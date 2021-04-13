نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان الطازج العثيم في رمضان والتنزيلات اللانهائية على المنتجات الغذائية والبقوليات والحلويات وغيرهم من الأغذية في المقال التالي

مهرجان الطازج العثيم في رمضان، بما أن انتظار شهر رمضان قد ولّى حيث هل علينا الشهر الفضيل، لكن أسواق عبد الله العثيم كانت ولازالت تستمر بالمنافسة وبتوفير كافة السلع والمنتجات الرمضانية التي تعتبر أساسية في كل منزل في رمضان، تعرض أسواق عبدالله العثيم العديد من الأنواع في مهرجان الخضار والفواكه ومنتجات غذائية آخرى، مع عروض العثيم المستمرة مثل عروض الجوالات في العثيم، وعروض العثيم الالكترونية وغيرهما. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم ملفوف أبيض، وزن 2 كيلو، سعر العرض 2.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين ثوم شبك، 1 ربطة، سعر المنتج 2.25 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم عنب أحمر كبير، 1 كيلو، سعر المنتج 9.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين بطاطس طازج، 1 كيس، سعر المنتج 1.95 ريال سعودي. العثيم العروض الترويجية عروض اسواق العثيم فلفل بارد اخضر، 1 كيلو، سعر المنتج 5.45 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم قرع أمريكي، 1 كيلو، سعر المنتج 4.45 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم ذرة فشار، 1 كيلو، سعر المنتج 5.50 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب قهوة هرري غامق عربي، 1 كيلو، سعر المنتج 32.50 ريال سعودي. عروض هايبر العثيم عروض العثيم جده جوز هند بودرة، 1 كيلو، سعر المنتج 13.50 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم زبيب، 1 كيلو، سعر المنتج 9.95 ريال سعودي.

عروض الطازج من العثيم فاصوليا بيضاء صغيرة ، 1 كيلو، سعر المنتج 10.50 ريال سعودي.

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اسعار العثيم تمر تمارا سكري رطب، 1 كيلو، سعر العلبة 11.95 ريال سعودي.

من بروشور العثيم، لقمة القاضي، 2 كيلو، سعر العرض 14.95 ريال سعودي. عروض العثيم الطازج اليوم الوسوم عمر شويل - جدة مهرجان الطازج العثيم في رمضان والتنزيلات اللانهائية على المنتجات الغذائية والبقوليات والحلويات وغيرهم من الأغذية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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