شوف عروض جرير اليوم للمنزل الذكي وخصومات زائدة بمناسبة شهر رمضان المبارك على الأنظمة المتقدمة للمنزل الذكي

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عروض جرير اليوم للمنزل الذكي، jarir bookstore مكتبة جرير وأجهزة المنزل الذكي، تطورت معدات ومستلزمات تأمين وتشغيل ومراقبة المنازل ومع تطورها واكبت مكتبات جرير هذا التطور، حيث وفرت أحدث وأكثر الأجهزة الإلكترونية تطوراً لتأمين وتشغيل ومراقبة المنازل، تتوافر لدى جرير كاميرات المراقبة وأنظمة تشغيل آلي للمنزل الذكي والعديد أيضاً. تخفيضات جرير وعروض أجهزة المنزل الذكي عرض جرير ايزفيز، كاميرا مراقبة ذكية، واي فاي، تتوافق مع أجهزة آي أو اس واندرويد، سعر الكاميرا 899 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال سعودي.

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