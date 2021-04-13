موعد آذان الفجر أول أيام رمضان 2021 في القاهرة والإسكندرية ومواقيت الصلاة

يهتم ملايين من الأشخاص في هذه اللحظة في التعرف علي موعد آذان الفجر في أول أيام شهر رمضان، لأعداد طعام السحور وكذلك متى سيكون توقيت الإمساك عن الأكل ورفع أذان الفجر في بداية أول أيام رمضان، حيث سيبدأ المسلون في شتي بقاع الأرض الصيام، جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية كانت قد استطلعت هلال شهر رمضان، وأكدت عدم ثبوت رؤية هلال رمضان في العديد من محافظات مصر، ليصبح بذلك الاثنين 12 أبريل هو آخر أيام شهر شعبان ويكون أول أيام رمضان هو الثلاثاء 13 أبريل.

موعد آذان الفجر أول يوم رمضان في مصر

سنوضح لكم موعد آذان الفجر في بعض المدن المصرية في أول أيام شهر رمضان، حيث سيكون موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة وكل ضواحيها قي تمام الساعة الساعة الرابعة فجراً، وتوقيت آذان الفجر في محافظة الإسكندرية والأحياء والقري التي حولها في تمام الساعة الرابعة وأربع دقائق كما هو مذكور في إمساكية رمضان.

مواقيت الصلوات حسب توقيت القاهرة

سيكون توقيت جميع الصلوات في بداية شهر رمضان المبارك ومواعيد آذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كما هو في توقيت مدينة القاهرة كالتالي:

موعد آذان الفجر 4:01 ص

موعد الشروق 5:31 ص

موعد آذان الظهر 11:56 ص

موعد آذان العصر 30: 3

موعد آذان المغرب 6:21 م

موعد آذان العشاء 7:40

مواعيد الصلوات حسب توقيت الإسكندرية

لجميع المقيمين داخل محافظة الإسكندرية ونواحيها ننشر لكم مواقيت الصلاة في يوم الثلاثاء 13 أبريل أول أيام شهر رمضان اوذلك حسب التوقيت المحلي الخاص بمحافظة الإسكندرية وجميع المناطق التابعة لها كما هو موضح: