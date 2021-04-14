تعرف على أسعار ومواصفات سيارة تيوتا كورولا 2021 بالشكل الجديد 

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عمر شويل - جدة تعرف على أسعار ومواصفات سيارة تيوتا كورولا 2021 أعلنت شركة تيوتا عن إطلاقها لسيارة تيوتا كورولا موديل 2021 من الفئة الأولى والثانية، وهي أحدث فئة من سيارات تيوتا، واستطاعت هذه السيارة أن تكتسح جميع الموديلات الأخرى من سيارات تيوتا بفضل التصميم الخارجي المتناسب مع هذا العصر، وتتميز شركة تيوتا بالتطوير المستمر الذي تحدثه في السيارات التي تنتجها، لذا استطاعت تحقيق أكبر عائد، نظرا لاقبال الجميع على شراء إصدارات تيوتا المختلفة.

مواصفات سيارة تيوتا كورولا 2021

مواصفات سيارة تيوتا كورولا تتنوع مواصفات سيارة تيوتا كورولا 2021 سواء من تصميم الإطار الخارجي أو عوامل الأمان أو المحرك، أما عن التصميم الخارجي فهو مناسب للعصر، وعجلاتها من السبائك المعدنية 18 بوصة، وتم تصميم السيارة بواسطة الهندسة المعمارية

ويمتاز المحرك بنظام التعليق المحسن والتعامل الديناميكي كما أنه يسع ل 1.6 لتر، تتوفر ميزة المحركات الكهربائية في المرايا الخلفية، أما الشاشة الأمامية فتعمل باللمس، ومساحة السيارة الداخلية تسع ل 5 أفراد، وتوافر مساحة لتمديد القدم أمام المقاعد الأمامية، و بالحديث عن عوامل الأمان بالسيارة فتوجد وسائد هوائية ونظام فرامل مانع للإنغلاق، ونظام المكافح التي تتفاعل ذاتيا.

أسعار سيارة تيوتا كورولا 2021

تختلف أسعار سيارة تيوتا كورولا باختلاف مميزاتها واختلاف أسعارها، وهذه هي أسعار السيارة في المملكة وسوف نعرض لكم أسعار السيارات بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة وهي كالاتي:

بالنسبة سعر تويوتا كورولا XLI 1.6 يتراوح ما بين 75.285 إلى 68.755 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر سيارة تويوتا كورولا GLI 1.6 يتراوح ما بين 74.800 إلى 75 ألف ريال سعودي.

حيث سجل سعر سيارة تويوتا كورولا GLI 2.0 يتراوح ما بين 91.665 إلى 92 ألف ريال.

وصل سعر تويوتا كورولا hybrid 1.8 يتراوح ما بين 82.950 إلى 91.245 ريال سعودي.