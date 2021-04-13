انت الان تتابع تفاصيل خبر عدد ساعات صيام شهر رمضان في أغلب دول العالم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد تعذر رؤية الهلال يوم الأحد أعلنت معظم الدول العربية والأجنبية أن الاثنين هو المتم لشهر شعبان وأن اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان.

يستقبل مسلمو العالم هذا الشهر تحت ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، وبحسب كل دولة في الإجراءات الاحترازية المعتمدة لديها لكبح فيروس كوفيد -19 فمنها المشددة في الإغلاق الكامل والجزئي، وأيضًا بحسب الموقع الجغرافي لكل دولة تختلف عدد ساعات الصيام، فالدول القريبة من القطب الشمالي يجد المسلمون صعوبات لطول ساعات الصيام التي قد تصل أحيانا إلى 23 ساعة، بينما في نصف الكره الجنوبي تقل ساعات الصيام لتصل إلى 9 ساعات.

قائمة الدول العربية والأجنبية التي أعلنت الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021 ميلادي أول شهر رمضان

أعلنت معظم الدول العربية والإسلامية أن يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021 م أول أيام شهر رمضان منها مصر وقطر والبحرين والإمارات وفلسطين والكويت والأردن ولبنان والجزائر وتونس بالإضافة العراق واليمن والمغرب وموريتانيا وليبيا والسعودية التي قالت في بيان بتته وكالة الأنباء واس السعودية الرسمية بعد انعقاد المحكمة العليا اليوم التي دعت إلى تحري رؤية الهلال شهر رمضان بالعين المجردة أو بواسطة المناظير لتثبت أن يوم الاثنين هو المكمل 30 شعبان وان غدا غرة شهر رمضان لسنة 1442هجري .

كما كشفت الحسابات الفلكية في العديد من الدول الأجنبية غرة شهر رمضان يبدأ يوم الثلاثاء فلكيا 13 ابريل 2021 م، ففي ألمانيا حيث أعلن اتحاد ويتيب التركي الذي يدير نحو 3000 مسجد في ألمانيا أي ينطوي تحت طايته ثلث مساجد ألمانيا أن الثلاثاء أول صيام رمضان وكذلك فرنسا وروسيا وتركيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ومعظم الاتحاد الأوروبي.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية اكد خبراء الفلك أن موعد شهر رمضان يبدأ يوم الثلاثاء 13 ابريل لسنة 2021 فلكيا وينتهي 12 مايو .

أطول واقصر ساعات الصيام في العالم لشهر رمضان 2021

دولة فنلندا التي احتلت هذا العام أطول ساعات الصيام عالميا ليصل إلى 23 ساعة و5 دقائق وتليها السويد اسكتلندا – الدنمارك – سويسرا – كازاخستان – النرويج التي تتجاوز 21 ساعة.

أما أسبانيا – اليونان – الصين- البرتغال – تركيا – كريا الشمالية – اليابان تبلغ ساعات الصيام 16 ساعة فاكثر .

وفي روسيا تصل ساعات الصيام 20 ساعة و45 دقيقة وكذلك ألمانيا – إيطاليا – وتصل في فرنسا – رومانيا إلى 18 ساعة، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام في الأرجنتين 12 ساعة و23 دقيقة وتشاركها نيوزيلندا، وفي جنوب استراليا 11 ساعة و59 دقيقة .

بينما في أمريكا تتفاوت عدد ساعات الصيام بين 12 إلى 20 ساعة، فمثلا في تشيلي بأمريكا الجنوبية 12 ساعة وفي كندا 19 ساعة .

ساعات صيام شهر رمضان في الدول العربية

نجد أن الجزائر وتونس يتصدران قلب الحدث العربي من حيث الأطول في كم ساعات الصيام بين دول العالم العربي إذا تصل إلى 16 ساعة في أواخر شهر رمضان وتقل في بداية الشهر وتليها طرابلس – دمشق – بغداد – الرباط .

بالنسبة لبقية الدول جاء ترتيبها بالنسبة لساعات الصيام هذا العام حسب ما نشرته صحيفة الخبر الجزائرية

القدس – الكويت – المنامة – عمان -ابوظبي – القاهرة – بيروت – الدوحة (15 ساعة ) مع تفاوت عدد الدقائق.

أما صنعاء – الخرطوم – جيبوتي – نواكشوط – السعودية (14ساعة ) مع تفاوت عدد الدقائق

أما مقديشو تبلغ عدد الساعات في صيام 13 ساعة، كما تعتبر جزر القمر أقل الدول العربية من ناحية عدد ساعات الصيام 12 ساعة ونصف.