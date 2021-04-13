نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف منيو القرية النجدية 1442 وأبرز عروض شهر رمضان المبارك في المقال التالي

يبحث محبي الأكلات التراثية عن منيو القرية النجدية 1442 هو من المطاعم المميزة التي تقدم الأطعمة السعودية التراثية والمطبخ السعودي الأصيل. حيث يهدف المطعم لتعزيز المأكولات السعودية التقليدية الأصلية في أجواء تقليدية تجعل تجربة الطعام خاصة وفريدة وإليك المنيو . منيو القرية النجدية 1442 قائمة المقبلات النجدية: شوربة جريش بسعر 15 ريال (جريش مطهي مع لحم بتتبيلة القرية النجدية)

شوربة قـطع اللـحم بسعر 25 ريال (ضلوع لحم مطهية مع الزنجبيل الطازج )

مرق خضار باللحم بسعر 25 ريال (قطع لحم مطهية مع الخضار المشكل)

سلطة حارة بسعر 9 ريال ( طماطم، فلفل أخضروثوم مفروم ناعم السعرات الحرارية: 45 لكل 100ج)

سلطة طماطم بالبصل بسعر 9 ريال ( قطع طماطم وبصل صغيرة السعرات الحرارية: 40 لكل 100ج)

سلطة طحينة بسعر 9 ريال

سلطة زبادي بسعر 9 ريال ( زبادي مع قطع الخيار الصغيرة والنعنع السعرات الحرارية: 50 لكل 100ج )

سلطة خضراء بسعر 9 ريال ( خيار، طماطم وجزر مقطعة قطع صغيرة السعرات الحرارية: 40 لكل 100ج)

سمبوسة جبن بسعر 7 ريال

سمبوسة خضار بسعر 7 ريال

سمبوسة لحم بسعر 7 ريال. قائمة الأطباق النجدية : كبدة غنم بسعر 23 ريال عبارة عن قطع صغيرة من كبدة الغنم محموسة مع البصل والفلفل الأخضر)

مطازيز بسعر 30 ريال عبارة عن قطع صغيرة دائرية من عجين البرمطهية بصلصة الطماطم مع قطع لحم وخضار)

مرقوق بسعر 30 ريال عبارة عن قطع لحم وخضار مطهية بالصلصة مع خبز المرقوق)

قرصان بسعر 30 ريال عبارة عن قطع لحم وخضار مطهية بصلصة طماطم تضاف إلى خبز القرصان)

مقلقل لحم بسعر 46 ريال عبارة عن قطع لحم غنم صغيرة مطهية بصلصة الطماطم والبصل والفلفل الأخضر)

حميس بسعر 46 ريال عبارة عن قطع صغيرة من لحم الغنم متبلة ومحموسة مع البصل)

تمن القرية بسعر 30 ريال عبارة عن دجاج ورز مطهي على الطريقة النجدية مزين بالخضار)

جريش بسعر 30 ريال عبارة عن جريش مطهي بشوربة اللحم والحليب واللبن مزين بكشنة البصل واللومي) قائمة الأطباق الرئيسية: بادية دجاج بسعر 30 ريال عبارة عن مثلوثة أو طبقات من الجريش، قرصان ورز يقدم مع نصف دجاجة)

سليق دجاج بسعر 30 ريال عبارة عن رز مطهي بالمرق والحليب يقدم مع نصف دجاجة)

كبسة دجاج بسعر 23 ريال عبارة عن طبق رز كبسة حسب طلبك أبيض أو أحمر يقدم مع نصف دجاجة

كبسة روبيان بسعر 35 ريال عبارة عن رز ربيان مكبوس على طريقة القرية

بادية حاشي بسعر 69 ريال عبارة عن مثلوثة أو طبقات من الجريش، قرصان ورزيقدم مع لحم حاشي

بادية لحم بسعر 75 ريال عبارة مثلوثة أو طبقات من الجريش، قرصان ورزيقدم مع قطع من اللحم.

كبسة حاشي بسعر 65 ريال عبارة عن صحن رز كبسة حسب طلبك يقدم أبيض أو أحمر مع لحم حاشي

كبسة غنم بسعر 69 ريال طبق رز كبسة حسب طلبك أبيض أو أحمر يقدم مع لحم الغنم أطباق المقلوبة: مقلوبة دجاج بسعر 41 ريال

مقلوبة لحم بسعر 79 ريال

مضغوط حاشي 65 ريال

مضغوط دجاج بسعر 30 ريال

مضغوط لحم 67 ريال الوسوم عمر شويل - جدة منيو القرية النجدية 1442 وأبرز عروض شهر رمضان المبارك - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف منيو القرية النجدية 1442 وأبرز عروض شهر رمضان المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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