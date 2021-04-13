دعاء قبل الإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك 1442 وفضل الأدعية في هذا الوقت

هناك عدد كبير للغاية من المسلمين الذين يقومون بالبحث عن دعاء قبل الإفطار في شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع اقتراب أولى أيام الشهر المبارك، وذلك لما ورد عن نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أن دعاء الصائم مستجاب، مما يعني أنه من الضروري أن يقوم الصائم باستغلال تلك الفترة والتضرع لله سبحانه وتعالى بالرزق وصلاح الحال، ويحذرنا المصطفى بأن لا نضيع أقاتنا في اللهو والأحاديث الغير مفيدة، حيث أنه من الضروري استغلال الوقت بالاستغفار وتلاوة القرآن الكريم والدعاء في كل الأوقات والإكثار من ذلك.

دعاء قبل الإفطار في رمضان

هناك عدد كبير من الأدعية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة رضي الله عنهم، والتي جمعت بين العديد من الأمور والجوانب، وننقلها لكم فيما يلي:

(اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ).

(اللهمَّ فإني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ، اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ).

(اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك).

(اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ).

(اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ).

(اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ).

(اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً).

(اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيراً لي، وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ، وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُكَ نعيماً لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضا بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ، اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هداةً مُهتدينَ).

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي).

(اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ).

(اللهم إني أسألُكَ يا اللهُ الواحدُ الأحدُ الصمدُ، الذي لم يلدُ ولم يُولدُ، ولم يكن لهُ كُفُواً أحدٌ أن تغفرَ لي ذنوبي، إنك أنتَ الغفورُ الرحيمُ).

(اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، اللهمَّ إني أعوذ بعزَّتِك، لا إله إلا أنت، أن تُضِلَّني، أنت الحيُّ الذي لا يموتُ، والجنُّ والإنسُ يموتون).

شروط الدعاء قبل الإفطار

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في دعاء قبل الإفطار والتي تتلخص فيما يلي:

يجب أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى وقت الدعاء.

نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في البداية والنهاية.

الثقة في الله أنه مستجيب للدعاء، مع ضرورة الإلحاح وأن يكون من القلب.

عدم استعجال الاستجابة.

الاستمرار في الدعاء في كل الظروف والأحول، في العسر واليسر.

عدم الدعاء على الأولاد أو النفس أو الأهل أو الأموال.

آداب دعاء قبل الإفطار

يجب على الفرد أن يقوم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في خشوع تام، وأن يكون صوته خافت للغاية يكاد يكون مسموع، ويجب على المسلم أن يعترف بذنوبه إلى اله عز وجل ويزيد من الأعمال الصالحة حتى يستجيب الله له، كما يجب أن يستخدم أسماء الله الحسنى وقت الدعاء مع رفع اليدين.