نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان في السعودية 2021 موعد الصلاة والافطار طوال الشهر في المقال التالي
امساكية رمضان في السعودية 2021 حيث أن يهتم كافة المسلمين في كل مكان بالعالم في أن يعرف مواعيد الصلاة وعدد ساعات الصوم وموعد الإمساك وأذان المغرب والفجر، والأمر يكون هام للغاية في شهر رمضان المبارك، وبالأخص صلاة المغرب والفجر لبدء الصوم والإطار، وأيضاً صلاة المغرب لتأدية صلاة التراويح بالوقت المحدد له بالسعودية، ويقوم المسلمين من خلاله القيام بالكثير من الأعمال الخيرية التي تقربه من الله عز وجل مع القيام بأداء جميع العبادات للتقرب لله وإقامة الصلاة بمواعيدها، والقيام بتلاوة القرآن والذكاة والعطف على الفقراء وكافة المحتاجين، والتوبة من فعل الذنوب والمعاصي والصوم عن الطعام والشراب والشهوات، ونحن اليوم نعرض عليكم امساكية رمضان في السعودية.
امساكية رمضان في السعودية 2021
امساكية رمضان في السعودية من أهم الأمور لكل كل مسلم ومسلمة ليقوموا بأداء الصلاة بمواعيدها، والإمساكية تشمل مواعيد الصلاة بكافة المناطق التابعة كل محافظة، إلى جانب أن مواعيد الإمساك والإفطار، التي يهتم بها المسلم من أجل المحافظة على صيامه، وقد تم بالفعل استطلاع رؤية هلال رمضان بأن يكون غرة شهر رمضان 2021 يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل بالمملكة العربية الإسلامية.
إمساكية أول أيام في رمضان
- الثلاثاء أول أيام رمضان الموافق 13 من شهر أبريل أذان الفجر بتمام الساعة 4:17 دقيقة، أذان الظهر 12:01 دقيقة، أذان العصر 3:32 دقيقة، أذان المغرب 6:23 دقيقة.
- يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل أذان الفجر بتمام الساعة 4:16 دقيقة، أذان الظهر الساعة 12:01 دقيقة، أذان العصر 3:32 دقيقة، أذان المغرب الساعة 6:23.
- يوم الخميس الموافق 15 أبريل أذان الفجر الساعة 4:15 دقيقة، أذان الظهر 12:01 دقيقة، أذان العصر بتمام الساعة 3:31 دقيقة أذان المغرب الساعة 6:24 دقيقة.
- الجمعة: أذان الفجر الساعة 4:14 دقيقة، أذان الظهر الساعة 12:00 أذان العصر الساعة 3:31 دقيقة، أذان المغرب الساعة 6:25 دقيقة.
امساكية رمضان في الطائف
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:53 ص
|06:08 ص
|12:26 م
|03:51 م
|06:44 م
|08:00 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:52 ص
|06:08 ص
|12:26 م
|03:51 م
|06:44 م
|08:00 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:51 ص
|06:07 ص
|12:26 م
|03:50 م
|06:45 م
|08:01 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:50 ص
|06:06 ص
|12:25 م
|03:50 م
|06:45 م
|08:01 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:49 ص
|06:05 ص
|12:25 م
|03:49 م
|06:45 م
|08:02 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:48 ص
|06:04 ص
|12:25 م
|03:49 م
|06:46 م
|08:02 م
|الأثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:47 ص
|06:04 ص
|12:25 م
|03:49 م
|06:46 م
|08:03 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:46 ص
|06:03 ص
|12:25 م
|03:48 م
|06:46 م
|08:03 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:45 ص
|06:02 ص
|12:24 م
|03:48 م
|06:47 م
|08:04 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:44 ص
|06:01 ص
|12:24 م
|03:48 م
|06:47 م
|08:04 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:43 ص
|06:00 ص
|12:24 م
|03:47 م
|06:47 م
|08:05 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:42 ص
|06:00 ص
|12:24 م
|03:47 م
|06:48 م
|08:05 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:41 ص
|05:59 ص
|12:24 م
|03:46 م
|06:48 م
|08:06 م
|الأثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:40 ص
|05:58 ص
|12:23 م
|03:46 م
|06:49 م
|08:06 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|04:39 ص
|05:58 ص
|12:23 م
|03:46 م
|06:49 م
|08:07 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|04:39 ص
