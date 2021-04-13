رسائل تهنئة رمضان 2021 لمعايدة الاحباب والاصدقاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رسائل تهنئة رمضان، أسلوب متبع منذ قديم الأزل لتبادل المباركات والتهاني بحلول الشهر المبارك، وفي رمضان 2021 يسعى ملايين المسلمين حول العالم لحصد مجموعة كبيرة من رسائل التهنئة لإرسالها لأصدقائهم وأحبابهم، سواء عبر الهاتف المحمول أو في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فهي وسائل سريعة تساعد في وصول التهاني والمباركات بسهولة وسرعة، وفي هذا التقرير نقدم لكم مجموعة من النماذج لرسائل التهنئة الرمضانية المميزة التي يمكنكم الاستعانة بها.

رسائل تهنئة شهر رمضان 2021

رسائل تهنئة شهر رمضان تختلف في عباراتها وكلماتها التعبيرية عن أي مناسبة أخرى، حيث يتخللها الطابع الديني ومجموعة من الأدعية، ومن أجمل عبارات التهنئة الرمضانية، ما يلي:

رمضانكم مبارك، اللهم بارك لنا ولكم في أيامه، ويرزقنا ويرزقكم الكثير من خيره وفضله. اللهم أكثر من أعمالنا الصالحة في رمضان، وامحو عنا فيه السيئات، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين وتجاوز عن ذنوبنا. اللهم قربنا إليك بكثرة الطاعات، وأبعد عنا جميع المعاصي والمنكرات، اللهم ثبتنا على دينك وثقل ميزاننا واغفر لنا. أردنا أن نسبق الجميع، ونرسل لكم التهاني بحلول الشهر الفضيل، ونرجو من الله أن يمتعكم بكامل الصحة والعافية، ويمن عليكم بنعمة الطاعة في خير الشهور، أعاده الله علينا وعليكم بالخير الوفير.

أجمل رسائل تهنئة شهر رمضان 2021

رسائل تهنئة شهر رمضان، تساعدك في التقرب من شخص عزيز عليك وإظهار مدى حبك له وامتنانك من وجوده في حياتك، ومن بين العبارات الأجمل التي يمكنك ارسالها لأحبابك في رمضان: