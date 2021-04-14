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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نستو الطازجة الأسبوعية رمضان مبارك في المقال التالي
عروض نستو الطازجة الأسبوعية بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم تتضمن صفقات رائعة على المنتجات ومنها أرز أبو كاس بسمتي 5 كيلو ب 29،95 ريال، برتقال للكيلو ب 3،95 ريال، بودرة الوليد الحليب 1،8 كيلو ب 24،95 ريال، زيت الطهي الصني 3 لتر ب 19،95 ريال، بيرسيل مسحوق غسيل 7 كيلو ب 39،95 ريال، دجاج فقيه المجمدة 600*10 ب 64،95 ريال، الصافي الحليب الدهون الكاملة ب 34،95 ريال، الوفا سكر ناعم 5 كيلو ب 9،95 ريال، خوخ أحمر للكيلو ب 6،95 ريال، مانجو للكيلو ب 9،95 ريال، كيوي ب 6،95 ريال، سمك مجفف حار للكيلو ب 24،95 ريال، دجاج بالثوم للقطعة ب 10 ريال، حيدر اباد دجاج برباني ب 16،95 ريال.
عروض نستو الطازجة الأسبوعية رمضان مبارك
لحم باكستاني ب 24،95 ريال، لحم هندي بدون عظم ب 25،95 ريال، كبدة لحم ب 20،95 ريال، لحم برازيلي ب 24،95 ريال، ايلا بارا ب 12،95 ريال، باراكودا ب 14،95 ريال، سيلفر بارا للكيلو ب 7،95 ريال، سمك صافي ب 7،95 ريال، جوزا امريكي للكيلو ب 44،95 ريال، تمر للكيلو ب 28،95 ريال، زبيب ذهبي ب 12،95 ريال، حمص للكيلو ب 7،95 ريال، كرم الدين خوخ مجفف ب 4،95 ريال، شوكولاته للكيلو ب 21،95 ريال، حمص مجروش ب 7،95 ريال.
عروض نستو الطازجة
زيتون اسباني كبير ب 4،95 ريال، زبدة غير مملحة ب 8،95 ريال، جبن فيتا ب 10،95 ريال، مخلل مشكل ب 8،95 ريال، نستو كروسان للباكيت ب 6،95 ريال، نستو كيكة الغابة البيضاء صغيرة للقطعة ب 10 ريال، نستو مفنز الفواكه 6 قطع ب 6،95 ريال، نيستو اسابا ب 14،95 ريال، جبن عريش ب 18،95 ريال، برايد اوف انديا ارز بسمتي ب 35،95 ريال، ابو علي ارز هندي ب 38،95 ريال، تريفا ورق عنب 900 جم ب 14،95 ريال.
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