|05:57 ص
|12:23 م
|03:45 م
|06:49 م
|08:08 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|04:38 ص
|05:56 ص
|12:23 م
|03:45 م
|06:50 م
|08:08 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|04:37 ص
|05:56 ص
|12:23 م
|03:45 م
|06:50 م
|08:09 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|04:36 ص
|05:55 ص
|12:23 م
|03:44 م
|06:50 م
|08:09 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|04:35 ص
|05:54 ص
|12:23 م
|03:44 م
|06:51 م
|08:10 م
|الأثنين
|21
|03 مايو، 2021
|04:34 ص
|05:54 ص
|12:22 م
|03:43 م
|06:51 م
|08:10 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|04:34 ص
|05:53 ص
|12:22 م
|03:43 م
|06:52 م
|08:11 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|04:33 ص
|05:52 ص
|12:22 م
|03:43 م
|06:52 م
|08:12 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|04:32 ص
|05:52 ص
|12:22 م
|03:42 م
|06:53 م
|08:12 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|04:31 ص
|05:51 ص
|12:22 م
|03:42 م
|06:53 م
|08:13 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|04:31 ص
|05:51 ص
|12:22 م
|03:42 م
|06:53 م
|08:13 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|04:30 ص
|05:50 ص
|12:22 م
|03:41 م
|06:54 م
|08:14 م
|الأثنين
|28
|10 مايو، 2021
|04:29 ص
|05:50 ص
|12:22 م
|03:41 م
|06:54 م
|08:15 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|04:28 ص
|05:49 ص
|12:22 م
|03:41 م
|06:55 م
|08:15 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|04:28 ص
|05:49 ص
|12:22 م
|03:40 م
|06:55 م
|08:16 م
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:37 ص
|05:56 ص
|12:17 م
|03:47 م
|06:38 م
|07:57 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:35 ص
|05:55 ص
|12:17 م
|03:47 م
|06:38 م
|07:58 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:34 ص
|05:54 ص
|12:16 م
|03:47 م
|06:39 م
|07:58 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:33 ص
|05:53 ص
|12:16 م
|03:46 م
|06:39 م
|07:59 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:32 ص
|05:52 ص
|12:16 م
|03:46 م
|06:40 م
|08:00 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:31 ص
|05:51 ص
|12:16 م
|03:46 م
|06:40 م
|08:00 م
|الأثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:30 ص
|05:50 ص
|12:15 م
|03:46 م
|06:41 م
|08:01 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:29 ص
|05:49 ص
|12:15 م
|03:45 م
|06:41 م
|08:02 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:28 ص
|05:48 ص
|12:15 م
|03:45 م
|06:42 م
|08:02 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:27 ص
|05:47 ص
|12:15 م
|03:45 م
|06:42 م
|08:03 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:25 ص
|05:46 ص
|12:15 م
|03:45 م
|06:43 م
|08:04 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:24 ص
|05:45 ص
|12:14 م
|03:45 م
|06:43 م
|08:04 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:23 ص
|05:45 ص
|12:14 م
|03:44 م
|06:44 م
|08:05 م
|الأثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:22 ص
|05:44 ص
|12:14 م
|03:44 م
|06:44 م
|08:06 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|04:21 ص
|05:43 ص
|12:14 م
|03:44 م
|06:45 م
|08:06 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|04:20 ص
|05:42 ص
|12:14 م
|03:44 م
|06:45 م
|08:07 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|04:19 ص
|05:41 ص
|12:14 م
|03:43 م
|06:46 م
|08:08 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|04:18 ص
|05:40 ص
|12:13 م
|03:43 م
|06:46 م
|08:09 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|04:17 ص
|05:40 ص
