03:25 ص 05:01 ص 11:49 ص 03:28 م 06:36 م 08:06 م الأحد 27 09 مايو، 2021 03:24 ص 05:01 ص 11:49 ص 03:28 م 06:37 م 08:07 م الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:23 ص 05:00 ص 11:49 ص 03:28 م 06:38 م 08:08 م الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:22 ص 04:59 ص 11:49 ص 03:28 م 06:38 م 08:08 م الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:21 ص 04:58 ص 11:49 ص 03:28 م 06:39 م 08:09 م

إمساكية شهر رمضان في الاسماعيلية