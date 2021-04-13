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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدعية شهر رمضان مكتوبة وبالصور 2021 لارسالها والاحتفاظ بها علي الهاتف في المقال التالي
عمر شويل - جدة مبارك عليكم شهر الخير والرحمة وننفرد اليوم من خلال موقعنا بتقديم أدعية شهر رمضان مكتوبة وبالصور 2021 وذلك للتقرب إلى الله بالدعاء في هذا الشهر الكريم، الذي تفتح فية ابواب السماء ويتقبل الله جل في علاه دعاء الداعيين ويغفر للمستغفرين ويتوب برحمتة علي التائبين ونتيجة تميز شهر رمضان المبارك عن جميع الأشهر الهجرية الاخري، نقدم لحضراتكم اجمل الأدعية والصور وندعو الله دائما إن نكون ربانيين لا رمضانيين.
أدعية شهر رمضان 2021
كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله اذا بلغ شهر رمضان” اللهم اغسلني فية من الذنوب وطهرني فية من العيوب، وامتحن قلبي فية من تقوي القلوب أسالك الله فية مايرضيك، واعوذ بك مما يوذيك وأسألك التوفيق فية الي أن اطيعك والا اعصيك”.
ونظل طوال العام ندعو الله إن يبلغنا شهر رمضان، حيث يتقرب المسلمين الي الله بالطاعات والصلوات وقراءة القرآن الكريم وإخراج الصدقات وتظل تهنئة شهر رمضان مستمرة بين المسلمين طوال الشهر.
أدعية شهر رمضان بالصور 2021
نستعرض معكم الآن باقة متنوعة من الأدعية المكتوبة علي الصور لتحميلها وإرسالها للاحباب، وكذلك للاحتفاظ بها علي الهاتف وترديدها بأستمرار
- اللهم أجعل صيامي فية صيام الصائمين، وقيامي فية قيام القائمين.
- اللهم طهرني فية من الدنس والاقذار واكتبني عندك من الصالحين الأخيار.
- اللهم قربني فية الي مرضاتك وجنبني فية من سخطاتك.
- ربي اجعلني من المتوكلين عليك ومن الفائزين لديك في شهرك الكريم.
- اللهم اجعل لي نصيبا من كل خيرا تنزلة فية.
- ربي ارزقني فية إفشاء السلام واطعام الطعام والرفق علي الأيتام.
- اللهم قوني فية علي طاعتك واكتبني عندك من الطائعيين.
- ربي اجعلني من المستغفرين ومن عبادك الصالحيين القانتين.
- اللهم لك الحمد علي بلوغ شهرك الكريم، فيارب اعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدعية شهر رمضان مكتوبة وبالصور 2021 لارسالها والاحتفاظ بها علي الهاتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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