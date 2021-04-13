نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسواق عبدالله العثيم في السعودية تهدي عملائها خصم حتى نصف السعر على الياميش والمواد الغذائية لوازم شهر رمضان المبارك في المقال التالي

أسواق عبدالله العثيم في السعودية، العديد من عروض ومنتجات عبد الله العثيم مازالت تستمر في هذه الفترة قبل بدء شهر رمضان المبارك، الكثير المنتجات الغذائية والسلع التي تُرضي جميع العملاء مما أعطى أسواق العثيم مرتبتها المتميزة لكل أسرة عربية، مما تعرضه العثيم حلويات شرقية التي تُزين مائدة رمضان. عروض العثيم اليوم الاثنين عروض العثيم تورتة كنافة كريمة وفواكه، 1 حبة، سعر المنتج 30 ريال سعودي بدلاً من 60 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية كنافة بالقشطة، 1 كيلو، سعر المنتج 22.5 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بسبوسة بالفيمتو، 1 كيلو، سعر المنتج 15 ريال سعودي بدلاً من 30 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم قطايف بالمكسرات، 1 كيلو، سعر المنتج 29.95 ريال سعودي بدلاً من 34.5 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين حلويات شرقية مشكلة فاخرة، 1 كيلو، سعر المنتج 29.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي. العثيم العروض الترويجية عروض اسواق العثيم بلح الشام، 1 كيلو، سعر المنتج 17.50 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم مشبك بالعسل، 1 كيلو، سعر المنتج 14.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم زود مهلبية بالفيمتو، 1 حبة، سعر المنتج 4 ريال سعودي بدلاً من 8 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب عجين سمبوسة، 1 حبة، سعر المنتج 7.50 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم عجين كنافة، 1 كيلو، سعر المنتج 7.50 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال سعودي. عروض العثيم الطازج اليوم الوسوم عمر شويل - جدة أسواق عبدالله العثيم في السعودية تهدي عملائها خصم حتى نصف السعر على الياميش والمواد الغذائية لوازم شهر رمضان المبارك - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أسواق عبدالله العثيم في السعودية تهدي عملائها خصم حتى نصف السعر على الياميش والمواد الغذائية لوازم شهر رمضان المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.