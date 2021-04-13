نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء اول يوم رمضان تعرف على دعاء اليوم الاول من شهر رمضان المبارك اللهم تقبل منا صالح الأعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء أول يوم في رمضان شهر رمضان هو من أفضل الشهور الهجرية عند المسلمين لما له من طابع خاص وله الكثير من الروحانيات للمسلمين وله رائحة خاصة وأجواء خاصة يحبها كل مسلم, حيث فيه المسلمون يُرحمون ويُعتقون من النار, هذا شهر طاعة وعبادة ويجب على كل مسلم أن يتقرب إلى ربه في هذا الشهر الكريم, ويكثر من الصلاة والصوم والصدقة والدعاء في أيام رمضان.

فضل الدعاء:

الدعاء له فضائل عظيمة لأنه يربط العبد بربه، والله تعالى يحث المؤمنين على عبادته والدعاء والتضرع إليه، والله تعالى إعتبر الدعاء من صميم العبادة, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه (الدعاء هو العبادة).

أحاديث عن فضل دعاء اليوم الأول من رمضان

قد ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث عن فضل الدعاء ومنها:

( من لم يسأل الله يغضب عليه)

(أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام)

(ليس شيئ أكرم على الله تعالى من الدعاء)

يقول الله عز وجل: (أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني)

(أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد, فأكثروا الدعاء).

دعاء أول يوم رمضان

ويكون الدعاء هذا الشهر المبارك له طابع خاص على إعتبار أن أبواب النار تقفل في هذا الشهر وتفتح أبواب الجنة وتجنزر الشياطين, وشهر رمضان هو شهر الرحمات وشهر الغفران وشهر العتق من النار, والدعاء في هذا الشهر سيكون مستجابًا عندما يخلص العبد النية والتقرب إلى الله.

بعض الأدعية:

“اللهم تقبل منا الصيام”.

“اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واصرف عنا عذابك”.

“اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر عنا العيوب، وتب علينا لنتوب”.

“اللهم اجعل صيامنا سببا في عتق رقابنا من النار”

“اللهم أعنا على عبادتك كما تحب وترضى يا كريم”.

ننتظر معكم اليوم الاول من شهر رمضان الكريم شهر الخير على جميع المسلمين في كل مكان في العالم حيث يبدأ العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وكافة الامة الإسلامية في البحث عن أجمل أدعية شهر رمضان المبارك لليوم الأول وفضل صيام شهر رمضان الكريم، ونتابع معكم تفاصيل الأدعية من خلال موقعنا لرمضان 1442.