|12:13 م
|03:43 م
|06:47 م
|08:09 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|04:16 ص
|05:39 ص
|12:13 م
|03:43 م
|06:47 م
|08:10 م
|الأثنين
|21
|03 مايو، 2021
|04:15 ص
|05:38 ص
|12:13 م
|03:43 م
|06:48 م
|08:11 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|04:14 ص
|05:37 ص
|12:13 م
|03:42 م
|06:48 م
|08:11 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|04:13 ص
|05:37 ص
|12:13 م
|03:42 م
|06:49 م
|08:12 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|04:13 ص
|05:36 ص
|12:13 م
|03:42 م
|06:49 م
|08:13 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|04:12 ص
|05:35 ص
|12:13 م
|03:42 م
|06:50 م
|08:14 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|04:11 ص
|05:35 ص
|12:13 م
|03:42 م
|06:51 م
|08:14 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|04:10 ص
|05:34 ص
|12:13 م
|03:41 م
|06:51 م
|08:15 م
|الأثنين
|28
|10 مايو، 2021
|04:09 ص
|05:33 ص
|12:12 م
|03:41 م
|06:52 م
|08:16 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|04:08 ص
|05:33 ص
|12:12 م
|03:41 م
|06:52 م
|08:17 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|04:07 ص
|05:32 ص
|12:12 م
|03:41 م
|06:53 م
|08:17 م
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:22 ص
|05:40 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:22 م
|07:41 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:21 ص
|05:39 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:23 م
|07:41 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:20 ص
|05:39 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:23 م
|07:42 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:19 ص
|05:38 ص
|12:01 م
|03:29 م
|06:24 م
|07:42 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:18 ص
|05:37 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:24 م
|07:43 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:17 ص
|05:36 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:24 م
|07:44 م
|الأثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:16 ص
|05:35 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:25 م
|07:44 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:15 ص
|05:34 ص
|12:00 م
|03:28 م
|06:25 م
|07:45 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:13 ص
|05:33 ص
|11:59 ص
|03:28 م
|06:26 م
|07:46 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:12 ص
|05:32 ص
|11:59 ص
|03:28 م
|06:26 م
|07:46 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:11 ص
|05:31 ص
|11:59 ص
|03:28 م
|06:27 م
|07:47 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:10 ص
|05:31 ص
|11:59 ص
|03:27 م
|06:27 م
|07:47 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:09 ص
|05:30 ص
|11:59 ص
|03:27 م
|06:28 م
|07:48 م
|الأثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:08 ص
|05:29 ص
|11:59 ص
|03:27 م
|06:28 م
|07:49 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|04:07 ص
|05:28 ص
|11:58 ص
|03:27 م
|06:29 م
|07:49 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|04:06 ص
|05:27 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:29 م
|07:50 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|04:05 ص
|05:27 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:30 م
|07:51 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|04:05 ص
|05:26 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:30 م
|07:52 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|04:04 ص
|05:25 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:31 م
