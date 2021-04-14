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عمر شويل - جدة من أبرز طقوس شهر رمضان المبارك الدينية والمحببة لجميع المسلمين صلاة التراويح، وهي من الصلوات التي ينتظرها المسلمين في كل مكان على مستوى العالم الإسلامي من العام إلى العام الآخر، وفي صلاة التراويح يسعى المسلمون لقراءة الأدعية المستجابة، والتي يدعو بها المسلم الله سبحانه وتعالى، في السطور القادمة نستعرض دعاء صلاة التراويح في رمضان 2021 مكتوب.

دعاء صلاة التراويح في رمضان 2021

صلاة التراويح من الصلوات المقدسة في شهر رمضان المبارك، والدعاء أثناء صلاة التراويح من الأدعية المستجابة للمسلم بإذن الله تعالى، ومن بين أبرز الأدعية المستجابة التي يمكن للمسلم قراءتها أثناء صلاته للتراويح ما يأتي:

“اللهم يا ربنا ويا سميع الدعاء. يا ذا المنّ والعطاء. يا ذا الجلال والإكرام، يا حيّ يا قيّوم، اللهم إيّاك نعبد، ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى. نرجو رحمتك التي وسعت كلّ شيء. وكذلك نخشى عذابك الذي شمل كلّ شيء. إنّ عذابك الجدّ بالكفار ملحق. اللهم أعنا ولا تعن علينا. و كذلك انصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبّت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا”. اللهمّ إنّا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وتسلطّ وكيد الأعداء. و كذلك نعوذ بك اللهم من قول الزور، أو نغشى بالفجور، اللهم طهّر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنّك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهمّ أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، وصلّ اللهمّ وسلّم على سيدنا محمد تسلميًا كثيرًا، وعلى آله الطّيبين الطّاهرين أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين. “اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ، ولايعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت”.

كيفية صلاة التراويح في البيت

أشار السيد رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف الشيخ عبد الحميد الأطرش طريقة أداء صلاة التراويح في المنزل باستخدام المصحف، وقد أكد أن صلاة التراويح في البيت مثلها مثل الصلوات الأخرى، على أن يقوم المصلي باستقبال القبلة، ثم يبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح في السر.

بعدها يقوم المصلي بأداء ركعتين، ثم يسلم، ويبدأ الصلاة بنفس الخطوات من جديد ويتم استكمال الصلاة 8 ركعات أو 10 ركعات أو 20 ركعة.