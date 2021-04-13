نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعاء للصائم – أدعية شهر رمضان المبارك مع دعاء الافطار في رمضان ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ادعية شهر رمضان ١٤٤٢ المبارك، نتعرف خلالها علي حكم دعاء اليوم الاول من رمضان، وكذلك هل يجوز تخصيص دعاء 2 رمضان وبقية الأيام، أم أنه غير جائز، وذلك عن طريق السنة النبوية الشريفة، ونقدم لكم أجمل أدعية رمضان 2021 للدعاء بها في دعاء الإفطار للصائم، وذلك كما جاء بالسنة النبوية، كل عام وانتم بخير، ويجب عليكم تحري الدقة في الأمور المتعلقة بالدين حتي لا يحدث انتشار لبدعة لا يرضاها الله ورسوله.

حكم دعاء اليوم الثاني من رمضان 2021 وأدعية الأيام

دعاء ثاني أيام رمضان، أو ما يسمى دعاء 2 رمضان المبارك، نعلمكم أن تخصيص الأدعية غير جائز، وجاء علي لسان معظم علماء المسلمين أن ذلك من البدعة، ولا يجب تخصيص أدعية رمضانية للأيام بعينها، حيث لم يقم النبي صل الله عليه وسلم بذلك، بل خصص دعاء ليلة القدر فقط، وهو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وكذلك خصص دعاء الإفطار في رمضان وسنتعرف معكم عليه.

دعاء الافطار في رمضان ١٤٤٢

جاء عن النبي صل الله عليه وسلم بخصوص دعاء الإفطار في شهر رمضان المبارك، الدعاء للإفطار المأثور عن النبي صل الله عليه وسلم، حيث قال:

“اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت”

ومن دعاء الإفطار أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام:

ومن دعاء الإفطار أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”.

أدعية شهر رمضان المبارك

يستحب الإكثار من ادعية رمضان المستجابة، وذلك بأوقات الإجابة، لكن دون تخصيص دعاء اليوم الثاني من رمضان أو أي يوم كان، ومن الأدعية الرمضانية نرفق لكم.

“اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني’’

’’اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي”.

“اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير”.

“اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء’’.

دعاء 2 رمضان من ادعية رمضان 2021

نوفر لكم مجموعة من أدعية رمضان المبارك، وذلك للدعاء بها في دعاء ثاني ايام رمضان 1442، ولكن دون التخصيص لليوم.

’’اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال”.

“اللهم إني أسألك حسن الصيام، وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار”.

“اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر”.

أرفقنا إليكم دعاء الافطار في رمضان 2021 عن النبي صل الله عليه وسلم، كما أرفقنا مجموعة من ادعيه رمضان المبارك للدعاء بها في دعاء اليوم الثاني من رمضان.