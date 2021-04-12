إمساكية شهر رمضان المبارك 2021 مواقيت الصلاة والافطار طوال الشهر الكريم

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عمر شويل - جدة إمساكية شهر رمضان المبارك 2021 وبعد الانتظار لوقت طويل شهر رمضان الكريم المعظم الجليل أصبح يتساءل عدد كبير من الأشخاص على الامساكية الخاصة بشهر رمضان لهذا العام 2021 داخل جمهورية مصر العربية والدول العربية ومعرفة الموعد الرسمي لأول يوم في شهر رمضان الكريم ولكننا سوف نستعرض اليوم كم كبير من الأخبار والخدمات العائلة التي نحتاجها على مدار اليوم للاستطلاع ومعرفة امساكية شهر رمضان الكريم والوقت الخاص الإفطار والإمساك وكل هذا سوف نتحدث عليه من خلال مقالنا هذا.
إمساكية شهر رمضان الفضيل 2021
يحرص المسلمين خلال شهر رمضان المبارك على النظر في مواعيد الإمساك وأذان المغرب قبل إفطاره للتأكد من صحة صومه في التوقيتات الصحيحة اليومية، في حال لم يسمع الأذان أو سمعه، مما أدي لزيادة البحث عن إمساكية شهر رمضان الفضيل لعام ٢٠٢١م وذلك بعد إعلان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ان الثلاثاء ، هو اول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2021. ويبحث عدد كبير من الأشخاص على امساكية شهر رمضان الكريم وسوف نضعها لكم اليوم امساكية شهر رمضان، سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل لعام 2021 وسوف ينتهي يوم 12 من شهر مايو لعام 2021
مواعيد امساكية شهر رمضان الكريم 2021
وفقا لامساكية رمضان هذا العام فإن أول يوم يعد أقصر ايام الشهر الفضيل في عدد ساعات الصيام، والتي تصل هذا اليوم الي أربعة عشر ساعة و41 دقيقة ، وتزداد مدة الصيام خلال شهر رمضان المبارك دقيقتين كل يوم ، وبذلك يكون أطول يوم في شهر رمضان هو اخر ايام الشهر المعظم الموافق 12 مايو المقبل ، إذ تصل عدد ساعات الصيام إلى خمسة عشر ساعة و 35 دقيقة .
إمساكية شهر رمضان في الجيزة
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:10 ص
|05:38 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:29 م
|07:59 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:08 ص
|05:36 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:29 م
|07:59 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:07 ص
|05:35 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:30 م
|08:00 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:06 ص
|05:34 ص
|12:02 م
|03:38 م
|06:31 م
|08:01 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:04 ص
|05:33 ص
|12:02 م
|03:38 م
|06:31 م
|08:01 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:03 ص
|05:32 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:32 م
|08:02 م
|الأثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:02 ص
|05:31 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:32 م
|08:02 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:00 ص
|05:30 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:33 م
|08:03 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|03:59 ص
|05:29 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:34 م
|08:04 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|03:58 ص
|05:28 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:34 م
|08:04 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|03:57 ص
|05:27 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:35 م
|08:05 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|03:55 ص
|05:26 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:36 م
|08:06 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|03:54 ص
|05:25 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:36 م
|08:06 م
|الأثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|03:53 ص
|05:24 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:37 م
|08:07 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|03:52 ص
|05:23 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:38 م
|08:08 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|03:50 ص
|05:22 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:38 م
|08:08 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|03:49 ص
|05:21 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:39 م
|08:09 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|03:48 ص
|05:20 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:39 م
|08:09 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|03:47 ص
|05:19 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:40 م
|08:10 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|03:46 ص
|05:19 ص
|12:00 م
|03:36 م
|06:41 م
|08:11 م
|الأثنين
|21
|03 مايو، 2021
|03:45 ص
|05:18 ص
|12:00 م
|03:36 م
|06:41 م
|08:11 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|03:43 ص
|05:17 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:42 م
|08:12 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|03:42 ص
|05:16 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:43 م
|08:13 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:41 ص
|05:15 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:43 م
|08:13 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:40 ص
|05:14 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:44 م
|08:14 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:39 ص
|05:14 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:45 م
|08:15 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:38 ص
|05:13 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:45 م
|08:15 م
|الأثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:37 ص
|05:12 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:46 م
|08:16 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:36 ص
|05:11 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:47 م
|08:17 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:35 ص
|05:11 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:47 م
|08:17 م
إمساكية شهر رمضان في الاقصر
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:12 ص
|05:36 ص
|11:57 ص
|03:27 م
|06:19 م
|07:49 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:11 ص
|05:35 ص
|11:57 ص
|03:27 م
|06:20 م
|07:50 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:10 ص
|05:34 ص
|11:57 ص
|03:27 م
|06:20 م
|07:50 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:08 ص
|05:33 ص
|11:57 ص
|03:27 م
|06:21 م
|07:51 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:07 ص
|05:32 ص
|11:56 ص
|03:27 م
|06:21 م
|07:51 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:06 ص
|05:31 ص
|11:56 ص
|03:26 م
|06:22 م
|07:52 م
|الأثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:05 ص
|05:30 ص
|11:56 ص
|03:26 م
|06:22 م
|07:52 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:04 ص
|05:29 ص
|11:56 ص
|03:26 م
|06:23 م
|07:53 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:03 ص
|05:28 ص
|11:56 ص
|03:26 م
|06:23 م
|07:53 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:02 ص
|05:27 ص
|11:55 ص
|03:25 م
|06:24 م
|07:54 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:01 ص
|05:26 ص
|11:55 ص
|03:25 م
|06:24 م
|07:54 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:00 ص
|05:26 ص
|11:55 ص
|03:25 م
|06:25 م
|07:55 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|03:59 ص
|05:25 ص
|11:55 ص
|03:25 م
|06:25 م
|07:55 م
|الأثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|03:57 ص
|05:24 ص
|11:55 ص
|03:25 م
|06:26 م
|07:56 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|03:56 ص
|05:23 ص
|11:55 ص
|03:24 م
|06:26 م
|07:56 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|03:55 ص
|05:22 ص
|11:54 ص
|03:24 م
|06:27 م
|07:57 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|03:54 ص
|05:22 ص
|11:54 ص
|03:24 م
|06:27 م
|07:57 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|03:53 ص
|05:21 ص
|11:54 ص
|03:24 م
|06:28 م
|07:58 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|03:52 ص
|05:20 ص
|11:54 ص
|03:23 م
|06:28 م
|07:58 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|03:51 ص
|05:19 ص
|11:54 ص
|03:23 م
|06:29 م
|07:59 م
|الأثنين
|21
|03 مايو، 2021
|03:50 ص
|05:18 ص
|11:54 ص
|03:23 م
|06:29 م
|07:59 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|03:50 ص
|05:18 ص
|11:54 ص
|03:23 م
|06:30 م
|08:00 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|03:49 ص
|05:17 ص
|11:54 ص
|03:23 م
|06:30 م
|08:00 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:48 ص
|05:16 ص
|11:54 ص
|03:22 م
|06:31 م
|08:01 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:47 ص
|05:16 ص
|11:53 ص
|03:22 م
|06:31 م
|08:01 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:46 ص
|05:15 ص
|11:53 ص
|03:22 م
|06:32 م
|08:02 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:45 ص
|05:14 ص
|11:53 ص
|03:22 م
|06:32 م
|08:02 م
|الأثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:44 ص
|05:14 ص
|11:53 ص
|03:22 م
|06:33 م
|08:03 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:43 ص
|05:13 ص
|11:53 ص
|03:22 م
|06:33 م
|08:03 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:43 ص
|05:13 ص
|11:53 ص
|03:21 م
|06:34 م
|08:04 م
إمساكية شهر رمضان في اسيوط
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:15 ص
|05:40 ص
|12:03 م
|03:35 م
|06:26 م
|07:56 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:14 ص
|05:39 ص
|12:03 م
|03:35 م
|06:27 م
|07:57 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:13 ص
|05:38 ص
|12:03 م
|03:35 م
|06:27 م
|07:57 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:11 ص
|05:37 ص
|12:03 م
|03:34 م
|06:28 م
|07:58 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:10 ص
|05:36 ص
|12:02 م
|03:34 م
|06:28 م
|07:58 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:09 ص
|05:35 ص
|12:02 م
|03:34 م
|06:29 م
|07:59 م
|الأثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:08 ص
|05:34 ص
|12:02 م
|03:34 م
|06:29 م
|07:59 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:07 ص