|07:52 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|04:03 ص
|05:24 ص
|11:58 ص
|03:25 م
|06:31 م
|07:53 م
|الأثنين
|21
|03 مايو، 2021
|04:02 ص
|05:24 ص
|11:58 ص
|03:25 م
|06:32 م
|07:54 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|04:01 ص
|05:23 ص
|11:58 ص
|03:25 م
|06:32 م
|07:54 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|04:00 ص
|05:22 ص
|11:57 ص
|03:25 م
|06:33 م
|07:55 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|03:59 ص
|05:22 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:33 م
|07:56 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|03:58 ص
|05:21 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:34 م
|07:56 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|03:57 ص
|05:21 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:34 م
|07:57 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|03:57 ص
|05:20 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:35 م
|07:58 م
|الأثنين
|28
|10 مايو، 2021
|03:56 ص
|05:19 ص
|11:57 ص
|03:24 م
|06:35 م
|07:59 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|03:55 ص
|05:19 ص
|11:57 ص
|03:23 م
|06:36 م
|07:59 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|03:54 ص
|05:18 ص
|11:57 ص
|03:23 م
|06:36 م
|08:00 م
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:43 ص
|05:56 ص
|12:11 م
|03:30 م
|06:26 م
|07:40 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:42 ص
|05:56 ص
|12:11 م
|03:30 م
|06:26 م
|07:40 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:41 ص
|05:55 ص
|12:11 م
|03:29 م
|06:27 م
|07:41 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:40 ص
|05:54 ص
|12:11 م
|03:29 م
|06:27 م
|07:41 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:39 ص
|05:54 ص
|12:10 م
|03:28 م
|06:27 م
|07:41 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:38 ص
|05:53 ص
|12:10 م
|03:28 م
|06:27 م
|07:42 م
|الأثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:38 ص
|05:52 ص
|12:10 م
|03:27 م
|06:28 م
|07:42 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:37 ص
|05:52 ص
|12:10 م
|03:27 م
|06:28 م
|07:43 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:36 ص
|05:51 ص
|12:09 م
|03:26 م
|06:28 م
|07:43 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:35 ص
|05:50 ص
|12:09 م
|03:26 م
|06:28 م
|07:43 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:34 ص
|05:50 ص
|12:09 م
|03:25 م
|06:29 م
|07:44 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:34 ص
|05:49 ص
|12:09 م
|03:25 م
|06:29 م
|07:44 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:33 ص
|05:48 ص
|12:09 م
|03:24 م
|06:29 م
|07:45 م
|الأثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:32 ص
|05:48 ص
|12:09 م
|03:24 م
|06:29 م
|07:45 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|04:31 ص
|05:47 ص
|12:08 م
|03:23 م
|06:30 م
|07:45 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|04:31 ص
|05:46 ص
|12:08 م
|03:22 م
|06:30 م
|07:46 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|04:30 ص
|05:46 ص
|12:08 م
|03:22 م
|06:30 م
|07:46 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|04:29 ص
|05:45 ص
|12:08 م
|03:21 م
|06:31 م
|07:47 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|04:28 ص
|05:45 ص
|12:08 م
|03:21 م
|06:31 م
|07:47 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|04:28 ص
|05:44 ص
|12:08 م
|03:20 م
|06:31 م
|07:48 م
|الأثنين
|21
|03 مايو، 2021
|04:27 ص
|05:44 ص
|12:08 م
|03:20 م
|06:31 م
|07:48 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|04:26 ص
