شوف عروض نون السعودية القوية على الجوالات لأفضل الماركات وخصومات تبدأ من 10% لأكثر من 40%

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عروض نون السعودية القوية على الجوالات لأفضل الماركات وخصومات تبدأ من 10% لأكثر من 40%فتجد أنه من المواقع المشهورة للتسوق أون لاين أي عبر الأنترنت بتقديمها لأشهر الماركات سواء المحلية المشهرة أو العالمية على موقعها التسوقي في المملكة العربية السعودية، ولم تكتفي بهذا بل لديها فروع أيضاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية أتاحت الفرص للمتسوقين من بلدان مختلفة أن يقوموا بالتسوق عبرها عن طريق شراء المنتج الذي ينال إعجابهم، ومن ثم القيام بالشراء، وتقوم نون بعد ذلك بإرسال المنتج عن طريق العربات المخصصة لنقل المشتريات التي تم شراؤها، وتوصيلها لصاحبها، كل هذا يقدمه الموقع بأعلى سعر وجودة أقل، وسوف نوافيكم بكل ما يتم عرضه على الموقع، سواء سلع غذائية، أو أشهر الماركات العالمية في الأحذية، والملابس، والأجهزة سواء كهربائية، أو إلكترونية، وغيرها، وإذا كنت ترغب في شئ معين أخبرنا لنعرضه لك. أقوى عروض نون على الجوالات والأيفون خصم 6% على أبل آيفون 12 برو مع فيس تايم، بسعة 256 جيجابايت، يدعم 5G بلون رصاصي داكن – نسخة الشرق الأوسط، بسعر 4848 ريال بدلاً من 5199 ريال سعودي، ووفر 351 ريال، وخدمة التوصيل مجاني.

خصم 9% على أبل آيفون 12 برو ماكس مع فيس تايم، سعة 256 جيجابايت، ويدعم تقنية 5G – متوفر باللون الأزرق المحيطي – نسخة الشرق الأوسط، بسعر 5149 ريال بدلاً من 5699 ريال، وقم بتوفير حوالي 550 ريال سعودي.

أبل آي باد برو مع تطبيق فيس تايم بشاشة مقاس 11 بوصة، ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، واي فاي، رمادي فضائي، بسعر 3599 ريال بدلاً من 3799 ريال، ووفر 200 ريال سعودي، ويمكنك الحصول على المنتج بقسط يبدأ من 300 ريال.



خصم 17% على موتورولا هاتف وان فيوجن ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، ويدعم تقنية 4G LTE، متوفر باللون الزمردي الداكن، بسعر 579 ريال بدلاً من 699 ريال، ووفر 120 ريال سعودي.

خصم 29% على أوبو هاتف رينو 3 ثنائي الشريحة، بذاكرة رام 8 جيجابايت، وذاكرة 256 جيجابايت، ويعمل بتقنية 4G LTE، لونه أسود داكن، بسعر 1548.95 ريال بدلاً من 2199 ريال، ووفر 650.05 ريال سعودي، يبدأ بقسط شهري 130 ريال.

سامسونج هاتف جالاكسي S21 بلس ثنائي الشريحة، بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، ويدعم تقنية 5G، فضي فانتوم – إصدار الشرق الأوسط، بسعر 3479 ريال، بقسط يبدأ 290 ريال سعودي.



خصم 49% على أبل آيفون 6s بخاصية فيس تايم، بلون ذهبي وردي، بذاكرة سعة 32 جيجابايت، ومزود بخدمة 4G LTE، بسعر 1049 ريال بدلاً من 2093 ريال سعودي، ووفر حوالي 1044 ريال سعودي، وضمان لمدة عامين.

خصم 18% على أبل آيفون 11، بسعة داخلية 128 جيجابايت يدعم تقنية 4G LTE بنفسجي (2020) – نسخة الشرق الأوسط، بسعر 2699 ريال بدلاً من 3299 ريال سعودي، ووفر حوالي 600 ريال.



خصم 31% على سامسونج تاب جالاكسي A، بشاشة مقاس 10.1بوصة، وسعة تخزين 32 جيجابايت، أسود (2019) يدعم تقنية 4G، بسعر 825 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي، ووفر حوالي 374 ريال، وضمان لمدة عامين.



خصم 43% على سامسونج هاتف جالاكسي نوت 10، بشريحتين، لون أبيض أورا، بذاكرة سعة 256 جيجابايت، وذاكرة رام 8 جيجابايت، يدعم تقنية 4G LTE، بسعر 2167.95 ريال بدلاً من 3829 ريال سعودي. ووفر 1661.05 الوسوم عمر شويل - جدة عروض نون السعودية القوية على الجوالات لأفضل الماركات وخصومات تبدأ من 10% لأكثر من 40% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض نون السعودية القوية على الجوالات لأفضل الماركات وخصومات تبدأ من 10% لأكثر من 40% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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