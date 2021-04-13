نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مسلسلات رمضان 2021 والقنوات الناقلة لجميع المسلسلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد مسلسلات رمضان 2021 ، ستقوم القنوات الفضائية ببداية بث جميع مسلسلات شهر رمضان بعد قليل، حيث قدم الفنانين العديد من الفنون المتنوعة والتني تناسب جميع الأذواق، وأيضاً البرامج التلفزيونية، ويبدأ جماهير التلفزيون المصري في البحث عن المواعيد الخاصة بعرض تلك المسلسلات والبرامج، وفي هذه المقالة نقدم لكم مواعيد مسلسلات رمضان 2021 والقنوات الناقلة لجميع المسلسلات حيث تقوم قنوات DMC ،ON ،CBC، الحياة بتقديم العددي من مسلسلات شهر رمضان في جميع المواعيد يومياً، نقدم لكم جميع مواعيد المسلسلات، ومواعيد الإعادة علي القنوات، المذكورة نرجو أن يكون المقال مفيد بالنسبة للجميع كل عام وأنتم بخير.

مواعيد مسلسلات رمضان 2021

تقدم العديد من القنوات عدد من المسلسلات لنقلها خلال شهر رمضان 2021، وسنبدأ بكل قناة ماذا تعرض من المسلسلات وأوقات عرض مسلسلات رمضان بها.

مواعيد المسلسلات علي قناة DMC

ستقوم القناة بعرض 5 من مسلسلات رمضان .2021

مسلسل نجيب زاهي زركش بطولة الفنان يحي الفخراني، في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 5:30 مساء، وفي العاشرة مساءً.

مسلسل كل ما نفترق بطولة الفنانة ريهام حجاج، في تمام الساعة 12:30 صباحاً، والإعادة في تمام الساعة 6:30 صباحاً.

مسلسل موسي بطولة الفنان محمد رمضان، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 11:30 مساءً، والساعة 11 صباحاً.

مسلسل هجمة مرتدة بطولة الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري، في تمام الساعة 10:15 مساءً، والإعادة 2 ظهراً.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة الفنانة مني زكي، في تمام الساعة 7.45 مساءً، والإعادة 2 صباحاً، وأيضاً 10 صباحاً.

تردد قناة بانوراما فود الجديد علي النايل سات.

مواعيد مسلسلات رمضان علي قناة الحياة

تقوم قناة الحياة بتقديم و عرض مسلسلات رمضان 2021 في التالي:

يعرض مسلسل ضل راجل بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نور، في تمام الساعة 12منتصف الليل.

مسلسل القاهرة كابول في تمام الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 12:45، وفي تمام الساعة 8:45 صباحاً.

مسلسل كل ما نفترق، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مسلسل النمر بطولة محمد إمام، في تمام الساعة 10:15 مساءً، والإعادة 2 صباحاً، والساعة 1:45 مساءً.

مسلسل أحسن أب، في تمام الساعة 6:30 مساءً.

مسلسل ضل راجل، في تمام الساعة 11:30 مساءً.

إليك تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة والمشفرة علي النايل سات لمتابعة المباريات.

مواعيد مسلسلات رمضان علي قناة CBC

مواعيد عرض مسلسلات رمضان علي قناة سي بي سي كالتالي:

يعرض مسلسل اللي مالوش كبير بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

حرب أهلية بطولة يسرا وباسل الخياط، الساعة 7.45 مساءً، والإعادة 12.45 صباحاً، والتاسعة صباحاً.

ضد الكسر بطولة الفنانة نيلي كريم، يومياً في تمام الساعة 10:15 مساءً.

القاهرة كابول، في تمام الساعة 11:30 مساءً.

كل ما نفترق، في تمام الساعة 6:30 مساءً.

مسلسلات رمضان علي قناة ON

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 علي قناة ON في الأوقات التالية:

يعرض مسلسل بين السما والأرض بطولة الفنان هاني سلامة والفنانة درة، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

مسلسل كل ما نفترق، في تمام الساعة 10:15 مساءً.

مسلسل الاختيار 2 بطولة أحمد مكي، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وبذلك قد نكون أنهينا مقالتنا بجميع التفاصيل عن مواعيد مسلسلات رمضان 2021.