نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدعية شهر رمضان مكتوبة وبالصور 2021 لارسالها والاحتفاظ بها علي الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبارك عليكم شهر الخير والرحمة وننفرد اليوم من خلال موقعنا بتقديم أدعية شهر رمضان مكتوبة وبالصور 2021 وذلك للتقرب إلى الله بالدعاء في هذا الشهر الكريم، الذي تفتح فية ابواب السماء ويتقبل الله جل في علاه دعاء الداعيين ويغفر للمستغفرين ويتوب برحمتة علي التائبين ونتيجة تميز شهر رمضان المبارك عن جميع الأشهر الهجرية الاخري، نقدم لحضراتكم اجمل الأدعية والصور وندعو الله دائما إن نكون ربانيين لا رمضانيين.

أدعية شهر رمضان 2021

كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله اذا بلغ شهر رمضان” اللهم اغسلني فية من الذنوب وطهرني فية من العيوب، وامتحن قلبي فية من تقوي القلوب أسالك الله فية مايرضيك، واعوذ بك مما يوذيك وأسألك التوفيق فية الي أن اطيعك والا اعصيك”.

ونظل طوال العام ندعو الله إن يبلغنا شهر رمضان، حيث يتقرب المسلمين الي الله بالطاعات والصلوات وقراءة القرآن الكريم وإخراج الصدقات وتظل تهنئة شهر رمضان مستمرة بين المسلمين طوال الشهر.

أدعية شهر رمضان بالصور 2021

نستعرض معكم الآن باقة متنوعة من الأدعية المكتوبة علي الصور لتحميلها وإرسالها للاحباب، وكذلك للاحتفاظ بها علي الهاتف وترديدها بأستمرار