ضيوف رامز جلال في رمضان 2021م ..برنامج رامز عقله طار وتردد قناة MBC مصر وموعد عرضه

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محمد سياف - ابو ظبي - برنامج رامز عقله طار من أكثر المواضيع بحث في الوقت الحالي كالعادة كل شهر رمضان المبارك، يقوم الفنان رامز جلال بهذه المقالب الكوميدية كل عام. وقد حققت نجاح باهر للجميع وأثبت إدارته بكفاءة عالية لإبهار الفنانين واللاعبين وغيرهم من المشاهير الذين يستضيفهم، وقد نالت تلك الحلقات إعجاب العديد من المشاهدين، وتم الإعلان أن البرنامج في رمضان 2021 اسمه رامز عقله طار.

ضيوف رامز جلال في برنامج رامز عقله طار رمضان 2021م

من المؤكد أن الفنان رامز جلال سيستضيف العديد من نجوم الكورة والفن في برنامج رامز عقله طار في شهر رمضان المبارك .

عدد حلقات البرنامج حوالي 30 حلقه خلال شهر رمضان الذين يختلفون بين نجوم الفن والرياضة وكثير من المشاهير ومن أبرز الشخصيات “محمد مجدي قفشة وجنش ومروان محسن وأشرف بن شرقي وساسي وغيرهم من النجوم”.

موعد عرض برنامج رامز عقله طار وتردد قناة Mbc مصر

سوف يتم عرض البرنامج في شهر رمضان المبارك الساعة السادسة والثلث تقريبًا بعد أذان المغرب مباشرة بتوقيت مصر والساعة السابعة والثلث مساء بتوقيت مكة المكرمة والمدينة المنورة في السعودية تردد قناة ام بي سي مصر التي يذاع البرنامج عليها بمجرد البحث عنها يمكنك متابعة حلقات رامز جلال وذلك على القمر الصناعي نايل سات التردد 12015 والاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 27500 وعامل التصحيح الخطأ هو 5/6.