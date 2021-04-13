نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة في اول يوم رمضان تعرفي على مذاق كنافة بالقشطة في المنزل في المقال التالي

شهر رمضان وتتفنن ربات البيوت والمنازل في إعداد الأكل والحلويات مختلفة الأشكال والألوان والمذاق والأطعمة التي يشتريها الإيمان، وهناك أطعمة وحلويات مرتبكة في شهر رم١ان، وتكاد لا تصنع إلا في ذلك الشهر باعتبار أن إعداد وتحضير تلك الاكلات هو نوعا من أنواع الاحتفال والابتهاج بقدوم هذا الشهر الفضيل، ومن الحلويات والأكلات المرتبطة بقدوم شهر رمضان مثل كافة أنواع الكنافة والقطائف الجلاش وغيرها وغيرها الكثير من هذه الحلويات التي تقدم على مائدة الافطار خاصة وأن الجسم الصائم قد يكون بحاجة إلى أكل بعض تلك الحلويات لمدة ببعض السعرات الحرارية التي يفقدها في للثوم، ولكن يجب أن تكون باعتدال حتى لا تؤدي إلى ارتفاع السعرات الحرارية ولا يستطيع الجسم أن يحرقها مما قد يتسبب في زيادة الوزن والسمنة وهو أمر غير مقبول، ومن خلال السطور القليلة المقبلة سوف نتحدث معكم عن طريقة عمل الكنافة في المنزل. طريقة عمل الكنافة في رمضان مكونات الكنافة نصف كيلو من الكنافة البلدي.

نصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من الزبيب.

مكسرات

كوب ونصف من القطر (الشربات).

ثلاث ملاعق زبدة أو سمنة. طريقة التحضير لحضرة الكنافة وقطعها قطع صغيره جدًا جدًا.

في وعاء ضعيها مع السمنة واخلطيهم جيدا معا حتى تصبح الكنافة طرية.

اقسمي كمية الكنافة بالنصف، وفي صينية مدهونة بالسمنة ضعي نصف كمية الكنافة في الصينية واضغطي جيدًا.

ضعي على أول طبقة كمية الزبيب وجوز الهند والمكسرات، ثم ضعي عليها الكمية المتبقية من الكنافة.

ضعي عليها القليل من السمنة أو الزبدة السايحة واضغطي جيدًا.

ضعيها في فرن درجة حرارتها ١٨٠ درجة.

انتظري حتى تأخذ الكنافة اللون الذهبي الجميل، وعندما تنفصل عن أطراف الصينية، قومي بإخراجها من الفرن.

ضعي القطر على الكنافة الساخنة بكمية مناسبة.

انتظر حتى تبرد صينية الكنافة تمام ثم قطعتها تقديمها لأسرتك بألف هنا. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة في اول يوم رمضان تعرفي على مذاق كنافة بالقشطة في المنزل - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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