|05:33 ص
|12:02 م
|03:34 م
|06:30 م
|08:00 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:06 ص
|05:32 ص
|12:01 م
|03:34 م
|06:31 م
|08:01 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:04 ص
|05:31 ص
|12:01 م
|03:33 م
|06:31 م
|08:01 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:03 ص
|05:31 ص
|12:01 م
|03:33 م
|06:32 م
|08:02 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:02 ص
|05:30 ص
|12:01 م
|03:33 م
|06:32 م
|08:02 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:01 ص
|05:29 ص
|12:01 م
|03:33 م
|06:33 م
|08:03 م
|الأثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:00 ص
|05:28 ص
|12:01 م
|03:33 م
|06:33 م
|08:03 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|03:59 ص
|05:27 ص
|12:00 م
|03:33 م
|06:34 م
|08:04 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|03:58 ص
|05:26 ص
|12:00 م
|03:32 م
|06:34 م
|08:04 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|03:57 ص
|05:25 ص
|12:00 م
|03:32 م
|06:35 م
|08:05 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|03:56 ص
|05:24 ص
|12:00 م
|03:32 م
|06:35 م
|08:05 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|03:55 ص
|05:24 ص
|12:00 م
|03:32 م
|06:36 م
|08:06 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|03:54 ص
|05:23 ص
|12:00 م
|03:32 م
|06:37 م
|08:07 م
|الأثنين
|21
|03 مايو، 2021
|03:53 ص
|05:22 ص
|12:00 م
|03:32 م
|06:37 م
|08:07 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|03:52 ص
|05:21 ص
|12:00 م
|03:31 م
|06:38 م
|08:08 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|03:51 ص
|05:21 ص
|11:59 ص
|03:31 م
|06:38 م
|08:08 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:50 ص
|05:20 ص
|11:59 ص
|03:31 م
|06:39 م
|08:09 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:49 ص
|05:19 ص
|11:59 ص
|03:31 م
|06:39 م
|08:09 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:48 ص
|05:19 ص
|11:59 ص
|03:31 م
|06:40 م
|08:10 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:47 ص
|05:18 ص
|11:59 ص
|03:31 م
|06:41 م
|08:11 م
|الأثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:46 ص
|05:17 ص
|11:59 ص
|03:31 م
|06:41 م
|08:11 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:45 ص
|05:17 ص
|11:59 ص
|03:30 م
|06:42 م
|08:12 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:44 ص
|05:16 ص
|11:59 ص
|03:30 م
|06:42 م
|08:12 م
إمساكية شهر رمضان في القاهرة
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:09 ص
|05:37 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:29 م
|07:59 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:08 ص
|05:36 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:29 م
|07:59 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:07 ص
|05:35 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:30 م
|08:00 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:05 ص
|05:34 ص
|12:02 م
|03:38 م
|06:31 م
|08:01 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:04 ص
|05:33 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:31 م
|08:01 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:03 ص
|05:32 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:32 م
|08:02 م
|الأثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:02 ص
|05:31 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:32 م
|08:02 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:00 ص
|05:30 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:33 م
|08:03 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|03:59 ص
|05:29 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:34 م
|08:04 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|03:58 ص
|05:28 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:34 م
|08:04 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|03:56 ص
|05:27 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:35 م
|08:05 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|03:55 ص
|05:26 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:36 م
|08:06 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|03:54 ص
|05:25 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:36 م
|08:06 م
|الأثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|03:53 ص
|05:24 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:37 م
|08:07 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|03:51 ص
|05:23 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:37 م
|08:07 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|03:50 ص
|05:22 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:38 م
|08:08 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|03:49 ص
|05:21 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:39 م
|08:09 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|03:48 ص
|05:20 ص
|12:00 م
|03:37 م
|06:39 م
|08:09 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|03:47 ص
|05:19 ص
