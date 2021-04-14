نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الدانوب الأسبوعية 14 ابريل الموافق 2 رمضان 1442 عروض شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير جدا من المواطنين علي عروض الدانوب الأسبوعية في المملكة العربية السعودية في ثاني أيام شهر رمضان حيث تعد عروض الدانوب من العروض التي تقدم خصومات كبيره علي مختلف المنتجات كما تقدم افضل وأجود السلع الغذائية والمشروبات وجميع أنواع التمر و المنظفات والعديد من المنتجات الأخري بخصومات تصل الي 50% كي يستفيد جميع المواطنين من هذه العروض من الدانوب. عروض الدانوب الأسبوعية تشمل عروض الدانوب جميع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والسيدات كما تشمل جميع أنواع السلع الغذائية الهامة كالزيوت والدقيق الفاخر والفواكه والخضروات وجميع الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية كالشاشات التليفزيونية والجوالات بمختلف أنواعها. تقدم عروض الدانوب الاسبوعيه تخفيضات علي الجوالات ومنها : تقدم عروض الدانوب اليوم الأربعاء ايفون 12 بسعر 3699 ريال سعودي بذاكره 128 جيجا بايت

تقدم عروض الدانوب اليوم أيفون 12 ميني بسعر 3249 ريال سعودي بذاكره 128 جيجا بايت

تقدم عروض الدانوب الأسبوعية سامسونج جالاكسي اس 21 الترا بسعر 4999 ريال سعودي

تقدم عروض الدانوب اليوم سامسونج جالاكسي اي 52 بسعر 1699 ريال سعودي تشمل عروض الدانوب جميع أنواع الفواكه حيث تقدم : تقدم عروض الدانوب الأسبوعية مانجو بسعر 8.95 ريال سعودي

تقدم عروض الدانوب الأسبوعية التفاح الأخضر بسعر 6.95 ريال سعودي

تقدم عروض الدانوب العنب الأخضر بسعر 8.95 ريال سعودي

تقدم عروض الدانوب الأسبوعية الفراولة بسعر 26.95 ريال

تقدم عروض الدانوب الأسبوعية البطيخ بسعر 1.95 ريال فقط كانت كل هذه مجله عروض الدانوب الأسبوعية 14 ابريل 2021 الموافق 2 رمضان حيث تستمر هذه العروض لمده أسبوع حيث تنتهي الثلاثاء 20 ابريل المقبل كي يستفيد جميع المواطنين بالمنتجات المقدمة مثل اللحوم والمعلبات كالفول والتونه والحلاوة الطحينية و الكاتشب وجميع المنظفات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية في المملكة العربية السعودية بهذه العروض المقدمة. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً

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