نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 2 رمضان 1442 عروض شهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من عروض العثيم الأسبوعية في ثاني أيام شهر رمضان المبارك 14 ابريل 2021 الموافق 2 رمضان حيث تعد عروض العثيم من افضل العروض داخل المملكة العربية السعودية والتي ينتظرها جميع المواطنين في مختلف المدن مكه والرياض والمدينة حيث تقدم أسواق عبد لله العثيم تخفيضات كبيره علي جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية والجوالات والسلع الرمضانية لعملائها.

عروض العثيم الأسبوعية

تحتوي عروض العثيم الأسبوعية علي جميع أنواع التمر والمشروبات التي يحتاجها المواطنين في الإفطار عليها و تقدم أيضا المنتجات الغذائية كالفواكه والخضروات والحلويات والمكسرات وجميع أنواع المعلبات كالفول والحلاوة الطحينية و صلصة الطماطم وجميع أنواع اللحوم والأسماك والبقوليات وجميع الأدوات المنزلية كالفرن الكهربائي والغلاية والمكنسة الكهربائية وسوف نقدم لكم من خلال مجله العروض.

مجله عروض العثيم

تضم عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات كبيره :

تقدم عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات علي الباذنجان بسعر 3.45 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم الأسبوعية اليوم فلفل حار اخضر بسعر 4.45 ريال

تقدم مجله عروض العثيم الاسبوعيه عنب ابيض بسعر 7.95 ريال

تقدم عروض العثيم اليوم خصومات علي تفاح اخضر بسعر 5.95 ريال سعودي

تضم عروض العثيم الاربعاء جزر طازج بسعر 2.95 ريال سعودي

تضم عروض العثيم الأسبوعية جميع أنواع التمر حيث يصل عصر التمر السكري 6.95 ريال سعودي و تمر الأصيل بسعر 13.95 ريال سعودي كما تحتوي عروض العثيم علي تمر انتاج النخيل بسعر 5.95 ريال و تمر تمار اخضر بسعر 12.95 ريال كما تضم عروض العثيم الاسبوعيه جميع انواع الحلويات والمكسرات حيث تحتوي علي بسبوسه بالبندق بسعر 24.95 ريال سعودي و تورته كنافه بالكريمه بسعر 30 ريال كل هذا متواجد في عروض العثيم الأسبوعية

كانت كل هذه اهم المنتجات المقدمة في مجله عروض العثيم الأسبوعية والتي ذكرناها لكم من خلال هذا المقال حيث يبحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية علي عروض العثيم كي يستفيدوا بالخصومات الكبيرة الموجودة علي جميع المنتجات بمناسبه شهر رمضان الكريم حيث تستمر هذه العروض في جميع متاجر واسواق عبدلله العثيم لمده أسبوع كامل حيث تنتهي 20 ابريل 2021

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