|05:43 ص
|12:07 م
|03:19 م
|06:32 م
|07:49 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|04:25 ص
|05:42 ص
|12:07 م
|03:18 م
|06:32 م
|07:49 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|04:24 ص
|05:42 ص
|12:07 م
|03:18 م
|06:33 م
|07:50 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|04:24 ص
|05:41 ص
|12:07 م
|03:17 م
|06:33 م
|07:50 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|04:23 ص
|05:41 ص
|12:07 م
|03:17 م
|06:33 م
|07:51 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|04:23 ص
|05:40 ص
|12:07 م
|03:17 م
|06:34 م
|07:51 م
|الأثنين
|28
|10 مايو، 2021
|04:22 ص
|05:40 ص
|12:07 م
|03:16 م
|06:34 م
|07:52 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|04:21 ص
|05:40 ص
|12:07 م
|03:16 م
|06:34 م
|07:52 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|04:21 ص
|05:39 ص
|12:07 م
|03:15 م
|06:35 م
|07:53 م
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الثلاثاء
|1
|13 أبريل، 2021
|04:52 ص
|06:10 ص
|12:30 م
|03:59 م
|06:50 م
|08:08 م
|الأربعاء
|2
|14 أبريل، 2021
|04:51 ص
|06:09 ص
|12:30 م
|03:58 م
|06:51 م
|08:09 م
|الخميس
|3
|15 أبريل، 2021
|04:50 ص
|06:08 ص
|12:29 م
|03:58 م
|06:51 م
|08:09 م
|الجمعة
|4
|16 أبريل، 2021
|04:49 ص
|06:07 ص
|12:29 م
|03:58 م
|06:51 م
|08:10 م
|السبت
|5
|17 أبريل، 2021
|04:47 ص
|06:06 ص
|12:29 م
|03:58 م
|06:52 م
|08:11 م
|الأحد
|6
|18 أبريل، 2021
|04:46 ص
|06:05 ص
|12:29 م
|03:57 م
|06:52 م
|08:11 م
|الأثنين
|7
|19 أبريل، 2021
|04:45 ص
|06:04 ص
|12:29 م
|03:57 م
|06:53 م
|08:12 م
|الثلاثاء
|8
|20 أبريل، 2021
|04:44 ص
|06:04 ص
|12:28 م
|03:57 م
|06:53 م
|08:12 م
|الأربعاء
|9
|21 أبريل، 2021
|04:43 ص
|06:03 ص
|12:28 م
|03:57 م
|06:54 م
|08:13 م
|الخميس
|10
|22 أبريل، 2021
|04:42 ص
|06:02 ص
|12:28 م
|03:56 م
|06:54 م
|08:14 م
|الجمعة
|11
|23 أبريل، 2021
|04:41 ص
|06:01 ص
|12:28 م
|03:56 م
|06:55 م
|08:14 م
|السبت
|12
|24 أبريل، 2021
|04:40 ص
|06:00 ص
|12:28 م
|03:56 م
|06:55 م
|08:15 م
|الأحد
|13
|25 أبريل، 2021
|04:39 ص
|05:59 ص
|12:27 م
|03:55 م
|06:55 م
|08:16 م
|الأثنين
|14
|26 أبريل، 2021
|04:38 ص
|05:58 ص
|12:27 م
|03:55 م
|06:56 م
|08:16 م
|الثلاثاء
|15
|27 أبريل، 2021
|04:37 ص
|05:58 ص
|12:27 م
|03:55 م
|06:56 م
|08:17 م
|الأربعاء
|16
|28 أبريل، 2021
|04:36 ص
|05:57 ص
|12:27 م
|03:55 م
|06:57 م
|08:18 م
|الخميس
|17
|29 أبريل، 2021
|04:35 ص
|05:56 ص
|12:27 م
|03:54 م
|06:57 م
|08:18 م
|الجمعة
|18
|30 أبريل، 2021
|04:34 ص
|05:55 ص
|12:27 م
|03:54 م
|06:58 م
|08:19 م
|السبت
|19
|01 مايو، 2021
|04:33 ص
|05:55 ص
|12:26 م
|03:54 م
|06:58 م
|08:20 م
|الأحد
|20
|02 مايو، 2021
|04:32 ص
|05:54 ص
|12:26 م
|03:54 م
|06:59 م
|08:20 م
|الأثنين
|21
|03 مايو، 2021
|04:31 ص
|05:53 ص
|12:26 م
|03:53 م
|06:59 م
|08:21 م
|الثلاثاء
|22
|04 مايو، 2021
|04:31 ص
|05:52 ص
|12:26 م
|03:53 م
|07:00 م
|08:22 م
|الأربعاء
|23
|05 مايو، 2021
|04:30 ص
|05:52 ص
|12:26 م
|03:53 م
|07:00 م
|08:22 م
|الخميس
|24
|06 مايو، 2021
|04:29 ص
|05:51 ص
|12:26 م
|03:53 م
|07:01 م
|08:23 م
|الجمعة
|25
|07 مايو، 2021
|04:28 ص
|05:50 ص
|12:26 م
|03:52 م
|07:01 م
|08:24 م
|السبت
|26
|08 مايو، 2021
|04:27 ص
|05:50 ص
|12:26 م
|03:52 م
|07:02 م
|08:24 م
|الأحد
|27
|09 مايو، 2021
|04:26 ص
|05:49 ص
|12:26 م
|03:52 م
|07:02 م
|08:25 م
|الأثنين
|28
|10 مايو، 2021
|04:26 ص
|05:49 ص
|12:26 م
|03:52 م
|07:03 م
|08:26 م
|الثلاثاء
|29
|11 مايو، 2021
|04:25 ص
|05:48 ص
|12:26 م
|03:52 م
|07:03 م
|08:27 م
|الأربعاء
|30
|12 مايو، 2021
|04:24 ص
|05:47 ص
|12:26 م
|03:51 م
|07:04 م
|08:27 م
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