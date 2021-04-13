شوف عروض بنده الاسبوعية خصومات وتخفيضات خلال شهر رمضان

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عروض بنده الاسبوعية تعرف على عروض هايبر بنده، يوجد لهايبر بنده العديد من الفروع داخل المملكة العربية السعودية، أي أن فروعه تمتد في أنحاء المملكة في القطيف والرياض وجدة وغير ذلك من مدن السعودية كما أن الهايبر يحتوي على منتجات غذائية طازجة ومنها الفواكه والخضروات والحلويات والمشروبات الغازية وغيرها. عروض بنده الاسبوعية أفضل عروض هايبر بنده ٢٠٢١م خصومات بنده اليومية دجاج كاملة متبلة بنكهة الكبسة اليوم وصل سعرها إلى ١٤.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٧.٧٥ ريال سعودي. عروض بنده اليوم قطع دجاج متنوعة اليوم وصل سعرها إلى ١٢.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض ١٤.٩٥ ريال سعودي. تنزيلات بنده الاسبوعية دجاج متبلة بنكهة الأعشاب الإيطالية اليوم وصل سعرها إلى و١٤.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٧.٥٠ ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية أفخاذ دجاج كاملة اليوم وصل سعرها إلى ١٢.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض ١٩.٥٠ ريال سعودي. خصومات بنده اليوم أرجل دجاج كاملة الأسياح وصل سعرها إلى ٤.٧٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٠.٩٥ ريال سعودي. تنزيلات بنده عروض بنده الشهرية فيليه صدور الدجاج فقيه وصل سعره إلى ١٥.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٢٠.٩٥ ريال سعودي. عروض بنده الشهرية كفتة بقري برازيلي وصل سعرها إلى ٢٦.٩٥ ريال سعودي. تخفيضات بندة الاسبوعية نقانق بقري برازيلي وصل سعرها إلى ٢٧.٩٥ ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية برجر بقري برازيلي وصل سعرها إلى ٢٨.٩٥ ريال سعودي. خصومات بنده الاسبوعية موزة غنم بالعظم استرالي وصل سعرها إلى ٣٩.٩٥ ريال سعودي. خصومات بنده تنزيلات بنده اليومية روستو بقري برازيلي كولومبي وصل سعرها إلى ٣٢.٩٥ ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم ستروجانوف بقري كولومبي وصل سعرها إلى ٣٣.٩٥ ريال سعودي. خصومات بنده الشهرية كتف عجل بدون عظم وصل سعره إلى ٤٧.٩٥ ريال سعودي. عروض بنده الاسبوعية قطع عجل بالعظم وصل سعره إلى ٣٧.٩٥ ريال سعودي. خصومات بنده اليومية مفروم بقري برازيلي وصل سعره إلى ٢٦.٩٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية خصومات وتخفيضات خلال شهر رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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