نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الشاشات في جرير السعودية وتنزيلات الخصم تتعدى 55% على الشاشات الذكية العالمية في المقال التالي

عروض الشاشات في جرير السعودية، مكتبة jarir bookstore مكتبة جرير بحق ليست مجرد مكتبة، جرير واكبت تطور الأسواق في اختيار الشاشات والتلفزيونات الذكية، التي لا يستغني عنها كل منزل أو أسرة، والتي تتواجد لدى مكتبات جرير بصفة مستمرة حتى يستفاد العميل من جودة ومنتجات وعروض جرير التي لاتنتهي، تتوافر ماركات سامسونج، هاير، هايسينس، سكاي وورث عند جرير. عروض جرير اليوم على الشاشات تخفيضات جرير سامسونج 85 بوصة، دقة4K، تلفزيون ذكي، به خاصية QLED النقاط الرباعية، اللون اسود، سعر المنتج 9899 ريال سعودي بدلاً من 21999 ريال سعودي.

عرض جرير تي سي إل 85 بوصة، بدقة 4K، تلفزيون اندرويد، اللون اسود، سعر المنتج 9499 ريال سعودي بدلاً من 10959 ريال سعودي.

عروض جرير شاشة سوني 85 بوصة، بدقة 4K، تلفزيون اندرويد، اللون اسود، سعر المنتج 8799 ريال سعودي بدلاً من 10999 ريال سعودي.

بطاقة سامبا جرير، سامسونج 82 بوصة، بدقة 4K، تلفزيون ذكي، اللون اسود، سعر المنتج 7919 ريال سعودي بدلاً من 13999 ريال سعودي.

بطاقة خصم جرير، ال جي 86 بوصة، تلفزيون ذكي، دقة4K، اللون اسود، سعر المنتج 7999 ريال سعودي بدلاً من 18499 ريال سعودي. تخفيضات جرير على الشاشات الذكية عروض جرير اليوم تي سي إل 75 بوصة، دقة 8k ultra HD، تلفزيون اندرويد، اللون اسود، سعر المنتج 9999 ريال سعودي بدلاً من 16999 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير إل جي 75 بوصة، بدقة 4K، تلفزيون ذكي، اللون اسود، سعر المنتج 4799 ريال سعودي بدلاً من 10299 ريال سعودي.

كود خصم مكتبة جرير، هايسينس 75 بوصة، بدقة 4K، تلفزيون ذكي، اللون اسود، سعر المنتج 4099 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال سعودي.

مكتبة جرير اون لاين سكاي وورث 75 بوصة، بدقة 4K، تلفزيون أندرويد، سعر المنتج 3799 ريال سعودي بدلاً من 6499 ريال سعودي.

شاشات مكتبة جرير هاير 55 بوصة، بدقة 4K، تلفزيون اندرويد، اللون اسود، سعر المنتج 2199 ريال سعودي بدلاً من 3449 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض الشاشات في جرير السعودية وتنزيلات الخصم تتعدى 55% على الشاشات الذكية العالمية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الشاشات في جرير السعودية وتنزيلات الخصم تتعدى 55% على الشاشات الذكية العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.