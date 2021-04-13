نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات هايبر بنده بمناسبة رمضان المبارك وتخفيضات حتى نصف السعر على المواد الغذائية والمخبوزات الطازجة الشهية في المقال التالي

تخفيضات هايبر بنده بمناسبة رمضان المبارك، أسواق هايبر بنده ماركت المميزة والتي على مدار العام توفر كافة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والتي دائماً وباستمرار تتوافر بأرخص الأسعار وأجود السلع في فروع هايبر ماركت بنده، خاصةً بحلول الشهر المبارك شهر رمضان، كانت هايبر بندة متميزة في اختيار العروض والمنتجات والبضائع التي لا يستغنى عنها. هذا و بالاضافة الى التخفيضات المعتادة مثل عروض الالكترونيات في هايبر بنده و عروض شاشات هايبر بنده و عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده و عروض الجوالات في بنده. عروض هايبر بنده على المخبوزات اليومية عروض بنده اليوم كرواسون فرنسي طازج عادي، سعر المنتج 8.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال سعودي.

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