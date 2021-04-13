تابع معنا أهم ادعية رمضان مكتوبة 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - بما أننا جميعنا تأكدنا أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المعظم لعام 2021 بعد أن قامت دار الإفتاء بالإعلان عنه، لذلك بدأ المسلمين يبحثون عن دعاء استقبال شهر رمضان مكتوب 2021، وهذا لأن شهر رمضان من الأشهر التي لها قدرة على جعل جميع المسلمين يظهرون الفضائل والأخلاق الحميدة فيها، لذلك دعونا الآن نتعرف على ادعية رمضان مكتوبة التي يجب أن تقولها في وقت الإفطار ووقت الفجر، وعند ليلة القدر أيضًا.
دعاء دخول رمضان 2021
إذا كنت تريد أن تتعرف على ادعية رمضان التي يتم ذكرها عند دخوله إلينا فيجب أن تقوم بالتعرف على الأدعية التي قيلت على لسان نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حيث نقل عنه الترمذي أن النبي عندما يرى هلال رمضان يقول: “اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله”.
كما ورد في الأحاديث النبوية أنه عندما يقوم المسلم باستقبال أي شهر هجري وليس في شهر رمضان فقط، عليه أن يقوم بترديد الدعاء الذي سبق و ذكرناه لكن بشكل آخر ألا وهو “الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله”.
دعاء دخول رمضان
يجب أن تعرف أن هذا الدعاء ليس من ادعية رمضان فقط بل أنه كان قديمًا يتم استفتاح به أي شهر هجري عندما تظهر رؤية الهلال بمجيء هذا الشهر على الفور، لذلك يجب أن تقوموا بالانتباه إلى هذا الأمر حتى لا يختلط عليكم في النهاية.
ادعية رمضان عند الإفطار
- يجب أن تعرف أن دعاء استقبال شهر رمضان مكتوب 2021 كثيرة جدًا، لأن كل حركة وخطوة تقوم بها تكون مهيأة لك بل وتستجاب أيضا حيث ذكر عن الرسول على لسان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهم قال: أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال “إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد” قاله ابن ماجه في كتب السنن.
- لذلك يجب أن تقوم في كل يوم بالدعاء لك في الحياة الدنيا، ودعوة للأهل والموتى العزاز على قلبك قبل أن تقوم بالإفطار، بالإضافة أنه هناك دعاء كان يقوله النبي إذا قام بالإفطار حيث ذكر ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كان إذا أفطر يقول” اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله” قاله أبو داود في السنن.
- يقال العديد من العلماء أن الدعاء عند الإفطار من الأفعال المستحبة التي يجب على كل مؤمن أن يقولها لها لأنها مستجابه بإذن الله وحده والله أعلم.
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