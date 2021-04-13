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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الاسبوعية 60% خصم فى شهر رمضان في المقال التالي
عروض جرير الاسبوعية في المملكة العربية السعودية، يعتقد الكثير أن مكتبة جرير تقوم فقط بتقديم عروضاً على الهواتف الذكية ولكن لا فجرير متخصصة في بيع كافة الأجهزة الإلكترونية وبأفضل الأسعار، حيث أن جرير تقدم عروضاً تنافسية كما يمكن لأي شخص شراء كل ما يرغب من متجر جرير لأن أسعاره في متناول الجميع.
عروض جرير الاسبوعية
أفضل عروض متجر جرير في السعوديةخصومات وتخفيضات ليس لها مثيل بمناسبة شهر رمضان المبارك فى جميع فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية اغتنم الفرصة جميع الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات جرير الشهرية شاشة سامسونج ٥٨ بوصة بدقة كي الترا اتش دي، كيو ال وصل سعرها إلى ٣٤٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٧٤٩٩ ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اليوم هايبر ٦٥ بوصة بدقة ٤ كي الترا اتش دي. أي ال اي دي وصل سعرها إلى ٢٩٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٦٥٤٩ ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليومية شاشة سامسونج ٧٥ بوصة بدقة ٤ كي الترا اتش دي تلفزيون وصل سعرها إلى ٥٤٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٨٩٩٩ ريال سعودي.
خصومات جرير
خصومات جرير هذة المرة على مجموعة مختارة من الشاشات التى تتمتع بالدقة العالية والاسعار المناسبة العروض متوفرة فى جميع فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات جرير الاسبوعية سامسونج ٦٥ بوصة بدقة ٤ كي الترا اتش دي، ال اي وصل سعرها إلى ٦٥٩٩ ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الشهرية سامسونج ٥٥ بوصة بدقة ٤ كي الترا دي، كيو ال وصل سعرها إلى ٣٨٤٩ ريال سعودي، كيو ال وصل سعره إلى ٣٨٤٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٦٩٩٩ ريال سعودي.
تنزيلات جرير
اقوى تنزيلات جرير لهذا الموسم عروض وتخفيضات لن تتكرر بمناسبة شهر رمضان بجميع فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية العرض متوفر حتى نفاذ الكمية، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات جرير الاسبوعية ال جي ٦٥ بوصة بدقة ٤ كي الترا اتش دي، وصل سعره إلى ٣٢٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٦١٩٩ ريال سعودي.
- عروض جرير الشهرية شاشة سوني ٨٥ بوصة بدقة ٤ كي الترا اتش دي وصل سعرها إلى ٨٧٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٠٩٩٩ ريال سعودي.
- خصومات جرير اليوم هاييتي ٧٠ بوصة وصل سعره إلى ٣٠٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٥١٩٩ ريال سعودي.
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