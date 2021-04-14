شوف عروض مطعم ماك كافيه اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021 عروض شهر رمضان

عروض مطعم ماك كافيه في المملكة العربية السعودية من أهم وأبرز العروض التي يبحث عنها محبي ماك كافية في السعودية، ويوفر ماك كافة اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021 الموافق 2 رمضان 1442 تخفيضات علي تكلفة القهوة المفضلة الخاصة بك حيث يوفر لك ولمدة يوم واحد فقط القهوة بسعر واحد ريال فقط، وذلك من خلال تطبيق ماكدونالدز في المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية في السعودية، ويمكن للجميع الاستفادة من عروض مطعم ماك كافيه اليوم الأربعاء طوال اليوم من خلال جميع فروعه.

عروض مطعم ماك كافيه

عروض رمضان من مطعم ماك كافيه

عروض مطعم ماك كافيه اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021 تستمر حتي يوم 3 مايو من الشهر القادم فهي عروض مميزة للغاية للقهوة الواحدة بسعر 1 ريال فقط ويمكن الحصول عليها من خلال تطبيق ماكدونالدز، ويعد ماكدونالدز أحد اشهر المطاعم التي تمتلك سلسة منتشرة بشكل كبير في كافة المدن حول العالم وايضا الوطن العربي اصبحت من المطاعم المتواجدة في كافة المدن والدول العربية واستطاعت أن تحصل علي شعبية كبيرة من محبي الطعام والمشروبات الخاصة بها، ودائما ما توفر أقوي الخصومات والتخفيضات علي المشروبات والاكلات لذلك نقدم لكم في هذا المقال اخر عروض مطعم ماك كافيه.

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