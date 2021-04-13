شوف عروض أسواق بنده رمضان 2021 مفاجأة كبري في التخفيضات

عروض أسواق بنده رمضان 2021 مفاجأة كبري في التخفيضات بدء شهر الخير والكرم، والذي أعتاد فيه الكثيرون التوجه إلي الأسواق لأجل شراء المواد الغذائية من الخضروات والفاكهة وغيرها من الاحتياجات الأخري، لذا تتسارع المتاجر في تقديم العروض التي تقدم تخفيضات كبيرة على المنتجات، فمن أهم هذه المتاجر التي تقدم عروض رائعة”بنده وهايبر بنده” في النشرة الأسبوعية المقدمة عبر المجلة الأسبوعية عبر موقعها الإلكتروني.

عروض أسواق بنده رمضان 2021

عروض بنده الجديدة خلال شهر رمضان الكريم كثيرة جدا، فمن بينهم عروض بندة لمدة 5 أيام ومن بينهم عروض الجبن في بنده والتي ضمت التالي:

سعر كيلو جبنه زينه 24.95 ريال سعودي بدل من سعر 32.95 ريال سعودي.

سعر كيلو جبنه فيتا غنم فالبريسو 48.95 ريال سعودي بدل من سعر 62.25 ريال سعودي.

سعر كيلو جبنه قديمه خاصة بلاتينيوم بوزن 27.95 ريال سعودي بوزن 250 جرام.

سعر كيلو جبنة فشقوان بقري عادي بسعر 44.95 ريال سعودي.

سعر كيلو جبنة حلوم أستر 33.95 ريال سعودي بدل من 48.95 ريال سعودي.

سعر كيلو جبنة ايدام فريكو هولندية وزن 250 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي.

سعر كيلو جبنة فيتا السعودية 10.95 ريال سعودي بدل من سعر 17.95 ريال سعودي.

سعر كيلو جبنه قليل الدسم هايلاند فريش 17.95 ريال سعودي بدل من 22.75 ريال سعودي.

سعر كيلو خليط زبدة الغير مملحة 6.95 بدل من 17.25 ريال سعودي.

سعر كيلو جبنة ابيض ملح خفيف الطيب 26.95 ريال سعودي بدل من 37.95 ريال سعودي.

سعر كيلو زبدة غير مملحة نادك 32.95 ريال سعودي بدل من 45.00 ريال سعودي.

سعر كيلو زبادي كامل الدسم طازج 4.95 ريال سعودي.

سعر الدجاج

سعر كيلو الدجاج المجمد 24.95 ريال سعودي بدل من 33 ريال سعودي.

سعر 1200 جرام (دجاج المجمد + ملوخية+ بامية) بقيمة 89.95 ريال سعودي بدل من 114.95 ريال سعودي.

مجلة بندة للعروض المتنوعة

في النهاية: نتمني لكم أن تنال العروض اعجابكم في عروض أسواق بنده رمضان 2021 مفاجأة كبري في التخفيضات.