شوف عروض نستو الطازجة الأسبوعية رمضان مبارك

عروض نستو الطازجة الأسبوعية بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم تتضمن صفقات رائعة على المنتجات ومنها أرز أبو كاس بسمتي 5 كيلو ب 29،95 ريال، برتقال للكيلو ب 3،95 ريال، بودرة الوليد الحليب 1،8 كيلو ب 24،95 ريال، زيت الطهي الصني 3 لتر ب 19،95 ريال، بيرسيل مسحوق غسيل 7 كيلو ب 39،95 ريال، دجاج فقيه المجمدة 600*10 ب 64،95 ريال، الصافي الحليب الدهون الكاملة ب 34،95 ريال، الوفا سكر ناعم 5 كيلو ب 9،95 ريال، خوخ أحمر للكيلو ب 6،95 ريال، مانجو للكيلو ب 9،95 ريال، كيوي ب 6،95 ريال، سمك مجفف حار للكيلو ب 24،95 ريال، دجاج بالثوم للقطعة ب 10 ريال، حيدر اباد دجاج برباني ب 16،95 ريال.

عروض نستو الطازجة الأسبوعية رمضان مبارك

لحم باكستاني ب 24،95 ريال، لحم هندي بدون عظم ب 25،95 ريال، كبدة لحم ب 20،95 ريال، لحم برازيلي ب 24،95 ريال، ايلا بارا ب 12،95 ريال، باراكودا ب 14،95 ريال، سيلفر بارا للكيلو ب 7،95 ريال، سمك صافي ب 7،95 ريال، جوزا امريكي للكيلو ب 44،95 ريال، تمر للكيلو ب 28،95 ريال، زبيب ذهبي ب 12،95 ريال، حمص للكيلو ب 7،95 ريال، كرم الدين خوخ مجفف ب 4،95 ريال، شوكولاته للكيلو ب 21،95 ريال، حمص مجروش ب 7،95 ريال.

عروض نستو الطازجة

زيتون اسباني كبير ب 4،95 ريال، زبدة غير مملحة ب 8،95 ريال، جبن فيتا ب 10،95 ريال، مخلل مشكل ب 8،95 ريال، نستو كروسان للباكيت ب 6،95 ريال، نستو كيكة الغابة البيضاء صغيرة للقطعة ب 10 ريال، نستو مفنز الفواكه 6 قطع ب 6،95 ريال، نيستو اسابا ب 14،95 ريال، جبن عريش ب 18،95 ريال، برايد اوف انديا ارز بسمتي ب 35،95 ريال، ابو علي ارز هندي ب 38،95 ريال، تريفا ورق عنب 900 جم ب 14،95 ريال.