|12:00 م
|03:36 م
|06:40 م
|08:10 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|03:46 ص
|05:18 ص
|12:00 م
|03:36 م
|06:41 م
|08:11 م
|الأثنين
|21
|03 مايو، 2021
|03:44 ص
|05:18 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:41 م
|08:11 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|03:43 ص
|05:17 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:42 م
|08:12 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|03:42 ص
|05:16 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:43 م
|08:13 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:41 ص
|05:15 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:43 م
|08:13 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:40 ص
|05:14 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:44 م
|08:14 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:39 ص
|05:13 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:45 م
|08:15 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:38 ص
|05:13 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:45 م
|08:15 م
|الأثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:37 ص
|05:12 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:46 م
|08:16 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:36 ص
|05:11 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:47 م
|08:17 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:35 ص
|05:11 ص
|11:59 ص
|03:36 م
|06:47 م
|08:17 م
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:14 ص
|05:43 ص
|12:09 م
|03:44 م
|06:34 م
|08:04 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:12 ص
|05:42 ص
|12:08 م
|03:44 م
|06:35 م
|08:05 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:11 ص
|05:40 ص
|12:08 م
|03:44 م
|06:36 م
|08:06 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:10 ص
|05:39 ص
|12:08 م
|03:44 م
|06:36 م
|08:06 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:07 ص
|05:37 ص
|12:07 م
|03:44 م
|06:38 م
|08:08 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:05 ص
|05:36 ص
|12:07 م
|03:44 م
|06:38 م
|08:08 م
|الأثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:04 ص
|05:35 ص
|12:07 م
|03:44 م
|06:39 م
|08:09 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:03 ص
|05:34 ص
|12:07 م
|03:44 م
|06:40 م
|08:10 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:01 ص
|05:33 ص
|12:07 م
|03:44 م
|06:40 م
|08:10 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:00 ص
|05:32 ص
|12:06 م
|03:44 م
|06:41 م
|08:11 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|03:59 ص
|05:31 ص
|12:06 م
|03:44 م
|06:42 م
|08:12 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|03:57 ص
|05:30 ص
|12:06 م
|03:44 م
|06:42 م
|08:12 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|03:56 ص
|05:29 ص
|12:06 م
|03:44 م
|06:43 م
|08:13 م
|الأثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|03:55 ص
|05:28 ص
|12:06 م
|03:44 م
|06:44 م
|08:14 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|03:54 ص
|05:27 ص
|12:05 م
|03:44 م
|06:44 م
|08:14 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|03:52 ص
|05:26 ص
|12:05 م
|03:44 م
|06:45 م
|08:15 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|03:51 ص
|05:25 ص
|12:05 م
|03:44 م
|06:46 م
|08:16 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|03:50 ص
|05:24 ص
|12:05 م
|03:44 م
|06:46 م
|08:16 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|03:49 ص
|05:23 ص
|12:05 م
|03:44 م
|06:47 م
|08:17 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|03:47 ص
|05:22 ص
|12:05 م
|03:43 م
|06:48 م
|08:18 م
|الأثنين
|21
|03 مايو، 2021
|03:46 ص
|05:21 ص
|12:05 م
|03:43 م
|06:48 م
|08:18 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|03:45 ص
|05:20 ص
|12:05 م
|03:43 م
|06:49 م
|08:19 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|03:44 ص
|05:19 ص
|12:05 م
|03:43 م
|06:50 م
|08:20 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:43 ص
|05:18 ص
|12:04 م
|03:43 م
|06:51 م
|08:21 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:42 ص
|05:18 ص
|12:04 م
|03:43 م
|06:51 م
|08:21 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:40 ص
|05:17 ص
|12:04 م
|03:43 م
|06:52 م
|08:22 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:39 ص
|05:16 ص
|12:04 م
|03:43 م
|06:53 م
|08:23 م
|الأثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:38 ص
|05:15 ص
|12:04 م
|03:43 م
|06:53 م
|08:23 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:37 ص
|05:14 ص
|12:04 م
|03:43 م
|06:54 م
|08:24 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:36 ص
|05:14 ص
|12:04 م
|03:43 م
|06:55 م
|08:25 م
إمساكية شهر رمضان في العريش
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|03:57 ص
|05:26 ص
|11:53 ص
|03:28 م
|06:19 م
|07:49 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|03:56 ص
|05:25 ص
|11:53 ص
|03:28 م
|06:20 م
