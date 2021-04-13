نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلمات أول رمضان بدون أمي 2021 عبارات مؤلمة وأفضل أدعية رمضان 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلمات أول رمضان بدون أمي 2021 من أكثر العبارات بحثاً مع قدوم شهر رمضان الكريم، فيبدأ المسلمون من مختلف أنحاء العالم تداول عبارات شهر رمضان بجانب أدعية شهر رمضان 2021 لاستقبال الشهر الكريم بالخير والأعمال الحسنة والتقرب من الله عز وجل، ولكن هناك من يعانون من فقدان الأم حتى وأن مر العديد من السنوات على رحيلها يبقى فقدان الأم غصة في القلب تتقلب مع كل المناسبات ومع شهر رمضان حيث اجتماع الأسرة على سفرة واحدة، لذا تحن الذكريات إلى وجود الأم في رمضان، وتبقى كلمات أول رمضان بدون أمي 2021 أصعب العبارات وأكثرها ألمًا في ذلك التوقيت.

كلمات أول رمضان بدون أمي 2021

يعاني الكثير من المسلمين مع استقبال شهر رمضان الكريم وتمتلئ قلوبهم بالحزن نتيجة لفقدان أحد الأشخاص من أهاليهم، ولكن يتضاعف حجم الآلم إذا كان الأمر مرتبط بفقدان الأم مع دخول شهر رمضان المبارك فيشعرون بالضعف ويبدأ كل حديثهم بدعوات لها بالرحمة والمغفرة ويتداولون عبارات رمضان عن فقدان الأم والحياة بدونها ولعل أبرز ماينشروه التالي:

اللهم ارحم روحًا اشتقنا إلى وجودها بجوارنا في شهر رمضان المبارك. رمضان يأتي تلو رمضان وتنقضي الأيام يا أمي حتى لقياك، فاللهم اجمعنا بها غير مفتونين. آه يا أمي كم كان صعبًا فراقك، لا زلت أتذكر كل المعزين الذين جاءوا ليُلقوا على مسامعي كلمات المواساة التي لم أكن أحتاج إليها، فأنا أحتاج إليك أنت فقط. أماه كم أشتاق إلى حنانك، ولمسحة يديك على رأسي التي كانت تأخذ مني كل الألم والحزن، فمن يأخذهم مني الآن يا أمي. أمي العزيزة، كبرت في غيابك ألف ألف عام، ولا أعرف كيف سأمضي حياتي بدونك. سلام الله عليك يا أمي الحبيبة، سلام على راحتيك الحنونتين، وعينيك الطيبتين وحضنك الدافئ الذي اتسع لكل أهل الأرض محبة وحنانًا.

عبارات رمضان عن فقدان الأم

وسط عبارات التهانى والمباركة بحلول شهر رمضان الكريم يتداول الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات رمضان عن فقدام الأم والتى لاتخلو من أدعية رمضان قصيرة من السنة النبوية بالرحمة والمغفرة والعتق من النار فهو شهر كريم يتجدد فيه علاقة الفرد بربه، ومن أبرز عبارات رمضان عن فقدان الأم والدعاء لها التالي:

ذهبت الضحكة التي كانت تملأ قلوبنا، وبقيت الذكرى التي لن تنمحي مهما مرت الأيام. أمي العزيزة لا يزال طيفك حاضرًا في كل حياتنا، وبداخل قلوبنا، الله يجعل مثواك الجنة. ذهبت أمي وأخذت معها خير الحياة وبركتها، فبدونها لا حياة، ولاخير ولا بركة، اللهم ألحقنا بها لا فاتنين ولا مفتونين. غاب جسدك يا أمي عن بيتنا، ولكن روحك لا زالت معنا تبارك لنا حياتنا. أمي العزيزة، سيفقدك رمضان هذا العام، فقد افتقدتك قلوبنا قبل ذلك. اللهم ارحم والدتي وجميع أموات المسلمين. كنت أسمع الناس يقولون يظل الرجل طفلًا حتى تموت أمه فيشيخ فجأة، لم أكن أعرف معنى هذه الكلمات حتى جاء رمضان دونك يا أمي، فقد غزا الشيب فلبي. كانت تحرص على أن تجمعنا في رمضان لنتناول سويًا طعام الإفطار، فاللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. يقولون أن الأشياء الثمينة لا يوجد منها قطعتين، لهذا يا أمي فنحن لا نملك إلا أمًّا واحدة، أمًا نبكي دمًا بدل الدموع على فراقها. كلما تذكرت أن رمضان قد أتى بدون وجودك أتذكر كيف أن الأيام جميعها فارغة وخالية من الأمن والمحبة والاطمئنان والسكينة. اللهم كما كانت أمي روضة حياتي، فاجعل اللهم مستقرها روضة من رياض الجنة. كلما يقترب رمضان يا أمي أتسائل كيف يستطيع كل هؤلاء الناس أن يفرحوا بمقدم رمضان دون وجودك بجوارنا، فحياتنا قد أصبحت لا معنى لها.

دعاء أول يوم رمضان

يتقرب المرء من الله عز وجل طول شهر رمضان المبارك بالأدعية والصلاة والأذكار ويعتبر الدعاء هو حلقة الوصل بين المرء وربه وأقل العبادات جهدًا ألا أن أجره كبير فيقول الله تعالى “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ”، وعن دعاء أول يوم رمضان من السنة النبوية الآتي:

” اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ، وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ “.

فضل دعاء أول يوم رمضان

“مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ رُفِعَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَ مُحِيَ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ”.