دعاء صلاة التراويح مكتوب

اللهم اهدنا فيمن هديت اقوي الادعية لصلاة التراويح دعاء صلاة التراويح pdf دعاء التراويح هي واحدة من الصلاوات التي تقام في شهر رمضان الكريم بعد صلاة العشاء وقد اطلق عليها التراويح لأن الإنسان يروح فيها عن النفس ويشعر بالسعادة بعد هذه الصلاة، وإن التراويح هي سنة عن الرسول صلي الله عليه وسلم ويتم إداء تلك الصلاة من ليلة السحور الأولي حتي ليلة السحور الاخيرة وفي هذه الصلاة يتم الدعاء إلي المولي عز وجل كثيراً حيث إن الدعاء في الصلاة يكون مستجاب بأذن الله، وفي هذا المقال سنعرض لكم العديد من نصوص ادعية صلاة التراويح المأخوذ من الكتاب ومن السنة النبوية.

دعاء صلاة التراويح

دعاء صلاة التراويح 1442 عند تأكيد الهلال تكون أول صلاة التراويح بعد العشاء في آخر ليلة من شهر شعبان ، وتزدحم المساجد من أول ليلة قبل دخول شهر رمضان ثم السحور. في أول يوم من رمضان حتى قرب صلاة الفجر فيحرم المسلمون من الأكل والشرب ، هى من الصلاوات التى يقوم بها المسلم فى رمضان والتى يقوم بها بعد صلاه العشاء ، وهى ممتدة حتى قبل صلاه الفجر بفترة قصيرة ، ويقوم بها المسلم للتقرب الى الله والدعاء له وكسب رضاه ، ويحرص كل مسلم على القيام بهذه الصلاه لكى يحصل على الاجر والثواب من الله عز وجل ، حيث انه يتم تأديتها على رقعات منفصلة كل ركعتين معا على حدة ، وهذه الصلاه يجوز للنساء تأديتها جماعة فى المساجد.

اللهم استرنا فوق اللأرض وتحت الأرض و يوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها و أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان .. يا منان .. يا ذا الجلال و الاكرام

اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا و على الايمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا و أنت راض عنا يا خير الرازقين اللهم انا نسألك أن ترزقنا حبك.. وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وأن تغفر لنا وترحمنا واذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين لا خزايا و لا ندامة و لا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين

داونا اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين و بكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا اذا وورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة و الوحدة وهون الحساب

اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورا و تسير الجبال سيرا اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم و لا تعذبنا فأنت علينا قديرو الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك.

دعاء القنوت في صلاة التراويح

بعد صلاة التراويح اللهم نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أجعل رزقنا رغداً و لا تشمت بنا أحداً ولا تجعل لكافر علينا يدا اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ . اللهم أولات أمورنا و وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم اكف المسلمين كيد الكفار ومكر الفجار وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم أغثنا اللهم أرزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ومنك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين.

دعاء صلاة التراويح

كلما كان العبد اقرب الى ربه كلما استجاب الله لدعائة و حقق له ما يريد ، فان الله رحيم ارحم علينا من الام على طفلها ،فان العبد كلما اشتد كربة لجأ الى الله ، فان الدعاء هو استغاثة الانسان بالله عز وجل ، هي استعانه ضعيف بقوي قادر على تدبير و تيسير كل شئ في حياه الانسان .

“اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين”. “رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي، واجعلني شاكرا ذاكرا لك، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واسلل اللهم سخيمة قلبي”.

اجمل دعاء صلاة التراويح

دعاء الرزق وقت الصلاة يجب على الانسان التوجه و اللجوء الى الله عز و جل فى كل الاوقات ، لقضاء حوائجة و تيسير اموره ، كذلك عندما يلجأ الطلاب للدعاء اثناء فترة الامتحانات ، فان للدعاء مكانه ساميه عند الله عز و جل ، كما ان الانسان يجد دوائه وراحة قلبه فى الدعاء لله فلا يتملكة ضعف و لا يصيبه يأس ابدا بسبب امانه بالله .

” اللهم أني أسألك من الخير كله عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل”. ” اللهم أني أسألك من خير ما سألك به نبيك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك عليه الصلاة والسلام، أنت المستعان، وعليك البلاغ، ياذا الجلال والإكرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله” .

دعاء صلاه التراويح مستجاب

الدعاء هو طريقة للعبادة و سؤال العبد عما يحتاجة من ربه عز وجل ، و ما يريد ان يقوله و ما يتمنى ان يحدث يطلبه من الله تعالى و الله يحب سيمع العبد يدعوه و يستجيب لدعائه ، فان للدعاء اداب و شروط ، يجب على الانسان اتباعها و الاهتمام بها ، للحصول على ما يرجوه من الله .

اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت و عافِنا فيمَن عافيْت و تَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت و بارِك لَنا فيما أَعْطَيْت، و قِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك انَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت وَلا يَعِزُّ من عادَيت تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْت فَلَكَ الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت وَلَكَ الشُّكرُ عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وَأَوْلَيت نَستَغفِرُكَ يا رَبَّنا مِن جمَيعِ الذُّنوبِ والخَطايا ونَتوبُ إليك وَنُؤمِنُ بِكَ ونَتَوَكَّلُ عَليك و نُثني عَليكَ الخَيرَ كُلَّه انت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك.

دعاء صلاة التراويح في رمضان

اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم أجعلنا من يقوم ليلة القدر إيمانا وإحتسابًا.

اللهم اجعلنا من يقوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من يصوم رمضان إيمانا واحتسابا.

اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم اللهم اعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا و لعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا.

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا

ويكمل بالدعاء

اللهم لا تحرمنا اللهم لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين.

يا جواد يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت السميع العليم.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام وأجمع كلمة الإسلام على الحق يارب العالمين.

اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين.

ربنا عز جارك وجل ثنائك وتقدست أسمائك.

اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك.

اللهم عليك بأعدائنا اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز.

دعاء السديس في رمضان

اللهم أغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أغفر لهم وأرحمهم وعافهم وأعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا ..

اللهم أغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار.

اللهم أجرنا من عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر.

اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.

اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب وعذاب.

اللهم انك عفو فأعفو عنا.

اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

وصلي اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين

دعاء صلاة التراويح مكتوب 1442 جميع ادعية التراويح ، صلاة التراويح هي من الصلوات النافلة التي يقوم المسلم بتأديتها تقربا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى طمعا في كسب رضاه وعفوه، وهو خاصة بشهر رمضان الفضيل وتؤدى عقب صلاة العشاء، وقد حث النبي المصطفى صلوات الله عليه على القيام بها ورغب فيها ويولى المسلمون في شتى بقاع الأرض حرصا بالغا على القيام بهذه الصلاة للحصول على الأجر والثواب العظيم .

دعاء صلاة التراويح اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام و بنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام و احفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين و أعتق رقابنا يا أرحم الراحمين ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات.. المؤمنين والمؤمنات.. الأحياء منهم والأموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين

دعاء صلاة التراويح في رمضان

اللهم اهدنا فيمن هديت و عافنا فيمن عافيت و تولنا فيمن توليت و بارك لنا فيما أعطيت و قنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك و نثني عليك الخير كله

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض و يوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها و أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان .. يا منان .. يا ذا الجلال و الاكرام

دعاء التراويح كامل اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا و على الايمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا و أنت راض عنا يا خير الرازقين اللهم انا نسألك أن ترزقنا حبك.. وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وأن تغفر لنا وترحمنا واذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين لا خزايا و لا ندامة و لا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين

داونا اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين و بكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا اذا وورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة و الوحدة وهون الحساب

اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورا و تسير الجبال سيرا اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم و لا تعذبنا فأنت علينا قديرو الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معاصيك ،ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، و من اليقين بك ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا و أبصارنا و قوتنا أبداً أحييتنا و اجعل ذلك الوارث منا ،واجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا .

اللهم آت نفوسنا تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ، لك مماتها ومحياها .

اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفسته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته .

اللهم أنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام .

دعاء القنوت في صلاة التراويح

دعاء القنوت بعد صلاة التراويح اللهم نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أجعل رزقنا رغداً و لا تشمت بنا أحداً ولا تجعل لكافر علينا يدا اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ .

اللهم أولات أمورنا و وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم اكف المسلمين كيد الكفار ومكر الفجار وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا غفار.

اللهم أغثنا اللهم أرزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ومنك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آلة وأصحابه أجمعين.

اللَّهمَّ إيَّاكَ نَعبُدُ ، ولَكَ نصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسعَى ونَحفِدُ ، نَرجو رَحمتَكَ ، ونَخشَى عذابَكَ ، إنَّ عذابَكَ بالكافِرينَ مُلحِقٌ ، اللَّهمَّ إنَّا نَستعينُكَ ونَستغفِرُكَ ، ونُثني عَليكَ الخيرَ ، ولا نَكْفرُكَ ، ونؤمنُ بِكَ ، ونخضَعُ لَكَ ، ونَخلَعُ مَن يَكْفرُكَ). “اللهم إِنَّي أعوذُ برضاكَ من سخَطِكَ وأعوذُ بمعافاتِكَ من عقوبَتِكَ وأعوذُ بك منكَ لا أُحْصي ثناءً عليكَ أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ).

اللـهُم إنا نعوذ ُ بك من زوال نعـمتِك .. وتحـوّل عافيتـِك .. وفَجأةِ نِقـمتـِك .. وجميعِ سَخطـِك. اللـهم اٍنا نسألـُك موجباتِ رحمتـِك .. وعـزائمَ مغفرتك .. والغـنيمةَ من كل بـِر .. والسلامة من كل اٍثم .. والفوزَ بالجنة.. والنجاة من النـار .. يا ذا الجلال والإكرام.

اللـهُم إنا نعوذ بك أن نَضِـل أو نـُضَـل .. أو نَـزِل أو نُــزَل .. أو نَجهـل أو يُجهَل علينا .. أو نظـلِم أو نـُـظـلم . اللهُـم اٍنا نسألك عـيشةً نقـيةً .. وميتةً سويةً .. ومـَرَداً غـير مخـزٍ ولا فـاضِـح.

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https://mhtwyat.com/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%AD-2021

https://mhtwyat.com/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8