نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اذان الفجر اول ايام شهر رمضان الكريم 1442 في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد أذان الفجر وكذلك كل مواعيد الصلوات طوال شهر رمضان على الحسابات الفلكية والتي أكدت أن بداية أيام شهر رمضان فلكيًا سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 إبريل 2021, وبذلك تفصلنا ساعات قليلة على دخول شهر رمضان المبارك الذي يترقبه الكثير من المسلمين حول العالم بلهفة كبيرة.

موعد اذان الفجر ومكانة شهر رمضان عند المسلمين:

إن لشهر رمضان مكانة كبيرة في تاريخ وتراث المسلمين, حيث أن فيه نزل القراّن ,وكان ذلك في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في فترة نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, والقراّن أُنزل من اللوح المحفوظ في ليلة القدر جملة واحدة, وأيضًا يرتبط شهر رمضان المبارك في الدول الإسلامية بالكثير من الشعائر الدينية ومنها صلاة التراويح, الإعتكاف في العشر الأواخر وأيضًا الكثير من التقاليد والعادات مثل دعوة الأصدقاء والأقارب على الإفطار وإقامة موائد للإفطار, بالإضافة إلى الكثير من المظاهر التراثية التي ارتبطت بهذا الشهر ومنها الزينة, الفانوس, مدفع رمضان وأيضًا شخصية المسحراتي ومأكولات الحلوى التي يتم تناولها بعد الإفطار.

فضل شهر رمضان:

تكفير الذنوب حيث أن صيام شهر رمضان سبب لغفران الذنوب وتكفيرها عدا الكبائر.

مضاعفة ثواب العمرة حيث أن العمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب.

نزول القراّن ومدارسته فيه فقد اختاره الله من بين الأشهر لينزل فيه القراّن.

موعد اذان فجر 1 رمضان:

بإعتبار الحسابات الفلكية سيكون رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل وتصل عدد ساعات الصيام إلى 14 ساعة و41 دقيقة في اليوم وجاءت مواقيت الصلاة وميعاد الإمساك عن الطعام والإفطار كالتالي:

موعد اذان الفجر 4:00 صباحًا.

موعد اذان الظهر 11:55 صباحًا.

موعد اذان العصر 3:30 مساءًا.

موعد اذان المغرب 6:21 مساءًا.

موعد اذان العشاء 7:42 مساءًا.

وقت الإمساك في تمام الساعة 3:40 صباحًا.