شوف أقوى عروض اكسترا على الهواتف والإلكترونيات بمناسبة أول أيام شهر رمضان

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تقدم مجموعة أسواق اكسترا للتجزئة أقوى العروض على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية من شاشات التلفزيون والباب توبات من اشهر الماركات العالمية مع خصومات مذهلة بالإضافة إلى هدايا شراء مجانية بقيمة مالية فورية، مع إمكانية الشراء بالتقسيط عن طريق تسهيل اكسترا لمدة عام مع توفر ضمان يتراوح من عام إلى عامين على بعض الأجهزة، فدائماً ما تسعى مجموعة شركات أكسترا إلى تحقيق المعادلة الصعبة في عملية الشراء للتيسير على عملائها القيمين، وكل عام وانتم بخير. عروض اكسترا الرمضانية على الهواتف الذكية: جوال ايفون 12 برو ماكس، يدعم الجيل الخامس 5g سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بسعر 4,899 ريال سعودي بدلاً من 5,199 ريال.

جوال ايفون 12 برو ماكس، يدعم الجيل الخامس 5G، سعة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بسعر 5,699 ريال سعودي. جوال أبل أيفون 12 برو، الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بسعر 5,199 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي إيه 21 أس، سعة 64 جيجا بايت، متوفر باللون الأسود بسعر 675 ريال سعودي بدلاً من 819 ريال. هاتف لينوفو كيه 13، الجيل الرابع 4G، سعة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال.

جوال أبل أيفون 12 برو ماكس، الجيل الخامس 5G، سعة 256 جيجا بايت، متوفر باللون الذهبي بسعر 5,699 ريال سعودي. عروض أكسترا الأسبوعية على شاشات التلفزيون: شاشة تلفزيون كلاس برو 75 بوصة، فائق الوضوح أندرويد بسعر 3,999 ريال سعودي بدلاً من 6,599 ريال بالإضافة إلى هدية شراء مجانية بقيمة 899 ريال.

شاشة تلفزيون كلاس برو 70 بوصة، فائق الوضوح أندرويد بسعر 2,799 ريال سعودي بدلاً من 4,999، بالإضافة إلى هدية شراء مجانية بقيمة 399 ريال. عرض شاشة تلفزيون كلاس برو 50 بوصة، فائق الوضوح بسعر 1,449 ريال سعودي بدلاً من 1,899 ريال، بالإضافة إلى هدية شراء مجانية بقيمة 79 ريال.

شاشة تلفزيون سوني، 85 بوصة، أندرويد فائق الوضوح بسعر 9,999 ريال سعودي بدلاً من 19,599 ريال، بالإضافة إلى هدية شراء مجانية بقيمة 1,999 ريال. عروض اللاب توب: لاب توب لينوفو يوجا إس 7000 سليم 7، كور أي 5، 14 بوصة، 256 جيجا بايت، رام 8 جيجا متوفر باللون البنفسجي بسعر 3,699 ريال سعودي.

لاب توب لينوفو يوجا إس 7000 سليم 7، كور أي 5، 14 بوصة، 512 جيجا بايت، رام 8 جيجا متوفر باللون الرمادي بسعر 3,899 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا على الهواتف والإلكترونيات بمناسبة أول أيام شهر رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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