|07:50 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|03:54 ص
|05:24 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:21 م
|07:51 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|03:53 ص
|05:23 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:21 م
|07:51 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|03:51 ص
|05:22 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:22 م
|07:52 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|03:50 ص
|05:21 ص
|11:52 ص
|03:28 م
|06:23 م
|07:53 م
|الأثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|03:49 ص
|05:19 ص
|11:51 ص
|03:28 م
|06:23 م
|07:53 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|03:47 ص
|05:18 ص
|11:51 ص
|03:28 م
|06:24 م
|07:54 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|03:46 ص
|05:17 ص
|11:51 ص
|03:28 م
|06:25 م
|07:55 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|03:45 ص
|05:16 ص
|11:51 ص
|03:28 م
|06:25 م
|07:55 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|03:43 ص
|05:15 ص
|11:51 ص
|03:28 م
|06:26 م
|07:56 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|03:42 ص
|05:14 ص
|11:50 ص
|03:28 م
|06:27 م
|07:57 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|03:41 ص
|05:13 ص
|11:50 ص
|03:28 م
|06:27 م
|07:57 م
|الأثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|03:40 ص
|05:12 ص
|11:50 ص
|03:28 م
|06:28 م
|07:58 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|03:38 ص
|05:11 ص
|11:50 ص
|03:28 م
|06:29 م
|07:59 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|03:37 ص
|05:10 ص
|11:50 ص
|03:28 م
|06:29 م
|07:59 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|03:36 ص
|05:09 ص
|11:50 ص
|03:28 م
|06:30 م
|08:00 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|03:35 ص
|05:08 ص
|11:49 ص
|03:28 م
|06:31 م
|08:01 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|03:33 ص
|05:07 ص
|11:49 ص
|03:28 م
|06:31 م
|08:01 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|03:32 ص
|05:06 ص
|11:49 ص
|03:28 م
|06:32 م
|08:02 م
|الأثنين
|21
|03 مايو، 2021
|03:31 ص
|05:05 ص
|11:49 ص
|03:28 م
|06:33 م
|08:03 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|03:30 ص
|05:05 ص
|11:49 ص
|03:28 م
|06:34 م
|08:04 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|03:29 ص
|05:04 ص
|11:49 ص
|03:28 م
|06:34 م
|08:04 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:27 ص
|05:03 ص
|11:49 ص
|03:28 م
|06:35 م
|08:05 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:26 ص
|05:02 ص
|11:49 ص
|03:28 م
|06:36 م
|08:06 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:25 ص
|05:01 ص
|11:49 ص
|03:28 م
|06:36 م
|08:06 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:24 ص
|05:01 ص
|11:49 ص
|03:28 م
|06:37 م
|08:07 م
|الأثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:23 ص
|05:00 ص
|11:49 ص
|03:28 م
|06:38 م
|08:08 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:22 ص
|04:59 ص
|11:49 ص
|03:28 م
|06:38 م
|08:08 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:21 ص
|04:58 ص
|11:49 ص
|03:28 م
|06:39 م
|08:09 م
إمساكية شهر رمضان في الاسماعيلية
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:03 ص
|05:32 ص
|11:59 ص
|03:34 م
|06:25 م
|07:55 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:02 ص
|05:31 ص
|11:59 ص
|03:34 م
|06:26 م
|07:56 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:01 ص
|05:30 ص
|11:58 ص
|03:34 م
|06:26 م
|07:56 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|03:59 ص
|05:29 ص
|11:58 ص
|03:34 م
|06:27 م
|07:57 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|03:58 ص
|05:28 ص
|11:58 ص
|03:34 م
|06:28 م
|07:58 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|03:57 ص
|05:27 ص
|11:58 ص
|03:34 م
|06:28 م
|07:58 م
|الأثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|03:55 ص
|05:26 ص
|11:57 ص
|03:34 م
|06:29 م
|07:59 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|03:54 ص
|05:25 ص
|11:57 ص
|03:34 م
|06:30 م
|08:00 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|03:53 ص
|05:24 ص
|11:57 ص
|03:34 م
|06:30 م
|08:00 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|03:51 ص
|05:23 ص
|11:57 ص
|03:34 م
|06:31 م
|08:01 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|03:50 ص
|05:21 ص
|11:57 ص
|03:34 م
|06:32 م
|08:02 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|03:49 ص
|05:20 ص
|11:56 ص
|03:34 م
|06:32 م
|08:02 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|03:48 ص
|05:19 ص
|11:56 ص
|03:34 م
|06:33 م
|08:03 م
|الأثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|03:46 ص
|05:18 ص
|11:56 ص
|03:34 م
|06:34 م
|08:04 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|03:45 ص
|05:17 ص
|11:56 ص
|03:34 م
|06:34 م
|08:04 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|03:44 ص
|05:16 ص
|11:56 ص
|03:34 م
|06:35 م
|08:05 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|03:43 ص
|05:16 ص
|11:56 ص
|03:34 م
|06:36 م
|08:06 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|03:41 ص
|05:15 ص
|11:55 ص
|03:33 م
|06:36 م
|08:06 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|03:40 ص
|05:14 ص
|11:55 ص
|03:33 م
|06:37 م
|08:07 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|03:39 ص
|05:13 ص
|11:55 ص
|03:33 م
|06:38 م
|08:08 م
|الأثنين
|21
|03 مايو، 2021
|03:38 ص
|05:12 ص
|11:55 ص
|03:33 م
|06:38 م
|08:08 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|03:37 ص
|05:11 ص
|11:55 ص
|03:33 م
|06:39 م
|08:09 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|03:35 ص
|05:10 ص
|11:55 ص
|03:33 م
|06:40 م
|08:10 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:34 ص
|05:09 ص
|11:55 ص
|03:33 م
|06:40 م
|08:10 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:33 ص
|05:09 ص
|11:55 ص
|03:33 م
|06:41 م
|08:11 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:32 ص
|05:08 ص
|11:55 ص
|03:33 م
|06:42 م
|08:12 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:31 ص
|05:07 ص
|11:55 ص
|03:33 م
|06:42 م
|08:12 م
|الأثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:30 ص
|05:06 ص
|11:55 ص
|03:33 م
|06:43 م
|08:13 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:29 ص
|05:06 ص
|11:55 ص
|03:33 م
|06:44 م
|08:14 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:28 ص
|05:05 ص
|11:55 ص
|03:33 م
|06:44 م
|08:14 م
إمساكية شهر رمضان في طنطا
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:09 ص
|05:38 ص
|12:04 م
|03:39 م
|06:30 م
|08:00 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:07 ص
|05:37 ص
|12:04 م
|03:39 م
|06:31 م
|08:01 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:06 ص
|05:35 ص
|12:04 م
|03:39 م
|06:32 م
|08:02 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:05 ص
|05:34 ص
|12:03 م
|03:39 م
|06:32 م
|08:02 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:03 ص
|05:33 ص
|12:03 م
|03:39 م
|06:33 م
|08:03 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:02 ص
|05:32 ص
|12:03 م
|03:39 م
|06:34 م
|08:04 م
|الأثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:01 ص
|05:31 ص
|12:03 م
|03:39 م
|06:34 م
|08:04 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|03:59 ص
|05:30 ص
|12:02 م
|03:39 م
|06:35 م
|08:05 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|03:58 ص
|05:29 ص
|12:02 م
|03:39 م
|06:35 م
|08:05 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|03:57 ص
|05:28 ص
|12:02 م
|03:39 م
|06:36 م
|08:06 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|03:56 ص
|05:27 ص
|12:02 م
|03:39 م
|06:37 م
|08:07 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|03:54 ص
|05:26 ص
|12:02 م
|03:39 م
|06:37 م
|08:07 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|03:53 ص
|05:25 ص
|12:01 م
|03:39 م
|06:38 م
|08:08 م
|الأثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|03:52 ص
|05:24 ص
|12:01 م
|03:39 م
|06:39 م
|08:09 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|03:50 ص
|05:23 ص
|12:01 م
|03:39 م
|06:39 م
|08:09 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|03:49 ص
|05:22 ص
|12:01 م
|03:39 م
|06:40 م
|08:10 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|03:48 ص
|05:21 ص
|12:01 م
|03:39 م
|06:41 م
|08:11 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|03:47 ص
|05:20 ص
|12:01 م
|03:39 م
|06:41 م
|08:11 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|03:46 ص
|05:19 ص
|12:01 م
|03:39 م
|06:42 م
|08:12 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|03:44 ص
|05:18 ص
|12:00 م
|03:39 م
|06:43 م
|08:13 م
|الأثنين
|21
|03 مايو، 2021
|03:43 ص
|05:17 ص
|12:00 م
|03:38 م
|06:43 م
|08:13 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|03:42 ص
|05:16 ص
|12:00 م
|03:38 م
|06:44 م
|08:14 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|03:41 ص
|05:16 ص
|12:00 م
|03:38 م
|06:45 م
|08:15 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:40 ص
|05:15 ص
|12:00 م
|03:38 م
|06:45 م
|08:15 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:39 ص
|05:14 ص
|12:00 م
|03:38 م
|06:46 م
|08:16 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:38 ص
|05:13 ص
|12:00 م
|03:38 م
|06:47 م
|08:17 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:36 ص
|05:12 ص
|12:00 م
|03:38 م
|06:48 م
|08:18 م
|الأثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:35 ص
|05:12 ص
|12:00 م
|03:38 م
|06:48 م
|08:18 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:34 ص
|05:11 ص
|12:00 م
|03:38 م
|06:49 م
|08:19 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:33 ص
|05:10 ص
|12:00 م
|03:38 م
|06:50 م
|08:20 م
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إمساكية شهر رمضان المبارك 2021 مواقيت الصلاة والافطار طوال الشهر الكريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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