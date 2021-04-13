تفاصيل طريقة عمل القطايف في المنزل أجمل مذاق في شهر رمضان

القطايف من المعجنات الجميلة والتي ارتبط اسمها بحلول شهر رمضان المبارك، فأنها من المعجنات الجميلة جدا والتي تستخدم في الكثير من الأغراض حلو او حادق، وتختلف مذاقها بشكل كبير تبعا لنوع الحشو المستخدم، فهناك من يفضل المحشو بالجبن، أو بالقشطة، أو بالمكسرات والسكر وجوز الهند، وهي من الأكلات الشائعة في شهر رمضان الكريم والمحبوبة لدى جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل القطايف

تختلف عمل القطايف في أنها عديدة ومتنوعة، ولابد من معرفة كيفية تحضير عجينة القطايف المكونات:-

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب سميد.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

٢ كوب دقيق ابيض.

ملعقة صغيرة من النشا.

٢.٥ كوب ماء.

طريقة عملها في المنزل

يتم وضع الدقيق في طبق عميق، يتم إضافة البيكنج بودر، والسميد، والسكر، والنشا، وتخلط مع بعضها.

يتم عمل حفرة عميقة في الوعاء ويتم إضافة الماء وماء الزهر مع الخلط والتحريض المستمر.

وعند التأكد من أن المزيج متجانس وأن العجينة لينة، يتم تركها لتتخمر قليلا.

نقوم بتغطية الطبق بقطعة من القماش، ووضع ثقل لمنع تسرب الهواء وهي تتخمر، ونغلف الطبق بقطعة من النايلون، تتخمر.

نقوم بأزالة الغطاء حتى تبدأ الفقاقيع بالظهور على سطح العجينة، وتقوم بالبدء في عملية تحضير القطايف.

يتم تسخين مقلاة وحتى لا يلتصق بها العجين يتم مسحها بالزيت ويتم وضعها على هيئة أقراص تماما، الشكل الطبيعي القطايف.

ننتظر حتى النضج، ويحمر طرف دون الآخر، وتترك لتبرد ويتم رصها بعيد عن بعض حتى لا تلتصق.

يتم حشوها على حسب الرغبة، منها حلو او حادق، أو بالمكسرات أو كما ترغب.

وقد تكفي هذه الكمية حوالي ١٢ شخص، وتستغرق هذه الطريقة حوالي ٢٥ دقيقة فقط.

هي طريقة بسيطة وسهلة لعمل عجينة القطايف اللذيذة

ونحن الان اليوم الأول من شهر رمضان الكريم حيث بدأ الكثير من الأشخاص في تهنئة بعضهم البعض وها قد بدأنا في الصيام لليوم الأول من الشهر الكريم، ويتسائل الجميع عن كيفية عمل الحلويات في ليل رمضان بعد الافطار وخاصة القطايف وهي ومن أهم الأشياء المحببة للأمة الإسلامية مع الكنافة في شهر رمضان الكريم، والتي نوضح شرح عملها تفصيلياً أعلى المقالة.