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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارات مرسيدس 2021 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار سيارات مرسيدس 2021 في المملكة، شركة مرسيدس من الشركات الرائدة في صناعة السيارات، حيث تمتاز بخصائص رائعة سواء في الإطار أو عوامل الأمان، كما أنها تختلف من موديل لآخر، ويرغب الجميع في اقتناء هذه السيارة العملاقة التي تتنوع مميزاتها لتلائم متطلبات المشتري، لذا استطاعت الشركة تحقيق أكبر نسبة مبيعات حول العالم، وكان أول ظهور لسيارات مرسيدس عام 1901.
أسعار سيارات مرسيدس 2021 في المملكة
تختلف أسعار سيارات مرسيدس فيما بينها باختلاف المميزات والاماكنيات، وسنتعرف على سعر كل سيارة بالتفصيل.
سيارة مرسيدس اس كلاس 2021
تتميز سيارة اس كلاس باحتوائها على 30 مكبر صوت، لذا تصدر أصوات رباعية الأبعاد، بالإضافة إلى 3 شاشات خلفية تسهل عملية الركن، وكذلك نظام الكبح الأوتوماتيك الفعال في حالات الطوارئ، ويتراوح سعر اس كلاس داخل المملكة ما بين 475 إلى 590 ألف ريال سعودي.
سيارة مرسيدس مايباخ
تختلف مرسيدس مايباخ في التصميم عن غيرها من سيارات مرسيدس، بالإضافة إلى شبكة ذات خطوط عمودية من الكروم، وتتميز بوجود نظام إضاءة داخلي به 64 لون، ولم تعلن الشركة حتى الآن عن السعر، ولكن يتوقع البعض أن يتراوح سعرها مابين 750 ألف ريال سعودي.
سيارة مرسيدس GLA
اختلف تصميم سيارة GLA لهذا العام عن ما سبق، حيث تتمتع بمحرك تربو رباعي سعته 2 لتر، ونظام دفع رباعي، بالإضافة إلى مميزات الأمان كالكبح التلقائي، ويتراوح سعر GLA مابين 140 إلى 148 ألف ريال سعودي.
سيارة مرسيدس AMG E63S 2021
تعتبر سيارة AMG E63S 2021 أفخم السيارات حول العالم، وذلك للشكل المميز والفخامة التي تتمتع بها، كما أنها مصنوعة من مواد ذات جودة عالية، و إضاءة خارجية مميزة، ويتوقع البعض أن تبلغ سعر السيارة في المملكة 405 ريال سعودي بالإضافة إلى مصاريف الشحن وقيمة الضريبة المضافة.
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