شوف تخفيضات بندة السعودية الجديدة على اللحوم حتى نفاذ الكمية

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تقدم شركة بندة بالمملكة السعودية العربية عروض وتخفيضات ضخمة بمناسبة شهر رمضان المبارك حتى نفاذ الكمية، على جميع السلع الغذائية والمنتجات الضرورية. تخفيضات بندة السعودية الجديدة حتى نفاذ الكمية تخفيضات بندة السعودية الجديدة حتى نفاذ الكمية عروض وخصومات على السلع الغذائية، واللحوم الطازجة والمجمدة، والمعلبات والحلويات، والمنظفات المنزلية، ومنظفات الملابس وغير ذلك المنتجات والسلع الهامة. عروض بنده بالمملكة على اللحوم الطازجة تقدم متاجر بتده هايبر لحم مفروم بقري برازيلي أو كلولومبي، سعر الكيلو 21.95 ريال فقط.

لحم بقري برازيلي أو كلولومبي، مقطع مكعبات، سعر الكيلو 24.95 ريال.

عرق لحم روستو بقري برازيلي أو كلولومبي، سعر الكيلو 31.95 ريال فقط.

يمكنك شراء كتف عجل مخلي من العظام، سعر الكيلو 44.95 ريال.

لحم عجل مقطع قطع بالعظام، سعر الكيلو 36.95 ريال فقط. كتف خروف نعيمي سعر الكيلو 71.95 ريال.

دجاج مفروم عالي الجودة، وزن 400 جرام، من شركة اليوم، بسعر 8.95 بدلاً من 16.75 ريال.

طبق قطع دجاج متنوعة، من شركة التنمية، وزن 900 جرام، بسعر 7.95 ريال فقط.

دجاج عالي الجودة طازج من شركة اليوم، سعر الكيلو، 13.95 ريال، طبق صدور دجاج مقطع مكبعات، من شركة رضوى، وزن الطبق 400 جرام، بسعر 17.50 ريال بدلاً من 22.50 ريال. خصومات بندة هايبر على اللحوم المجمدة عروض الأسماك المجمدة عبوة فيلية السمك الشهي الكبير، وزن 390 جرام، بسعر 22.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

عبوة جمبري حجم كبير، من شركة الكبير، وزن 400 جرام، بسعر 35.95 ريال بدلاً من 53.50 ريال.

عبوة جمبري حجم جامبو مقرمش، من شركة الكبير، وزن كيلو، بسعر 38.95 ريال بدلاً من 57.95.

جمبري زنجر بالبقسماط جاهز للقلي، من شركة امريكانا ، وزن العبوة 750 جرام، بسعر 41.95 ريال بدلاً من 67.95 ريال. عروض اللحوم والدجاج المجمد فيلية دجاج مقرمش جاهز للقلي من شركة الكبير، سعر الكيلو 39.95 ريال بدلاً من 58.95.

عبوة برجر دجاج من شركة الكبير، عدد 24 قطعة وزن 1200 جرام، بسعر 24.95 ريال بدلاً من 38.95.

عبوة شيش طاووق أو دجاج تكا، وزن العبوة 400 جرام، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 20.95.

عبوة كباب دجاج عدد 8 قطع، من شركة امريكانا، وزن العبوة 480 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من سعر 17.95 ريال.

برجر لحم بقري، من شركة ساديا، وزن العلبة كيلو، بسعر 22.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

علبة كباب لحم بقري أو كرات اللحم البقري، من شركة امريكانا، وزن 400 جرام، بسعر 9.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة تخفيضات بندة السعودية الجديدة على اللحوم حتى نفاذ الكمية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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