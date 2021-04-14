نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق العثيم الاسبوعية 14 ابريل 2021 الموافق 2 رمضان 1442 عروض شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم عروض اسواق العثيم الاسبوعية 14 ابريل 2021 الموافق 2 رمضان 1442 عروض شهر الخير فلا يفوتكم أقوى خصومات وتخفيضات أسواق العثيم الحديثة التي تتوفر لمدة أسبوع كامل وتنتهي في يوم 20 أبريل 2021 من الشهر الجاري.

عروض اسواق العثيم الاسبوعية

عروض العثيم علي المواد الغذائية

تحتوي عروض العثيم علي الكثير من المواد الغذائية مثل الزيت الزيتون والمربي والبرجر الحلواني والحلاوة الحلاوني والسلطة الزيتون والطحينة والزبادي والشاي والجبن الكيري والكريمة بوك للطبخ وجبن كرافت شيدر والحليب البودرة والمكرونة والزيت النباتي والتونة والفول المدمس والطماطم المعجون واللانشون.

عروض العثيم علي الالكترونيات

دائما ما توفر أسواق العثيم تخفيضات على الإلكترونيات مثل شاشات التلفزيون بأنواعها المختلفة مثل شاشات توشيبا وشاشات أور ال أي دي وشاشات ميكروديجيت ال أي دي وشاشات سامسونج، وأيضا بعض الهواتف الذكية والتابلت الحديثة بأنواعها المختلفة والكثير من إكسسوارات الجوالات المميزة.

عروض العثيم علي الاجهزة الكهربائية

توفر اسواق العثيم عروض وتخفيضات مميزة على الأجهزة الكهربائية مثل صانع الطعام جيباس وميكرويف كولين ديجتال، وغلاية شاي جيباي كهربائية، وقدر ضغط السيف كهربائي، وفرن كليك أون كهربائي والكثير من الأجهزة الكهربائية الأساسية والهامة التي تحتاجها كل سيدة لذلك توفرها أسواق العثيم بشكل أساسي ضمن مجلة عروضها الأسبوعية.

عروض العثيم الأرز

توفر اسواق العثيم خصومات دائما علي الازر بانواع مختلفة أبرزها ي أرز الشعلان مزة، وأرز باب الذهب سيلا بسمتي، وأرز انديا جيت عنبر كلاسيك وأرز وايت سوان كالروز والعديد من انواع الارز الشائعة في السعودية التي توفرها عروض العثيم بشكل مستمر في جميع فروعها.

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